Раритетный «Москвич-401» 1.1 MT 1954 года выпуска продают под восстановление Источник: Авито











В Новосибирской области выставили на продажу раритетный «Москвич-401» 1.1 MT. Это автомобиль 1954 года выпуска.

По сообщению продавца, машина требует восстановления и вложений. Последний раз «Москвич» заводили 15 лет назад, а заявленный пробег всего 1 000 км.

Этот легковой автомобиль выпускался на заводе «Москвич» с 1954 по 1956 годы. Он стал и является лицом новой эпохи в истории советского автопрома, выйдя на смену предыдущей модели «Москвич-400». Это один из первых серийных автомобилей в СССР, который стал по-настоящему народным. Праотцом этой модели стал Opel Kadett 1937 года.

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— Доcтался oт дедушки-фрoнтoвикa. Eздили нa нeм в лeс за грибaми и ягодaми раньше, оcтaльнoe врeмя cтоял, оживляли только лeтом. Потом пеpeшёл вo влaдениe третьему пoколению, интepес к нему пoдхвaтил мoй брат, и машинкa ответила eму взaимностью. Зaводили пoследний раз лет 15 назад. Заводился с поворота кривого ключа спереди, с танцами с бубнами, но, тем не менее, после прогрева и работы движка бодро ехал, чему мы были несказанно рады, эмоции непередаваемые! — сказано в объявлении о продаже.

Продавец предлагает приобрести раритет тем, кто готов заняться восстановлением классики. Скупщиков металлолома просит не беспокоить. Документов на автомобиль нет, но собственник готов заняться их восстановлением за счет покупателя.

— В крайнем случае, можно превратить в красивую инсталляцию на СТО или арт-объект. Находится в Ордынском районе, ждёт идейного волшебника с руками из плеч, который вдохнёт в него жизнь! Или продам по запчастям, — добавляет автор объявления.