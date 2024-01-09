«Ребят, у нас есть тачка. Она едет»: показываем изнутри производство красноярского внедорожника Visuva

При проектировании команда вдохновлялась уже имеющимися на рынке авто. Например, пикапом RAM TRX, который известен на рынке своей проходимостью и большим функционалом — автомобиль подходит как для ежедневных задач, так и для работы — например, перевозки чего-то габаритного.



— Мы вдохновляемся автомобилями типа ТРХ. Наши клиенты — это люди, которые ездят на «Ленд-Крузере», например. Убивать такую машину на бездорожье — не очень приятная история. И всё равно они не дают такую проходимость, которую может дать вездеход, — рассказали корреспонденту NGS24.RU на производстве.

