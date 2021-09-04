В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают городу особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.
Рябины часто высаживают на дачах. Если у вас еще нет собственной площадки для опытов в культивации, но вы собираетесь ее приобрести — посмотрите
А еще в Новосибирске есть улица 3 Сентября. Свое название она получила вовсе не из-за песни Шуфутинского, но костры рябин на ней горят.