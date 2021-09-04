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В Новосибирске полыхают рябины — посмотрите, как на их фоне преобразился город

Яркие краски придают городскому пейзажу особый колорит, и прогулки становятся еще приятнее

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3 сентября прошло, а рябины продолжают гореть

3 сентября прошло, а рябины продолжают гореть

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В Новосибирске начали багроветь рябины. Они растут по всему городу, и осенью яркие ягоды придают городу особый колорит. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как преобразились городские пейзажи.

Рябины и другие деревья в городе высаживает МКУ «Горзеленхоз». Также оно занимается обрезкой и уборкой листвы

Рябины и другие деревья в городе высаживает МКУ «Горзеленхоз». Также оно занимается обрезкой и уборкой листвы

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Из-за невысокого качества плодов рябину относят к малоценным деревьям. В чистом виде ее ягоды едят только птицы. При этом из плодов делают полезные лакомства — варенье, пастилу. Сок используют в ликеро-водочном производстве

Из-за невысокого качества плодов рябину относят к малоценным деревьям. В чистом виде ее ягоды едят только птицы. При этом из плодов делают полезные лакомства — варенье, пастилу. Сок используют в ликеро-водочном производстве

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Сажать рябину рекомендуют осенью. Это довольно высокое дерево, оно может достигать в высоту больше 10 метров

Сажать рябину рекомендуют осенью. Это довольно высокое дерево, оно может достигать в высоту больше 10 метров

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По народной примете обилие ягод на рябинах предвещает холодную и снежную зиму. Скоро проверим

По народной примете обилие ягод на рябинах предвещает холодную и снежную зиму. Скоро проверим

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Существует больше 100 видов рябины, в России растет около трети видов

Существует больше 100 видов рябины, в России растет около трети видов

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Свежие плоды рябины имеют горьковатый вкус из-за гликозида сорбиновой кислоты, но первые заморозки его разрушают, и ягоды становятся сладкими

Свежие плоды рябины имеют горьковатый вкус из-за гликозида сорбиновой кислоты, но первые заморозки его разрушают, и ягоды становятся сладкими

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Наиболее распространена рябина обыкновенная — она не требует ухода

Наиболее распространена рябина обыкновенная — она не требует ухода

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В конце прошлого года мэрия приняла решение срубить 72 дерева на Михайловской набережной, среди которых были рябины, из-за их аварийного состояния

В конце прошлого года мэрия приняла решение срубить 72 дерева на Михайловской набережной, среди которых были рябины, из-за их аварийного состояния

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Яркие краски придают Новосибирску особый колорит, и прогулки становятся еще приятнее

Яркие краски придают Новосибирску особый колорит, и прогулки становятся еще приятнее

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Рябины часто высаживают на дачах. Если у вас еще нет собственной площадки для опытов в культивации, но вы собираетесь ее приобрести — посмотрите топ-10 проколов при покупке дачи, которые обернутся потерей денег и нервов.

А еще в Новосибирске есть улица 3 Сентября. Свое название она получила вовсе не из-за песни Шуфутинского, но костры рябин на ней горят.

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осень в Новосибирскерябина
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