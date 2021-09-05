Будет ли бабье лето в этом году в Новосибирске? Мы узнали, чего ждать дальше

На этой неделе в Новосибирск пришла календарная осень. Сперва в городе резко похолодало, но к выходным как будто бы вернулось лето. Как долго продержится тепло и можно ли назвать это резкое потепление бабьим летом? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.

— Пока еще говорить рано, потому что бабье лето — это период теплой сухой погоды со слабыми ветрами, которые наблюдаются после длительного периода похолодания, непогоды. Пока мы не видим такой длительной волны холода, после которой можно было бы говорить о периоде бабьего лета. Средние даты этого периода обычно выпадают ближе к середине сентября. Пока мы не располагаем данными, чтобы с уверенностью сказать, когда будет этот теплый период. Собственно, такие периоды бывают не каждый год, — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

