«Первого покупателя хейтили»: на российских маркетплейсах стали продавать автомобили и даже самолеты — кто их продает и покупает

Продавцы выставляют фотографии предлагаемых машин Источник: Ozon











Маркетплейсами сегодня не пользуются разве что те, кто вообще не сидит в Интернете. Там можно найти практически всё, вплоть до автомобилей. Заказ можно сделать с доставкой в любую точку страны. Автосалоны, которые идут в ногу с этим трендом, получают конкурентное преимущество. В основном это китайский автопром, но нам удалось найти в продаже даже самолеты. Как к подобным сделкам относятся покупатели и продавцы — в материале НГС.

Современный рынок

На объявления о продаже автомобилей на маркетплейсах я наткнулась случайно — выпало в подборках. Оказалось, что некоторые находчивые автодилеры продают их теперь и так. Это несколько компаний из Москвы — столичный бизнес всегда быстрее принимает новые условия работы.

Первым официальным онлайн-дилером в России себя называет Delivery Car. Среди вариантов компании четыре модели автомобилей Chery Tiggo — 4 Pro за 1, 9 миллиона рублей в нескольких цветовых решениях, а также Chery Tiggo 7 Pro Max за 2,5 миллиона рублей.

Пока новосибирцы с недоверием относятся к новым возможностям покупки авто Источник: Ozon











Еще одна компания, которая вышла торговать на маркетплейсы — RadiusAG. Ассортимент у магазина небольшой: автодилер предлагает три варианта китайского внедорожника — LiXiang GL8 за 7,8 миллиона рублей, LiXiang GL8 за 7,9 миллиона рублей и LiXiang L9 за 9,5 миллиона рублей. Также компания продает лифтбек Zeekr 100 за 7,7 миллиона рублей.

ЗЭТКАРС (maxiscars) на маркетплейсах предлагает две модели автомобилей: кроссовер Geely Monjaro Flagship за 3,7 миллиона и седан Zeekr 007 за 5,1 миллиона рублей.

Свердловская компания «MG Британия» продает 10 моделей автомобилей стоимостью от 1,8 до 8,5 миллионов рублей. Самый бюджетный вариант — автомобиль MG за 1,8 миллиона рублей, а самый дорогостоящий — желтый электрокар MG Cyberster Electro за 8,5 миллиона рублей с ламбо-дверями. Автомобиль очень яркий и выглядит как дорогостоящий спорткар. Любую машину автодилер доставит прямо со склада к ближайшему от дома пункту.

MG Cars — британская автомобилестроительная фирма, которая сейчас принадлежит китайской компании Nanjing Automobile. Компания производит серийные легковые автомобили.

Для автодилеров маркетплейсы открывают новые возможности Источник: Wildberries











Где находится территориально магазин AppleJuice, выяснить не удалось –– с таким названием есть лишь магазин, который занимается продажей фирменных гаджетов. Возможно, это частный предприниматель — он предлагает к продаже на маркетплейсах Volkswagen CADDY за 3,7 миллиона рублей. Для реализации осталась одна машина.

Самолеты? Легко!

Желающие могут даже заказать себе самолет Источник: Ozon











Первое опытно-конструкторское бюро из Таганрога –– единственный в России производитель легких и сверхлегких самолетов СП-30 — торгует на маркетплейсах самолетами и готово доставить их заказчику.

— Легкомоторный самолет СП-30 Adventure, чёрный / цельнометаллический / бензиновый двигатель. Цена — 14,6 миллиона рублей, — гласит одно из объявлений от конструкторского бюро на маркетплейсе.

Это один из самых дорогих вариантов к продаже. Всего предлагается шесть моделей, и самый дешевый самолет обойдется в 13,9 миллиона рублей.

«Салфетки не могут идентифицировать»

Опрос среди читателей НГС, который мы провели в соцсетях, показал, что никто из них пока не заказывал автомобили и другую подобную технику на маркетплейсах.

––Да-да, ждите-с! Они салфетки не могут идентифицировать. Заказ и вложение –– как земля и небо, а вы про автомобиль. Детскую игрушку с распашными дверями, может, и получите, и не факт, что моделька совпадёт, — высказала свое мнение Зоя.

При этом, судя по отзывам пользователей, покупать авто таким способом вполне удобно, но бывают нюансы и сложности.

