Будет ли бабье лето в этом году в Новосибирске? Мы узнали, чего ждать дальше

Новосибирск в этом году может оказаться без бабьего лета
На этой неделе в Новосибирск пришла календарная осень. Сперва в городе резко похолодало, но к выходным как будто бы вернулось лето. Как долго продержится тепло и можно ли назвать это резкое потепление бабьим летом? Об этом нам рассказали новосибирские синоптики.
— Пока еще говорить рано, потому что бабье лето — это период теплой сухой погоды со слабыми ветрами, которые наблюдаются после длительного периода похолодания, непогоды. Пока мы не видим такой длительной волны холода, после которой можно было бы говорить о периоде бабьего лета. Средние даты этого периода обычно выпадают ближе к середине сентября. Пока мы не располагаем данными, чтобы с уверенностью сказать, когда будет этот теплый период. Собственно, такие периоды бывают не каждый год, — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
НГС также посмотрел погодные сервисы и узнал, как долго сохранится теплая погода и когда ждать непогоды.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», остатки летнего тепла нам стоит ловить в начале следующей недели. Затем в Новосибирск придет пасмурная и дождливая погода. Возвращение солнечных дней стоит ожидать на
Сервис «Гисметео» прогнозирует, что последние теплые дни ждут нас
А вот уже другой прогноз дает центр погоды «Фобос»: следующая неделя будет солнечной и теплой, столбик термометра начнет опускаться к концу недели. Самые холодные дни выпадут на 13 и 14 сентября, когда в городе похолодает до +9 градусов. Также в это время будут идти дожди. После этого воздух постепенно вновь начнет прогреваться: 20 и 21 сентября в город вернется теплая погода — до +26 градусов. Вот в эти дни новосибирцам и стоит отмечать в календарях долгожданное бабье лето. Тепло продержится несколько дней, и вслед за этим к концу сентября в городе похолодает до +6 градусов.
Также метеорологи «Яндекс.Погоды» проанализировали данные за последние три месяца и сравнили наше лето с погодой в других городах мира. Ранее НГС более подробно изучил прогноз на сентябрь. Почитайте, когда возможны резкое похолодание и дожди.
В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают ему особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.
А еще в Новосибирске есть улица