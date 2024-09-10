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Авто подробности «За гранью понимания»: в Новосибирске бум автокредитов — кто их берёт и на какие машины

«За гранью понимания»: в Новосибирске бум автокредитов — кто их берёт и на какие машины

Средний чек кредита на автомобиль уже подбирается к московскому — почему они так популярны

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Новосибирцы сейчас пытаются взять в кредит именно новые машины

Лето 2024 года побило рекорды выдачи автокредитов вопреки ужесточению условий Банком России. Аналитики утверждают, что спрос на автокредитование продолжит расти. Корреспондент НГС узнала, как обстоят дела с автокредитованием в Новосибирске по данным Национального кредитного бюро и нескольких крупных банков.Рост спроса на кредит впечатлил даже экспертов — они объяснили, почему так происходит, и рассказали, чего ждать в ближайшем будущем.

Языком цифр

Объем выдачи автокредитов в России за январь–июль 2024 года (данных за август пока нет), по данным Национального бюро кредитных историй, составил почти 1,4 триллиона рублей. Это в два раза или на 106,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда россияне взяли автокредитов на сумму 670,9 миллиарда рублей. Число таких кредитов тоже увеличилось: 961,7 тысяч, почти в 2 раза или на 92,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Если анализировать ситуацию с автокредитованием в Новосибирской области, можно сделать выводы, что она аналогична общероссийской.

Так менялись запросы новосибирцев на автокредиты последние 1,5 года

По данным Объединенного кредитного бюро, в Новосибирске и области только в июле 2024 года банки выдали 2244 автокредита на сумму почти 3,4 миллиарда рублей. Месяцем раньше таких кредитов было меньше — 2024, более скромной была и сумма — порядка 3,1 миллиарда рублей. Для сравнения, год назад, в июле 2023 года наши соотечественники были куда осторожнее с кредитами на покупку авто и взяли всего 1389 на почти 2,1 миллиарда рублей.

Логично, что за последний год вырос, хоть и незначительно, средний чек на автокредит в Новосибирске. Если в июле 2023 он составлял 1,48 миллиона рублей, то в июле 2024 — 1,51 миллиона. Примечательно, что за год изменился и средний срок автокредитов: в июле 2023-го сибиряки кредитовались в среднем на 5,5 лет, сейчас этот срок составляет 6,5 лет.

Картина по банкам

Банки в июле 2024 года выдавали значительно больше автокредитов, чем в этот же период в прошлом году, и чуть больше, чем в предыдущем месяце. Например, «Альфа-Банк» выдал на покупку машин 280,17 миллиона рублей — это на 43,4% больше, чем в июне. Большим спросом пользуются автокредиты на машины с пробегом. Рост в сегменте новых авто тоже есть, но не такой значительный: новые машины в кредит стали брать на 19,6% чаще.

Новосибирцы стремятся обзавестись машиной

Но если эти цифры сравнивать с прошлогодними показателями, напротив, наблюдается падение: если в июле 2023-го на б/у авто новосибирцы взяли 143,55 миллиона рублей кредитов, то в июле 2024-го — только 107,57.

Самой популярной моделью среди новых машин, которые предпочитали брать в кредит новосибирцы, стала Exeed, а на рынке автомобилей с пробегом — Toyota Camry.

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Усредненный покупатель нового Exeed — это женатый мужчина 35–45 лет с двумя детьми и высшим образованием. Его средний ежемесячный доход — около 170 тысяч рублей, а рабочий стаж на настоящем месте работы — от 5 лет. Как правило, по роду деятельности это эксперт.

По данным анлитиков «Альфа-Банка», по среднему чеку автокредита Новосибирск лишь немного отстает от Москвы: 2,2 миллиона рублей против почти 2,6 миллиона рублей.

В ВТБ отметили, что рост спроса на автокредитование — еще не предел, и к концу года объем продаж автокредитов на 55% превысит результат 2023 года, когда они достигли 1,5 триллионов рублей. Рынок мог бы расти еще быстрее, но из-за ужесточения условий ЦБ РФ немного «охладится».

— Сейчас в российском розничном кредитовании авто-сегмент, пожалуй, единственный развивается динамично. На рынке много инструментов, которые позволяют удовлетворить спрос, отложенный во время пандемии и пика санкций, — прокомментировал ситуацию на рынке заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. — Во втором полугодии ожидаем устойчивый спрос на кредитование новых машин и снижение спроса на подержанные. Это связано с большим выбором субсидированных программ от производителей, которые дают клиентам выгодные условия кредитования. Для покупки подержанных авто кредитные деньги будут меньше доступны из-за риск-политики ЦБ и роста ключевой ставки.

По данным аналитиков, спрос на подержанные авто в Новосибирске падает

Георгий Горшков также добавил, что усилить спрос клиентов на новые, а не подержанные машины может и ожидаемое в третьем квартале 2024 года возобновление госпрограммы.

НГС также направил запрос в новосибирскую пресс-службу Сбербанка, который в 2024 году упростил программу автокредитования. Предоставить комментарий за время подготовки материала в банке не смогли.

«Люди не очень понимают»

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский легко объясняет происходящий в этой сфере ажиотаж.

— Во-первых, в стране выросли реальные доходы, а у многих людей подошел срок замены старых автомобилей на более свежие. Вместе с тем у многих появилась «уверенность в завтрашнем дне». Кроме того, россияне ожидают от ЦБ новых пакостей, связанных с ростом ставки, — говорит профессор. — Тем временем рынок заполонили более дешевые, но вполне сопоставимые по качеству китайские модели. ⁠От этих факторов и растет объём кредитов.

Эксперты переживают, что в конечном итоге китайские машины не оправдают себя

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что происходящее на рынке автокредитования объяснимо с точки зрения событий, но необъяснимо с точки зрения финансовой грамотности.

— Сейчас люди в очередной раз пытаются закупиться автомобилями перед очередным повышением цены. Существует вероятность, что уже сегодня объявят о повышении утилизационного сбора. В таких условиях спрос носит ажиотажный характер, и так будет продолжаться ровно до повышения утилизационного сбора, — считает Антон Шапарин.

По его мнению, люди не смотрят на кредитные ставки — а это 20% и выше, — что уже за гранью его понимания.

— Как такие кредиты вообще можно брать? Но, очевидно, курсы финансовой грамотности у нас проходили далеко не все. Люди не очень понимают, что эта новая машина китайская через год сильно подешевеет — примерно на 20% уже в момент выезда из ворот дилерского центра. Потом еще через год она подешевеет после первой зимы, когда на ней пойдут первые «рыжики», и через три года это будет абсолютный неликвид, — уверен спикер. — Люди пытаются запрыгнуть в последний вагон, как у нас принято, и не смотрят, нужна ли им вообще эта машина. И это грустно.

Ранее НГС писал о том, что АВТОВАЗ готовится к удорожанию Lada Vesta. Модель получила новое оборудование, включая китайскую ESC.

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Машина Кредит Банк Деньги ЦБ Автокредиты
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Комментарии
17
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
10 сентября 2024, 07:55
Ну камри - понимаю, эксид - не понимаю. Кто все эти люди? Среди знакомых ни одного эксидиста нет.
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
10 сентября 2024, 07:53
"По роду деятельности эксперт" - это что?
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