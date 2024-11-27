Элитная Белоруссия и новые «китайцы»: как изменились цены на бытовую технику и что сегодня продают в магазинах

Цены на бытовую технику растут Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Рынок бытовой техники неумолимо меняется: появляются новые названия, а старые и привычные найти всё сложнее. И всё это на фоне бесконечно растущих цен. В такой ситуации немудрено растеряться. Корреспондент НГС решила проверить, сколько сегодня стоят телевизоры, холодильники, стиральные машины и духовки, узнала, что скрывается за необычными названиями, и выяснила, где еще можно встретить знакомые бренды.

Телевизоры

Телевизоры подорожали за год на 7% Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Ростом цен сейчас мало кого удивишь, но всё-таки: если обращаться к статистике, цены на телевизоры в Новосибирской области с начала 2024 года в среднем выросли на 7%: с 31 898 рублей до 34 258 рублей.

В магазинах же вас встретит огромный разброс цен: от 20 000 до 500 000, но наибольший ассортимент — в категории от 50 000 до 150 000 рублей. Консультант магазина сети DNS прокомментировал вилку цен так: чтобы купить хороший телевизор, рассчитывать надо на сумму больше 100 000 рублей.

В «М-Видео» в «Галерее Новосибирск» отдел телевизоров заполонили китайский Haier и привычный корейский Samsung. Как объяснил консультант магазина, в отделе работают представители этих брендов, которые активно предлагают их покупателям, поэтому они пользуются популярностью. Haier в целом представлен во всех магазинах сети и в огромном разнообразии.

Самый дорогой телевизор здесь — Samsung за 579 999 рублей. Бренд в целом позиционируется в более дорогой категории, и ценники на большинство их телевизоров выше 100 000 рублей, хотя на сайте «М-Видео» можно найти модели стоимостью от 20 000 рублей. При этом корейцев на полках стало заметно больше по сравнению с ситуацией 2023 года.

От 29 000 до 299 000 стоит электроника компании TCL — китайского гиганта, который по объему продаж телевизоров в мире уступил только Samsung и LG. TCL производит телевизоры в России, на заводах в Воронеже и Зеленограде.

К крупным, но малознакомым китайским брендам относится и Hisense: на сайте сети DNS его телевизоры стоят от 15 000 до 399 000 рублей. Этот же китайский гигант (кстати, принадлежащий государству) владеет знакомыми большинству россиян марками Toshiba и Gorenje.

Разброс цен на телевизоры очень большой — от 20 000 до 500 000 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Телевизоры под брендом Toshiba сегодня продают в «М-Видео» за 99 999 рублей, а в DNS можно встретить южнокорейские LG: диагональ 65 дюймов обойдется вам в 169 999 рублей. В «Эльдорадо» к выбору добавляется итальянская марка Candy, которая, впрочем, является одним из брендов Haier. Телевизор этой фирмы можно купить со скидкой за 32 999 рублей.

В «Эльдорадо» же представлена и нидерландская фирма Philips: телевизор с экраном диагональю 55 дюймов стоит 164 999 рублей. На ценнике гордо указано «Только в Эльдорадо», но, судя по сайтам крупных магазинов электроники, бренд есть везде. Цены на небольшие телевизоры при этом начинаются с 27 000 рублей.

Некоторые марки представлены в Новосибирске единичными экземплярами. Например, телевизор «Яндекс» корреспондент НГС смогла найти только в DNS в «Ауре»: диагональ 50 дюймов стоит 39 999 рублей. В этом же магазине и по той же цене нашелся телевизор от Xiaomi, но уже с диагональю 55 дюймов. Правда, консультанты магазина к бренду относятся скептически и предлагают посмотреть другие варианты в той же ценовой категории.

Из непривычных марок на сайте «М-Видео», например, активно продвигают телевизоры от Sber, которые производят в Белоруссии. Стоят они от 14 000 до 119 000, но в наличии в новосибирских магазинах корреспондент НГС их не увидела.

Духовые шкафы и плиты

Среди бытовой техники чаще всего можно встретить китайцев Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В крупной бытовой технике ситуация несильно отличается от телевизоров: правит во всех категориях тот же Haier, но разнообразия по странам-производителям будто бы побольше. Среди уже привычных китайцев можно встретить турецкие, чешские, белорусские и словенские компании.

В магазине DNS на Гоголя одиноко висит духовой шкаф Bosch за 40 000 рублей, но, отметил консультант, не немецкого, а польского производства. Самыми популярными среди духовых шкафов консультант магазина назвал Haier и Gorenje. Уровень цен на них в разных торговых сетях примерно одинаковый: от 36 000 до 80 000 рублей, Gorenje чуть дешевле — от 33 000 до 72 000 рублей.

