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Будет ли бабье лето в этом году в Новосибирске? Мы узнали, чего ждать дальше

Жителям города осталось не так много теплых дней

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Мы узнали, когда стоит попрощаться с последним теплым днем

Мы узнали, когда стоит попрощаться с последним теплым днем

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Новосибирск в этом году может оказаться без бабьего лета

На этой неделе в Новосибирск пришла календарная осень. Сперва в городе резко похолодало, но к выходным как будто бы вернулось лето. Как долго продержится тепло и можно ли назвать это резкое потепление бабьим летом? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.

— Пока еще говорить рано, потому что бабье лето — это период теплой сухой погоды со слабыми ветрами, которые наблюдаются после длительного периода похолодания, непогоды. Пока мы не видим такой длительной волны холода, после которой можно было бы говорить о периоде бабьего лета. Средние даты этого периода обычно выпадают ближе к середине сентября. Пока мы не располагаем данными, чтобы с уверенностью сказать, когда будет этот теплый период. Собственно, такие периоды бывают не каждый год, — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

НГС также посмотрел погодные сервисы и узнал, как долго сохранится теплая погода и когда ждать непогоды.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», остатки летнего тепла нам стоит ловить в начале следующей недели. Затем в Новосибирск придет пасмурная и дождливая погода. Возвращение солнечных дней стоит ожидать на 17-е и 18-е число, но столбик термометра в дневные часы не будет подниматься выше +12 градусов днем. Судя по данным сервиса, бабьего лета в этом году не будет. Может, оно задержится и придет в октябре?

Самый жаркий день будет в понедельник, <nobr class="_">6 сентября</nobr>, когда воздух прогреется до +28 градусов

Самый жаркий день будет в понедельник, 6 сентября, когда воздух прогреется до +28 градусов

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Сервис «Гисметео» прогнозирует, что последние теплые дни ждут нас 6-го и 7-го числа. После этого в Новосибирске установится дождливая и прохладная погода, поэтому без зонта на улицу лучше будет не выходить. В некоторые дни, например 9 и 12 сентября, столбик термометра в дневные часы опустится до +13 градусов. Примерно такой же прохладный и дождливый прогноз ожидает нас и во второй половине сентября. К концу месяца дневные температуры снизятся до +10 градусов. Бабьего лета также не прогнозируется.

По данным сервиса, сентябрь в этом году будет дождливым, а традиционного бабьего лета не будет

По данным сервиса, сентябрь в этом году будет дождливым, а традиционного бабьего лета не будет

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А вот уже другой прогноз дает центр погоды «Фобос»: следующая неделя будет солнечной и теплой, столбик термометра начнет опускаться к концу недели. Самые холодные дни выпадут на 13 и 14 сентября, когда в городе похолодает до +9 градусов. Также в это время будут идти дожди. После этого воздух постепенно вновь начнет прогреваться: 20 и 21 сентября в город вернется теплая погода — до +26 градусов. Вот в эти дни новосибирцам и стоит отмечать в календарях долгожданное бабье лето. Тепло продержится несколько дней, и вслед за этим к концу сентября в городе похолодает до +6 градусов.

Сервис дает самый теплый прогноз на сентябрь

Сервис дает самый теплый прогноз на сентябрь

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По его данным, в город тепло вернется в <nobr class="_">20-х</nobr> числах

По его данным, в город тепло вернется в 20-х числах

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Также метеорологи «Яндекс.Погоды» проанализировали данные за последние три месяца и сравнили наше лето с погодой в других городах мира. Ранее НГС более подробно изучил прогноз на сентябрь. Почитайте, когда возможны резкое похолодание и дожди.

В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают ему особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.

А еще в Новосибирске есть улица 3 Сентября. Свое название она получила вовсе не из-за песни Шуфутинского, но костры рябин на ней горят.

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бабье летоосеньпрогноз
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