— Покупкой доволен на 100% — заказал и оплатил, примерно через час позвонил менеджер и поздравил с покупкой. Запросил копию паспорта для оформления. Машину забирал из салона. Менеджер всё показал, объяснил по эксплуатации и ТО. Документы для продажи были готовы, ожидали только моей подписи. Осмотр и оформление заняли более получаса, — описал свой опыт один из пользователей маркетплейса. — Из минусов: изначально ожидал доставку 23 числа до дома, однако у компании были какие-то логистические сложности. Чтобы не ожидать ещё несколько дней, забрал машину самовывозом из салона. Так получалось на пару дней быстрее. В процессе ожидания менеджер сообщал о перемещении машины по складам, заранее прислал копию ЭПТС для оформления страховки и фото машины, как только она поступила в салон.

— Дилеры про выдачу машины не знали, потом не хотели отдавать, сажали в подготовленную к выдаче машину других клиентов. Бензина в авто не было совсем, омывающей жидкости тоже, выдали авто с шинами, накачанными до 5 атмосфер. Заметили этот факт мы спустя 500 км, по факту это статья 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — заметил другой покупатель. — К покупке рекомендую — та же машина, что в салоне, но дешевле. Компания отработала хорошо, сотрудничать можно. А дилеру желаю думать о клиенте и ответственности перед маркой и законом.

Покупатели самолетов оказались более несерьезными: в основном под предлагаемыми моделями россияне оставляют шуточные комментарии, а представители бюро терпеливо отвечают на все вопросы троллей.

Пользователи оставляют отзывы о своем опыте покупки авто на маркетплейсах Источник: Ozon











–– Здравствуйте. Товарищ живет в деревне, если летать к нему и чуть выпившим сесть, там возможно разобраться в управлении? В деревне туговато с керосином, но самогонка есть всегда. На ней может летать? — юморит на маркетплейсе покупатель.

–– Можно на нём исполнять трюки, если права только категории В? — поддерживает его еще один пользователь.

Одна пользовательница даже поинтересовалась, нет ли в продаже самолета со стразами.

— При заказе самолета на заводе-изготовителе клиентам доступна услуга заказа индивидуального окраса самолета, — совершенно серьезно ответили ей.

«Весь мир уходит в онлайн»

Сотрудники дилерских центров среди плюсов работы на маркетплейсах называют технические возможности платформ, рост доверия к бренду и автоматизацию процессов.

— Торговля автомобилями через маркетплейсы — это современный подход к продажам, который открывает новые возможности для автосалонов и расширяет доступ к клиентам. Особенно это важно для регионов, где автосалоны могут быть физически недоступны, — отметили в ответ на запрос НГС представители автосалона «MG Британия».

Предприниматели оценили прозрачность процесса: им нравится, что люди могут ознакомиться с характеристиками автомобиля, сравнить цены, получить подробную информацию о комплектациях и условиях покупки, не выходя из дома. Такой подход особенно нравится тем, кто привык к онлайн-шоппингу.

Не нравятся представителям компании комиссии от продаж и дополнительные расходы на рекламу на маркетплейсах, ограничение на площадках прямого взаимодействия продавца с покупателем, а также сложности с логистикой и доставкой.

— Продажа автомобилей требует особого подхода к логистике. Оформление сделки, доставка — всё это может быть сложным в рамках стандартных процедур маркетплейса. Автосалону приходится самостоятельно решать эти вопросы, а это трудоемко и затратно. Также минус в ограниченных возможностях для демонстрации продукта, ведь через маркетплейс невозможно передать все нюансы комфорта, качества материалов и технических характеристик авто, — рассуждают в «MG Британия».

Среди сложностей в компании также назвали высокую конкуренцию и адаптацию к платформе (работа с интерфейсом платформы, правильное заполнение карточек товаров, настройка рекламных кампаний и отслеживание аналитики).

Представитель компании Delivery Car тоже считает, что покупать автомобили на маркетплейсах удобно.

— Фактически это доставка машины домой. Весь мир уходит в онлайн. В целом, сложностей в работе не видим, не считая логистики в дальние регионы. Например, в Норильск машину везли три месяца, зимой это тяжело, — рассказал корреспонденту НГС менеджер компании Андрей. — Самого первого покупателя нашего через маркетплейс хейтили очень сильно. А сейчас нормально — в день 3−7 заказов есть у нас.

Он также уточнил, что для их компании маркетплейсы — просто еще один рынок сбыта.

Представители опытно-конструкторского бюро обещали поделиться своим опытом продаж самолетов на маркетплейсах, но к моменту публикации так и не сделали этого.