Духовые шкафы отличаются еще и стилем — от минимализма до прованса Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Консультанты в новосибирских магазинах активно предлагают словенскую марку Gorenje как европейскую альтернативу китайским маркам. Правда, уточнить один нюанс они обычно забывают: еще в 2018 году она была поглощена китайским производителем Hisense.

В экономсекторе магазинов DNS достаточно много техники Dexp — это собственная марка торговой сети, и стоит она заметно дешевле, чем соседи по полке Haier и Gorenje. Например, духовой шкаф можно купить уже за 13 000 рублей.

На сайте «М-Видео» самое большое разнообразие духовых шкафов у фирмы Korting. Бренд зарегистрирован в Германии, но в Новосибирске продают духовые шкафы производства Словении и Турции. Стоят они от 40 000 до 120 000 рублей. Офлайн, правда, Korting не найти — там всё больше Haier и Gorenje.

Холодильники

Цены на холодильники выросли на 5% Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В октябре 2024 года средняя цена на двухкамерные холодильники объемом 250–360 л выросла до 42 368 рублей, сообщает Новосибирскстат. В начале года она составляла 40 425 рублей — на 5% меньше.

— Сейчас лидеры в холодильниках — это Haier и LG. На третьем месте, наверное, будет Samsung. Haier просто самый массовый, — рассказал консультант магазина DNS на Гоголя. — Gorenje послабее, наверное, будут в этом плане. Но они без дисплея обычно, а это неудобно, и марка не делает инверторные почти, а это самое главное.

Много крупной бытовой техники собирают на заводе в Липецкой области Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Много бытовой техники, которая скрывается под иностранными названиями и известными фирмами, собирают в России, на заводе в Липецкой области. Например, холодильники Indesit и Hotpoint, а также турецкой компании Beko — последние на сайте DNS стоят от 27 000 до 93 000 рублей.

Среди холодильников, цена на которые не превышает 80 000, можно найти белорусские «Атланты». В «Эльдорадо» холодильник от соседей с объемом 207 л и морозильной камерой на 79 л стоит 35 999 рублей.

В дорогом сегменте холодильников немало моделей японской марки Sharp, которую в 2016 году купила тайваньская Foxconn. В «М-Видео» холодильник Sharp продают за 189 000 рублей, а в общем в каталогах торговых сетей сложно найти такой японский холодильник дешевле 100 000 рублей. Как, кстати, и его собрат от корпорации Toshiba — в «Эльдорадо» ее холодильники стоят от 79 000 до 150 000 рублей, а на сайте DNS стоимость достигает 190 000 рублей.

Покупателям класса «премиум» в «М-Видео» предлагают холодильник бренда Casarte за 599 999 рублей. Правда, под незнакомым названием, появившимся в России в этом году, скрывается всё тот же Haier.

Стиральные машины

Бренды стиральных машин отличаются от другой бытовой техники Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В начале года средняя цена на стиральную машину составляла 33 039 рублей, но к ноябрю 2024 года упала до 32 188 рублей — на 2%, по данным Новосибирскстата. Предположительно сказалось их резкое подорожание в январе 2024 года — в декабре 2023-го средняя цена составляла 31 382 рубля.

Согласно выдаче товаров на сайтах «Ситилинк» и DNS, самый популярный бренд среди стиральных машин — LG с разбросом цен от 29 000 до 35 000 рублей. В «М-Видео» на первом месте по популярности машинки Carrera — немецкой марки с производством в Китае.

Офлайн-магазины больше заняты средним сегментом южнокорейских брендов LG и Samsung. И если на сайте «М-Видео» разброс цен на технику Samsung — от 40 000 до 98 000 рублей, в самих магазинах выставлены модели по цене около 70 000 рублей. Стоимость стиральных машин марки в каталоге DNS стартует с 37 000 рублей. Samsung тут тоже лидирует, большой выбор также среди моделей марки Haier, которые стоят от 34 000 до 199 000 рублей.

Класс «премиум» в магазине «М-Видео» представляет единственная модель немецкого бренда Miele за 129 000. А вот на сайте сети есть представители этой фирмы и за 505 000, собранные, что примечательно, в Германии.

Известного россиянам бренда Gorenje в сети «М-Видео» совсем не много, зато неплохой выбор стиральных машин компании, которой бренд принадлежит, — Hisense. В магазине можно найти такую машину за 89 000, на сайте ассортимент больше и по цене уже от 43 000 до 119 000 рублей.

В магазинах также встречаются стиральные машины от итальянской (а на самом деле китайской) марки Candy: например, в «Эльдорадо» такая стоит 54 999 рублей.

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