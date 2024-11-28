«Боятся вторичных санкций США»: китайский автопром захватил Новосибирск, но не всё так просто — о чём переживают дилеры

На мероприятие приехала делегация из Китая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 27 ноября открылся форум-выставка китайской техники и автомобилей. В «Экспоцентре» на три дня собрались представители десятков компаний поставщиков, китайские делегации и новосибирские власти. Но масштабное по задумке мероприятие практически не собрало посетителей, во всяком случае, в первый день. Корреспонденты НГС побывали на «Глобал Сиб Китай Экспо» (0+), узнали, какие бренды там показывали, кто доставляет китайские автомобили в Сибирь и с какими проблемами сталкиваются дилеры.

Представители бренда Chery с совсем новым Tiggo 7 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В большом зале «Экспоцентра» выставили легковые автомобили, тягачи, спецтехнику и даже мотоциклы. Также на выставке собрались компании, которые продают китайское автомобильное масло, автозапчасти и занимаются лизингом. Выставка китайской техники, кажется, четко попадает в интерес публики. Хотя и утром в день открытия людей совсем немного. Зал выглядит полупустым.

Выставка будет работать три дня и пока не вызвала ажиотажа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Участники делают фото со спецтехникой, садятся внутрь салонов автомобилей и что-то тихо обсуждают. «Наверное, заключают сделки», — подумалось мне. На входе посетителей встречает девушка и предлагает игристое.

Вообще, все собрались здесь, если верить официальной цели мероприятия, чтобы укрепить партнерство России и КНР. Организаторы форума хотят создать платформу, где бизнес обеих стран сможет встретиться, обменяться идеями, ресурсами и опытом.

«У всего рынка стагнация и падение»

Автомобили марки «Джетур» тоже уже неплохо известны новосибирцам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Китайские легковые автомобили давно вошли в нашу жизнь, и если раньше путались в десятках неизвестных марок, то теперь легко узнаем (и даже читаем) многие из них. К примеру, в самом центре зала был гордо выставлен новый Tank 700. Эту новинку блогеры называют заменой «Геликов». Стоит «китаец» на официальном сайте больше 8 миллионов рублей.

Привлекает внимание китайская Toyota bZ3. Да, это та самая «Тойота», но собранная в Китае, а не в Японии. Это полностью электрический автомобиль, заряда у него хватит на 500 километров в мягком климате, в Сибири — на 400–450 километров. Стоит автомобиль 3,2 миллиона.

— Здесь сохранилось тойотовское качество, надежность, безупречность по ходовым характеристикам. По сути, это уже проверенная годами Toyota, — рассказывает представитель компании «Абсолют авто», которая продает эти машины в Новосибирске.

Китайскую Toyota можно купить в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Компания также показала автомобиль Polar Stone 01, который стоит больше 8 миллионов рублей. Даже в багажнике у него есть печка.

Такой автомобиль стоит больше 8 миллионов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Это для любителей активного отдыха. Его можно дополнить палатками. А в багажнике есть столик и отдел, где можно сделать кипяток. Эту машину покупают и любят те, кто ее попробовал, — отмечает представитель автопоставщика

В автомобиле для туристических поездок есть столик и электрическая плита Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирская компания «Альбион Моторс», также приехавшая на форум, как официальный дилер продает одни из самых популярных китайских брендов в России — Exeed. Также они представляют бренд Dongfang.

Дилеры признаются, что сейчас рынок в стагнации Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Генеральный директор «Альбион Моторс» Елена Марисина объясняет, что сейчас китайские автомобили попадают в Россию двумя путями: «параллельным» импортом и через официальное дилерство.

На выставке компания представила пикап от Dongfang, флагман Exeed — VX и самую популярную машину этой марки RX.

— Сейчас у всего рынка стагнация и падение. В 2023 году было лучше. Из-за экономических особенностей и ключевой ставки идет падение продаж, — отмечает Елена Марисина.

Она добавила, что вопрос падения рынка автомобилей не про «„китайцев“ или не „китайцев“», а именно про покупательскую способность жителей.

«Доставляем технику на разрезы»

Некоторые бренды техники пришли на рынок недавно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из крупной техники на выставку привезли в основном тягачи, спецтехнику и автобусы. Среди китайских марок есть как давние обитатели российских дорог вроде Shaсman, так и новички на российском рынке. К примеру, это спецтехника LiuGong.

Компания «Интерлайн» 17 лет поставляет китайскую технику в Россию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У самого входа в зал стоят автобусы Yutong и желтый тягач Shacman. Эти два бренда в Россию уже 17 лет привозит новосибирская компания «Интерлайн».



— Мы занимаемся поставками напрямую от завода-производителя и также продажей запчастей. Shacman — это ведущая торговая марка по объему продаж и в Китае, и в России сейчас. Мы доставляем технику на разрезы. А все автобусы Yutong, которые вы видите в Сибири, привозим тоже мы, — рассказала сотрудница у стенда.

Продажи крупной техники растут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как отмечает представительница компании, в последние два года продажи у компании растут. Китайская техника закрывает потребность промышленных компаний в грузовиках, так как на российские марки очередь доходит до года.

«Боятся вторичных санкций из США»

Рынок мотоциклов тоже столкнулся с изменениями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Неожиданно на выставке оказались мотоциклы. Сюда привезли два китайских бренда: Kovi и Gaokin. Дмитрий Андрианов, представитель брендов, объясняет, что у них разная философия. Kovi больше про спорт, а Gaokin — про городской стиль. Впрочем, широкому кругу ни марки, ни изделия ни о чём не говорят.

— Особенность Gaokin в том, что этот завод мотоциклы выпускает как хобби, наверное. Основной их бизнес — выпуск двигателей для спецтехники Caterpillar, Cummins и судовые двигатели, — рассказал Дмитрий Андрианов.

На выставке представили два бренда мотоциклов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эти мотоциклы доставляют в Сибирь уже полтора года. И если в начале дела шли хорошо, то в этом году всё пошло на спад. За год представители бренда продали всего 600 мотоциклов, хотя план был — 1000.

Выставка закончит работать 29 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Это из-за санкций происходит. Китай не вводит санкции, но из-за американских санкций китайские банки боятся работать с Россией. Они боятся переводить деньги из России до ключевого клиента, то есть до нашего партнера. Боятся вторичных санкций США, — объясняет Дмитрий Андрианов.

При этом, по словам Андрианова, пересадить российских мотоциклистов на китайские бренды не так сложно. Незнакомые мотоциклы состоят из привычных комплектующих. Тормоз, например, там такой же, как в европейских и японских моделях. При этом с китайскими мотоциклами в России сейчас проще в плане запчастей, так как есть возможность их доставлять.

Вот в чём в чём, а во внешнем виде китайские машины явно выигрывают у отечественного автопрома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











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