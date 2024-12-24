НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-15°

ясная погода, без осадков

ощущается как -18

0 м/c,

штиль.

 771мм 84%
Подробнее
6 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Как накопить на мечту
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Авто Новый год в Новосибирске Гирлянда внутри и снаружи: как новосибирцы украшают автомобили к Новому году — подборка фото

Гирлянда внутри и снаружи: как новосибирцы украшают автомобили к Новому году — подборка фото

Новосибирцы креативно подходят к украшению

351
4 комментария

Украшенные автомобили украшают в разных частях города

Источник:

В Новосибирске горожане украшают автомобили к Новому году. Некоторые ограничиваются салоном, а другие же украшают машину так, чтобы было видно всем прохожим. НГС собрал подборку таких автомобилей и узнал, законно ли украшать автомобили гирляндами.

На крыше установили елку

Источник:

Главной звездой этого декабря стал Гринчмобиль, который регулярно появляется в разных телеграм-каналах и соцсетях Новосибирска. С водителем в костюме Гринча фотографируются, а машину снимают с разных ракурсов прохожие.

Гринч привлекает много внимания

Источник:

Украшенные автомобили стягиваются на Ленина

Источник:

Корреспондент НГС Елизавета Шаталова заметила сразу несколько украшенных гирляндами машин на улице Ленина вечером в пятницу.

Таксисты стараются для клиентов

Источник:

Свое рабочее место украшают таксисты. Житель Новосибирска Александр признается, что так клиенты становятся добрее и позитивнее. Особенно в восторге дети. В автомобиль мужчина добавил акустическую систему, клубную освещение, мишуру и плед.

— Ещё три года назад, когда я работал летом, заметил, что все пассажиры весёлые, всегда на позитиве. Но когда пришла зима и холода, люди садятся в такси с грустными, тревожными лицами, просто уткнувшись в телефон. Поэтому решил украсить салон к Новому году, — рассказал Александр.

На украшения Александр потратил примерно 10 тысяч рублей.

— Я пассажиров, которые ко мне садятся, предупреждаю: «Ребят, мы сейчас поедем, вы готовы быть в центре внимания?». Потому что в вечернее время все сворачивают головы и смотрят на машину, — поделился новосибирец.

Людмила так радует своих клиентов

Источник:

Таксистка Людмила Ожанская уже по традиции украсила свой автомобиль к Новому году.

— Моя новогодняя сказка, — назвала украшенный автомобиль Людмила.

Внутри много игрушек

Источник:

Новосибирцы украшают и салоны автомобиля

Источник:

Читательница НГС Ольга показала, как украсил к Новому году салон автомобиля её муж. Новогодние украшения радуют и коллеги, которых иногда подвозит муж сибирячки.

Автомобили можно украсить и мишурой

Источник:

А кто-то украшает другие транспортные средства

Источник:

Как рассказал автоэксперт Вячеслав Ашурков, за то, что украшают гирляндами автомобили может быть ответственность. Теоретически могут подтянуть статью 12.5 часть 1, когда в автомобиль вносятся изменения, не предусмотренные заводом изготовителем.

В Новосибирске украшают не только автомобили, но и магазины. Однако, предприниматели все чаще не ограничиваются стандартным набором приёмов, а стараются выделиться на общем фоне. Обозреватель НГС прошелся по улицам Новосибирска и собрал примеры свежих трендов возле входов в заведения.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новый год Новосибирск Фото Автомобиль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Директор Завода (Ржака)
5 минут
С камня на Оби понаехали...сразу видно.
Гость
15 минут
Колхоз, он и есть колхоз. Колхоз "Дырявый лапоть" .
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Никто нас не зомбировал»: почему Новый год для многих — это американское кино и откуда берётся праздничное настроение
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,45

ОЛЕГ,65

Татьяна,43

Юлия,34

Светлана,63

Денис,21

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление