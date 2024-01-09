«Ребят, у нас есть тачка. Она едет»: показываем изнутри производство красноярского внедорожника Visuva

В Красноярске разработали новый тип внедорожника Visuva, на котором, как уверяют его создатели, можно будет одинаково удобно ездить по городу и бездорожью. Команда NGS24.RU смогла побывать на производстве автомобиля. Рассказываем, как и зачем создавали внедорожник, в чем уникальность этой машины и сколько она будет стоить.
Разработкой автомобиля команда Visuva занимается с 14 декабря 2022 года. Дмитрий Зубрицкий — один из основоположников производства сибирских внедорожников. Изначально мужчина планировал создать новый тип авто для самого себя — как говорит он сам, машина должна была решать любые задачи и цели в «одном куске металла».
— Мы составили список всех желаний, хотелок, требований. С самого начала нашей задачей было создать то, что не похоже ни на что, и то, что могло решать все задачи, — делится проектировщик.
Такому большому проекту были нужны инвестиции — без них спроектировать автомобиль и построить производственный комплекс было бы невозможно. В проект вложились будущие покупатели — первый запрос на такой внедорожник поступил от одного из обеспеченных красноярцев.
При проектировании команда вдохновлялась уже имеющимися на рынке авто. Например, пикапом RAM TRX, который известен на рынке своей проходимостью и большим функционалом — автомобиль подходит как для ежедневных задач, так и для работы — например, перевозки чего-то габаритного.
— Мы вдохновляемся автомобилями типа ТРХ. Наши клиенты — это люди, которые ездят на «Ленд-Крузере», например. Убивать такую машину на бездорожье — не очень приятная история. И всё равно они не дают такую проходимость, которую может дать вездеход, — рассказали корреспонденту NGS24.RU на производстве.
Создатели решили, что в их детище должны сочетаться и проходимость, и комфорт, и «вау-эффект». Такой автомобиль, признаётся Дмитрий, включает в себя всё. На нем можно и уехать в тайгу, и спокойно увезти ребенка в детский сад.
— На сегодняшний день бывают либо красивые комфортные автомобили, либо проходимые, но не очень красивые. Этот же автомобиль всё в себя включает. Мы можем в понедельник утром выйти из дома, в галстуке, в платье, уехать на работу, а вечером заехать домой, переодеть тапочки, сесть и поехать куда угодно, в любом направлении, — рассказывает автор проекта.
Красноярские специалисты смогли создать новую рамную конструкцию, которой пока нет на рынке. За счет «неправильной» и жесткой рамы авто может без касаний переехать лежачее дерево.
— У нас независимая подвеска. Вместо моста стоит редуктор по центру выше рамы. Клиренс можно регулировать от 40 до 50 сантиметров, а это в плане бездорожья плюс. Дерево мы переезжаем за счет того, что наша центральная рама выше рамы, где находится колесная ось — мы просто перебираемся и едем. Так как подвеска длинноходная, мы чувствуем себя комфортно в машине, — говорит Дмитрий.
Машину уже успели протестировать на бездорожье. Вместе с новеньким Visuva в лес поехали Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks, Polaris RZR и квадроцикл. В отличие от соперников красноярский внедорожник ехал, практически не замечая препятствий.
— Ощущения были у людей, будто сел в автомобиль бизнес-класса и покатался просто по асфальту. На самом деле он проехал 100 километров в тайге, по бурелому, по рекам, по болоту.
— То есть вброд реку он переезжает?
— Да, мы переезжали, — сказал Дмитрий.
Внутри опытного образца Visuva бензиновый мотор Toyota 1UZ V8 на 4 литра и 280 лошадиных сил. Популярный мотор от Tank будут устанавливать на серийные машины.
Коробка передач — автомат. Это принципиальное решение команды создателей. Многие «оффроудеры» считают, что механическая коробка передач на бездорожье справляется намного лучше. Но создатели уверяют: «Вы просто не ездили на грамотно настроенных машинах на автомате».
Колеса у внедорожника немаленькие — на выбор будет доступен радиус от 18 до 22. Резину ставят достаточно высокую, с характерным грязевым рисунком и мощным протектором.
Во внедорожнике установлен каркас безопасности из бесшовной трубы. В серийных автомобилях также будут подушки безопасности, ремни и различные датчики. Например, датчик переворотов, который выстреливает дополнительную трубу при ДТП.
— У нас задача не просто сделать красиво. Мы максимально хотим ее снарядить, напичкать. Всё, что еще не придумали, мы сейчас придумаем и постараемся всё это внедрить, — смеется Дмитрий.
В перспективе команда планирует открыть завод и выпускать до 100 машин в год. Есть планы и расширить модельный ряд — планируется сделать четырехместный внедорожник, а также линейку микроавтобусов и пикапов. Цели у всех моделей будут идентичны — владельцу будет достаточно одного автомобиля на все случаи жизни.
Сколько же стоит такой автомобиль? Конечно же, дорого. Учитывая, что сборка пока не конвейерная и первая машина собрана буквально с нуля, окончательной цены пока нет. Но она точно будет не ниже
— Цена будет стартовать от 6 миллионов, точно не меньше. Окончательная цена будет зависеть от комплектации, от количества мест. В прототипе, допустим, стоит сейчас один двигатель, в серийном производстве будет стоять другой, — рассказал корреспонденту Дмитрий.
С оформлением вездехода тоже всё будет непросто — на авто будет выдаваться паспорт самоходной машины. Его нужно получать не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре. Чтобы управлять таким внедорожником, нужны права тракториста-машиниста. Но, несмотря на это, использовать «зверя» на дорогах общественного пользования разрешено.
Прямых конкурентов на российском рынке у Visuva нет. По крайней мере, так думают авторы проекта.
— Конечно, наша задача — просто срубить все старые стереотипы и включить всё, что есть, в наши автомобили. С другой стороны, мы конкурируем с классом «бизнес», спорткарами. Но мы не можем поставить рекорд мира, например, по скорости. Это не наши цели, — смеется Дмитрий. — Сейчас нам осталось немного доработать мелочи. Но мы уже, в принципе, можем заявить: ребят, у нас есть тачка, она едет.
Несмотря на то, что серийный выпуск Visuva пока не налажен, команда уже начинает формировать склад с дополнительными запчастями. Создатели рассчитывают, что обслуживать автомобиль можно будет не только на базе предприятия, но и в других сервисных центрах по всей России — для этого нужно будет развивать партнерскую сеть.
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