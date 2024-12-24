Гирлянда внутри и снаружи: как новосибирцы украшают автомобили к Новому году — подборка фото

Украшенные автомобили украшают в разных частях города Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











В Новосибирске горожане украшают автомобили к Новому году. Некоторые ограничиваются салоном, а другие же украшают машину так, чтобы было видно всем прохожим. НГС собрал подборку таких автомобилей и узнал, законно ли украшать автомобили гирляндами.

На крыше установили елку Источник: читатель НГС











Главной звездой этого декабря стал Гринчмобиль, который регулярно появляется в разных телеграм-каналах и соцсетях Новосибирска. С водителем в костюме Гринча фотографируются, а машину снимают с разных ракурсов прохожие.

Гринч привлекает много внимания Источник: читатель НГС

Украшенные автомобили стягиваются на Ленина Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Корреспондент НГС Елизавета Шаталова заметила сразу несколько украшенных гирляндами машин на улице Ленина вечером в пятницу.

Таксисты стараются для клиентов Источник: читатель НГС











Свое рабочее место украшают таксисты. Житель Новосибирска Александр признается, что так клиенты становятся добрее и позитивнее. Особенно в восторге дети. В автомобиль мужчина добавил акустическую систему, клубную освещение, мишуру и плед.

— Ещё три года назад, когда я работал летом, заметил, что все пассажиры весёлые, всегда на позитиве. Но когда пришла зима и холода, люди садятся в такси с грустными, тревожными лицами, просто уткнувшись в телефон. Поэтому решил украсить салон к Новому году, — рассказал Александр.

На украшения Александр потратил примерно 10 тысяч рублей.

— Я пассажиров, которые ко мне садятся, предупреждаю: «Ребят, мы сейчас поедем, вы готовы быть в центре внимания?». Потому что в вечернее время все сворачивают головы и смотрят на машину, — поделился новосибирец.

Людмила так радует своих клиентов Источник: Людмила Ожанская











Таксистка Людмила Ожанская уже по традиции украсила свой автомобиль к Новому году.

— Моя новогодняя сказка, — назвала украшенный автомобиль Людмила.

Внутри много игрушек Источник: Людмила Ожанская

Новосибирцы украшают и салоны автомобиля Источник: Ольга / Читательница НГС

Читательница НГС Ольга показала, как украсил к Новому году салон автомобиля её муж. Новогодние украшения радуют и коллеги, которых иногда подвозит муж сибирячки.

Автомобили можно украсить и мишурой Источник: Гнилой Новосибирск / Вконтакте











А кто-то украшает другие транспортные средства Источник: Дима

Как рассказал автоэксперт Вячеслав Ашурков, за то, что украшают гирляндами автомобили может быть ответственность. Теоретически могут подтянуть статью 12.5 часть 1, когда в автомобиль вносятся изменения, не предусмотренные заводом изготовителем.