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Авто обзор Сибиряк собрал снегоболотоход из старой советской техники — он просит за него 750 тысяч

Сибиряк собрал снегоболотоход из старой советской техники — он просит за него 750 тысяч

Двигатель монстр-трака заимствован у трактора

1 749
23 комментария

Суровый сибирский монстр-трак выставлен на продажу за 750 000 рублей

Житель Новосибирской области выставил на продажу внушительного вида транспорт, который может быть полезен охотникам, рыбакам и грибникам. За 750 тысяч будущий владелец получит вездеход с фургоном, собранный из запчастей старой советской техники.

Под номинальным капотом у снегоболотохода установлен дизельный двигатель Д-240, который обычно используется на тракторах. Заявленная мощность — 80 л. с. На сегодняшний день эта модель уже не производится. Донором коробки передач на автомобиле стал ЗИЛ, а раздаточная коробка заимствована у легендарного ГАЗ-66. Управление монстр-траком ведется с помощью гидроруля.

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Рама и мосты, по информации в объявлении — военные, а на колесах — шины арочного типа, которые, по задумке конструктора, повышают проходимость снегоболотохода. При массе в 2000 кг продавец заявляет грузоподъемность равную весу автомобиля.

— Пригодится для охоты, рыбалки, за грибами и ягодами. Машина может принять больше 20 человек, четверо в кабине, остальные в фургоне. Скорость до 70-75 км можно развить. Сам собрал ее с нуля в 2015 году, служила мне верой и правдой, — рассказывает продавец вездехода Александр, — У меня сейчас пять вездеходов, все самодельные. Два из них продаю.

Создатель монстр-трака рассказывает, что к нему уже обращались несколько заинтересованных лиц. Но потенциальные покупатели сейчас больше ориентируются на квадроциклы и не спешат покупать проверенную, хоть и самодельную технику. Мужчина уверен, что понимающий рыбак или охотник обязательно заинтересуется его предложением.

Разумеется, документов на это изобретение у сельского Кулибина нет, но год выпуска в объявлении о продаже заявлен 2015. Автомобиль находится в Коченевском районе.

Для сравнения: за эти же деньги сегодня можно приобрести Volkswagen Polo 2016 года, микроавтобус Toyota Hiace 2000 года и даже Audi A6 2000 года.

Ранее мы рассказывали, что на российских маркетплейсах стали продавать автомобили и даже самолеты.

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Комментарии
24
224274911
1 час
Жуть. Хотелось бы мне увидеть того .кто это купит..
Сутулый
34 минуты
В хэллоуин по Красному гонять.
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