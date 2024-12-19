«Ощущение, что мы в сказке»: новосибирец прокачал свое такси к Новому году за 80 тысяч рублей — фото светящегося авто

Внутри лежит новогодний плед и мишура Источник: читатель НГС Александр











Житель Новосибирска Александр украсил к Новому году свою машину, на которой работает в такси. О том, как на это реагируют пассажиры, он рассказал НГС.

По словам новосибирца, автомобиль он украшает уже третий год подряд. Праздничной атрибутики за это время стало больше. Сначала это было просто клубное освещение, мишура и новогодний плед. Затем к ним добавилось немного гирлянд внутри авто и оленьи рога и красный нос на корпусе.

В этом году Александр решил добавить гирлянды на капот, а также поменял акустическую систему, чтобы можно было слушать музыку как в ночном клубе. На установку автозвука он потратил около 70 тысяч рублей, на украшения автомобиля — примерно 10 тысяч рублей.

Снаружи автомобиль полностью украшен гирляндами Источник: читатель НГС Александр











— Еще в начале, три года назад, когда я работал летом, заметил, что все пассажиры всегда веселые, всегда на позитиве. Но когда пришла зима и холода, люди садятся в такси с грустными, тревожными лицами, просто уткнувшись в телефон. И мне это не совсем нравилось, потому что находиться в негативе тяжеловато. Поэтому решил украсить салон к Новому году. Так при поездке создается ощущение, что мы на самом деле в какой-то сказке, какое-то чудо происходит. Пассажир может послушать свою музыку, могу я включить какую-то новогоднюю, — делится Александр.

Он отметил, что украшенный праздничный автомобиль привлекает к себе много внимания на улицах.

— Я всех пассажиров, которые ко мне садятся, предупреждаю: «Ребят, мы сейчас поедем, вы готовы быть в центре внимания?» Потому что в вечернее время все сворачивают головы и смотрят на машину. Это, наверное, самая лучшая благодарность, которую хотелось бы получить: на твой автомобиль смотрят, порой, бывало, равняются, — рассказывает новосибирец.

По его словам, все пассажиры позитивно реагируют на поездки в праздничном автомобиле. Кто-то просто благодарит за поднятое настроение, некоторые просят сфотографироваться. У детей, как отмечает Александр, автомобиль вызывает большой восторг.

— Я придумал некий девиз для этой машины: «Для детей мы создаем чудо, а взрослым — мы не даем о нём забыть». Это очень здорово, что можно свою работу, а такси — это скучная работа, сделать красочной. Быть полезным для общества в том плане, что ты просто поднимаешь настроение людям и сам от этого кайфуешь, — заключил Александр.