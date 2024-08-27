АВТОВАЗ готовится к удорожанию Lada Vesta. Модель получила новое оборудование, включая китайскую ESC

Vesta получат 16-дюймовые колёса с новым дизайном Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ











На Lada Vesta возвращаются последние из недостающих опций: осенью стартуют продажи автомобиля с системой стабилизации, боковыми подушками безопасности, трехступенчатым подогревом сидений (сейчас он одноступенчатый), датчиками дождя и света и задним подлокотником. От этого оборудования АВТОВАЗу пришлось отказаться после начала СВО и ухода из России западных поставщиков, в частности компании Bosch, которая производила блоки ABS и ESP (системы стабилизации) на заводе в Самаре.

Lada Vesta имела ESP Bosch в базовой комплектации с 2015 года. Ее шасси настраивали с учетом наличия системы стабилизации Источник: Артем Краснов / 74.RU











Наиболее значимым является возвращение системы стабилизации. После возвращения на конвейер в 2023 году Vesta NG сразу получила АБС компании «Итэлма», которая собирает узлы по лицензии китайской компании Kesens в Костроме, но на возвращение системы стабилизации и ее калибровку ушел дополнительный год. Дорестайлинговая Vesta имела ESP в базовой комплектации и достаточно острые настройки шасси, спроектированного под использование системы стабилизации: при агрессивной езде у машины появлялась склонность к заносу, который гасила электроника. Упрощенные версии Vesta без этой системы имели более спокойные повадки, чтобы не провоцировать избыточную поворачиваемость.



Кнопка отключения системы стабилизации на центральной консоли. Деактивировать ее можно только на скоростях до 57 км/час Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ











Выпуском систем стабилизации для «Вест» занимается та же компания «Итэлма» по лицензии китайской Kesens. Блоки АБС и ESP схожи и отличаются, например, количеством клапанов (8 и 12), поэтому их производство обычно происходит в одних цехах. В Костроме наладили сборку, но в планах — постепенная локализация гидравлической части узла, например изготовление и обработка алюминиевых гидроблоков и крышек. Однако электроника приходит из Китая с предустановленным «софтом», и ее локализация в обозримой перспективе маловероятна.

Для сборки АБС и ESC на костромском заводе «Итэлма» используются роботы Источник: пресс-служба компании «Итэлма»











Китайская компания Kesens, что интересно, моложе самой Lada Vesta и основана в 2016 году. Она специализируется на производстве электронных блоков для автомобилей, а также другого оборудования: датчиков, контроллеров, клапанов. У компании есть собственный исследовательский центр и производственные базы. «Итэлма» приобрела лицензию на продукцию Kesens и получила права на локализацию и адаптацию блоков.



В терминологии АВТОВАЗа система будет называться ESC (electronic stability control). Как и раньше, она доступна сразу в базовой версии. Помимо борьбы с заносами, система предотвращает пробуксовку колес на старте, помогает тронуться с уклона, а также включает весь функционал ABS. Система ESC будет отключаемой до скорости 57 км/час, что иногда полезно при езде по сыпучим покрытиям и в грязи.

Появятся и новые опции, ранее для Vesta недоступные: передние датчики парковки, система контроля слепых зон, светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

Весной возобновился выпуск Lada Vesta с автоматической трансмиссией: китайскими вариаторами WLY Источник: Артем Краснов / 74.RU











Производство машин в новых комплектациях уже стартовало, но продажи начнутся осенью. Тогда же станут известны цены, и, с большой вероятностью, модель подорожает. Последний раз АВТОВАЗ увеличивал цену на Lada Vesta осенью прошлого года, а в мае и августе 2024 года, когда Lada Granta подорожала в общей сложности на 70 тысяч, цена Vesta в большинстве комплектаций сохранялась. Теперь же у АВТОВАЗа появляется хороший повод поднять минимальную стоимость модели, так как ESC включена в базовую версию. В прежние времена доплата за систему стабилизации обычно составляла в районе 30 тысяч рублей, вероятно, сейчас наценка получится выше.



Увеличение стоимости Lada Vesta может обострить ее конкуренцию с китайскими моделями, которые в течение последних девяти месяцев ощутимо подешевели. В июле продажи Lada Vesta оказались ниже, чем в предыдущие месяцы, и повышение цен, несмотря на возврат опций, может охладить спрос еще сильнее. Поэтому у АВТОВАЗа есть козырь в рукаве: пролоббированное им повышение утилизационных сборов, первый раунд которого намечен на 1 октября 2024 года, второй — на 1 января 2025 года. Для конкурентов Lada прибавка в утильсборе составит 367 тысяч рублей, что, вероятно, позволит АВТОВАЗу безболезненно поднять стоимость моделей на 100–200 тысяч.