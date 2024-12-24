Гирлянда внутри и снаружи: как новосибирцы украшают автомобили к Новому году — подборка фото

В Новосибирске горожане украшают автомобили к Новому году. Некоторые ограничиваются салоном, а другие же украшают машину так, чтобы было видно всем прохожим. НГС собрал подборку таких автомобилей и узнал, законно ли украшать автомобили гирляндами.
Главной звездой этого декабря стал Гринчмобиль, который регулярно появляется в разных телеграм-каналах и соцсетях Новосибирска. С водителем в костюме Гринча фотографируются, а машину снимают с разных ракурсов прохожие.
Корреспондент НГС Елизавета Шаталова заметила сразу несколько украшенных гирляндами машин на улице Ленина вечером в пятницу.
Свое рабочее место украшают таксисты. Житель Новосибирска Александр признается, что так клиенты становятся добрее и позитивнее. Особенно в восторге дети. В автомобиль мужчина добавил акустическую систему, клубную освещение, мишуру и плед.
— Ещё три года назад, когда я работал летом, заметил, что все пассажиры весёлые, всегда на позитиве. Но когда пришла зима и холода, люди садятся в такси с грустными, тревожными лицами, просто уткнувшись в телефон. Поэтому решил украсить салон к Новому году, — рассказал Александр.
На украшения Александр потратил примерно 10 тысяч рублей.
— Я пассажиров, которые ко мне садятся, предупреждаю: «Ребят, мы сейчас поедем, вы готовы быть в центре внимания?». Потому что в вечернее время все сворачивают головы и смотрят на машину, — поделился новосибирец.
Таксистка Людмила Ожанская уже по традиции украсила свой автомобиль к Новому году.
— Моя новогодняя сказка, — назвала украшенный автомобиль Людмила.
Читательница НГС Ольга показала, как украсил к Новому году салон автомобиля её муж. Новогодние украшения радуют и коллеги, которых иногда подвозит муж сибирячки.
Как рассказал автоэксперт Вячеслав Ашурков, за то, что украшают гирляндами автомобили может быть ответственность. Теоретически могут подтянуть статью 12.5 часть 1, когда в автомобиль вносятся изменения, не предусмотренные заводом изготовителем.
В Новосибирске украшают не только автомобили, но и магазины. Однако, предприниматели все чаще не ограничиваются стандартным набором приёмов, а стараются выделиться на общем фоне. Обозреватель НГС прошелся по улицам Новосибирска и собрал примеры свежих трендов возле входов в заведения.