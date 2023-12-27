Новогодний рейс: как новосибирские таксисты приближают праздник — наряжаются сами, украшают машины и дарят подарки пассажирам

Дед Мороз на колесах

Новосибирец Артем Дьяков 8 лет работает в такси. Недавно мужчина начал наряжать свой служебный автомобиль в канун Нового года по-праздничному и сам облачился в ярко-красный костюм Деда Мороза.



— Во-первых, настроение себе поднимаю и пассажирам. Реакция пассажиров интересна, посмотреть, как люди реагируют — особенно маленькие, — объясняет Артем. — А реагируют все по-разному. Кто-то вообще без эмоций: посмотрит, и на этом все. А кто-то начинает говорить, что в машине очень красиво, мол, побольше бы таких машин. Вот сегодня мальчик маленький был, он в восторге остался от всех лампочек, от того, как они светятся. Мы ехали полчаса, и он прям радовался.