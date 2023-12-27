Новогодний рейс: как новосибирские таксисты приближают праздник — наряжаются сами, украшают машины и дарят подарки пассажирам

Новый 2024 год наступит уже совсем скоро. Жители Новосибирска по-разному стараются поднимать себе праздничное настроение. Например, некоторые водители такси в городе дарят людям и себе праздник, переодеваясь в Дедов Морозов, Снегурочек и наряжая свои автомобили, — и получают благодарности от пассажиров. Корреспонденты НГС пообщались с креативными таксистами и выяснили, почему они решили наряжаться и украшать свои машины, добавляет ли это им денег и кто бывает больше рад таким необычным водителям.
Дед Мороз на колесах
Новосибирец Артем Дьяков 8 лет работает в такси. Недавно мужчина начал наряжать свой служебный автомобиль в канун Нового года по-праздничному и сам облачился в ярко-красный костюм Деда Мороза.
— Во-первых, настроение себе поднимаю и пассажирам. Реакция пассажиров интересна, посмотреть, как люди реагируют — особенно маленькие, — объясняет Артем. — А реагируют все по-разному. Кто-то вообще без эмоций: посмотрит, и на этом все. А кто-то начинает говорить, что в машине очень красиво, мол, побольше бы таких машин. Вот сегодня мальчик маленький был, он в восторге остался от всех лампочек, от того, как они светятся. Мы ехали полчаса, и он прям радовался.
Перевоплощаться, а также наряжать машину Артем начинает примерно 20 декабря. Сибиряк отметил, что другие водители позитивно реагируют на праздничный автомобиль — на светофорах машут руками, делают комплименты.
Машину изнутри Артем вместе с женой украсил гирляндой и мишурой, на переднюю панель разместил композицию, которую смастерила его дочь из свечек – Деда Мороза и Снегурочку. Таксист хотел обтянуть машину снаружи 15-метровой гирляндой, заказал ее на маркетплейсе, но она не успела прийти вовремя.
Маленьких пассажиров в волшебном такси ждут легкие викторины — за правильные ответы Артем планирует дарить шоколадные медали. Правда, пока их не купил. Взрослые, по словам мужчины, щедрее оплачивают новогоднее такси, чем обычное, часто округляют суммы. Одна женщина протянула дополнительные 100 рублей, объяснив, что это — за хорошее настроение, другой пассажир — 5 тысяч. При этом, признается Артем, выезжать в наряде Деда Мороза для него каждый раз волнительно.
— Даже когда на дорогу выезжаешь, не знаешь, какой будет реакция у людей — она у всех разная. Кто-то посмотрит с серьезным лицом и отвернется, а кто-то наоборот: и сфотографирует, и видео снимет. Мне самому как-то веселее становится, что вот-вот праздник. При этом в саму новогоднюю ночь не работаю никогда — это для меня всегда праздник с семьёй за столом, — говорит Артем.
Мужчина подчеркнул: в приложении агрегатора нельзя отследить, какой именно таксист приедет к вам — «новогодний» или «будничный». При этом, рейтинг у Артема начал расти после того, как он украсил машину и нарядился сам. Мужчина добавил, что в последнее время видел около 3–5 машин, украшенных аналогичным образом. По мнению сибиряка, тренд набирает популярность.
Новосибирец еще хочет подумать и над подборкой новогодних песен в своем праздничном такси. А вот ароматизатор с запахом мандаринов или хвои сибиряк вешать не решается — считает, что не всем людям нравятся такие ароматы. Кроме того, по его словам, агрегатор запрещает размещать в машине еловые ветки и ароматизаторы, а автомобиль он арендует.
На другие праздники мужчина делал и другие сюрпризы своим пассажирам. Например, на 8 марта дарил женщинам тюльпаны.
Компания Снегурочек
Откликнулись на призыв НГС сразу 3 Снегурочки — работницы такси. Девушки рассказали, что уже не первый год радуют своих пассажиров праздничными образами и радуются торжеству сами.
Водительница такси Людмила Ожанская украшает себя и свой автомобиль перед Новым годом уже второй год подряд. Для женщины это в какой-то мере семейная традиция: ее супруг работает водителем городского автобуса, и тоже украшает салон на радость пассажирам.
— Муж каждый год украшает салон к Новому году. В том году зашли с ним украшения для автобуса покупать, и он предложил купить и мне, с тех пор это вошло в традицию. Потом сама стала наряжаться. Потом придумала дарить людям подарки на Новый год — конфеты, магниты, брелоки, — рассказывает, как развивалась идея новогоднего волшебства, Людмила.
Людмила получает удовольствие от восторгов людей: когда видит, как пассажиры садятся в машину в плохом настроении, а потом начинают улыбаться, — становится счастливее сама. Сюрпризы она устраивает и на другие праздники: на 23 февраля, 8 марта, День города и даже на свой день рождения.
— Человек садится грустный и печальный. Ему даешь магнитик или конфетку — и он сразу добреет, все становится прекрасно и замечательно. Как-то 23 февраля в такси сел пожилой мужчина лет 80 с внуком. Я ему подарила медаль (шоколадную — Прим. ред.), и он прослезился, — вспоминает Людмила.
Также сибирячке запоминаются реакции детей. Они любят разглядывать богатое убранство салона: мерцающую 30-метровую гирлянду, праздничные наклейки, новогодние елочки, мишуру и шарики. В боковом отсеке в двери для малышни лежат игрушки. Некоторые маленькие пассажиры настолько проникаются атмосферой волшебства, что не хотят отпускать Людмилу и покидать салон.
— Один мальчик лет 5 сказал, что я красивая, а отцу — что я пойду домой с ними, так как он женится на мне, — смеется Людмила.
Обычно Людмила запускает режим «праздник» 17–18 декабря. Создание торжественной атмосферы и подарки не разоряют ее — наоборот, зарабатывает в эти дни женщина в 2–3 раза больше. Особенно много подарков таксистка получает во время длинных новогодних каникул: горожане ездят по гостям и дарят ей шампанское, коньяк, конфеты.
По наблюдениям женщины, сейчас многие водители такси в Новосибирске тоже стали украшать свои машины. Вечером, когда яркие огни видно лучше, ей сигналят и одобрительно машут другие водители.
— В общем, положительные эмоции людей — это для меня как наркотик. Кто-то за эмоциями в бары ходит, кто-то — на лыжах катается. А у меня так, — улыбается Людмила. — Кстати, за 4 года работы в такси я только 4 раза встречала пассажиров, которые пытались испортить мне настроение, поругаться. В основном всегда попадаются люди хорошие.
Еще одна жительница Новосибирска Алекса работает водителем такси уже на протяжении 12 лет, и 8 из них к Новому году наряжается Снегурочкой. Так она создает пассажирам праздничное настроение.
— Вы бы видели восторженные лица пассажиров, когда они видят Снегурочку! 90% пассажиров просят сфотографироваться, и, конечно же, оставляют хорошие чаевые, — поделилась своим маленьким предновогодним хобби Алекса.
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