Такого не было с конца 90-х. Куда пришел авторынок в конце 2023 года

И быстрого восстановления эксперты не прогнозируют: так, аналитики «Автостата» считают более реалистичным увеличение авторынка в 2024 году на четверть, то есть примерно до 1,3 миллиона автомобилей, в лучшем случае — на 36%.

С учетом цен это успех

Но прошлый год был еще хуже (626 тысяч), и нынешний миллион проданных машин достигнут на фоне сюрреалистичных цен, которые росли весь 2023 год. Нынешняя система координат такова: самая дешевая модель, Lada Granta, стоит минимум 700 тысяч, топовые версии — около миллиона рублей, топовые — до 1,374 миллиона рублей. Lada Vesta в реальных комплектациях стоит от 1,6 миллиона рублей. Иномарки, представленные только китайскими брендами, начинаются от 1,75 миллиона, за моноприводный городской кроссовер просят 2–2,5 миллиона рублей, за семейный кроссовер 3–5 миллионов.