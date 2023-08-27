«Оба-на! Даже и не машина!» Неожиданный нарушитель парковки и Maserati на двойной сплошной — кто забыл о правилах

BMW с алтайскими номерами припарковался прямо возле заезда на парковку торгово-офисного центра. На столбе на переднем плане как раз установлен знак, что парковка запрещена.



— Бросил машину рядом с въездом на крытую парковку. Может, опаздывал куда, — возмущается читательница.