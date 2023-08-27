«Оба-на! Даже и не машина!» Неожиданный нарушитель парковки и Maserati на двойной сплошной — кто забыл о правилах

Жители Новосибирска и те, кто решил по каким-то причинам посетить город, не всегда соблюдают правила парковки. В этот раз читатели НГС прислали фотографии автохамов, которые бросают машины прямо у ворот парковки, разрушают газоны, паркуются на встречной полосе и загораживают выезды из дворов. Бонусом в этот раз стал водитель на розового Maserati, который без стеснения развернулся через двойную сплошную.
На улице Советской водитель на Toyota Land Cruiser решил припарковаться прямо на проезжей части у забора. По данным НГС, автомобилем владеет 40-летний
BMW с алтайскими номерами припарковался прямо возле заезда на парковку торгово-офисного центра. На столбе на переднем плане как раз установлен знак, что парковка запрещена.
— Бросил машину рядом с въездом на крытую парковку. Может, опаздывал куда, — возмущается читательница.
Розовый Maserati Levante встретить на дорогах Новосибирска большая редкость, особенно когда водитель на глазах других автомобилистов разворачивается через двойную сплошную. В это время, утверждает читатель НГС, на участке была пробка.
Цена на автомобиль подобной марки начинается от 7,4 миллиона рублей. Как стало известно НГС, страховка на этот примечательный экземпляр зарегистрирована на
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус»,
Арина, по информации источника НГС, — жена бизнесмена и сама владеет небольшим магазином одежды в центре города.
Автомобилист на KIA Sorento решил бросить машину прямо на газоне под березой на улице Чаплыгина, 87 — по этому адресу расположен детский сад. По данным НГС, автомобилем владеет 35-летний
Недалеко от дома на улице Железнодорожной, 2 кто-то оставил прицеп в месте с запретом на парковку. Прицеп, по данным НГС, зарегистрирован в Московской области на
В центре Новосибирска действительно есть проблемы с парковкой — может, поэтому BMW X5 решил оставить машину прямо у въезда во двор дома на улице Ленина, 18. Узнать, кто владеет автомобилем, НГС не удалось.
Еще один наглый водитель припарковался на встречной полосе по улице Перевозчикова, рядом с площадью Калинина. Причем, отмечает читатель НГС, на этом участке подобные инциденты не редки.
Ранее НГС писал о чиновниках, ученых, предпринимателях, которые нарушают ПДД, бросая свои автомобили в пешеходных зонах. А однажды читателям удалось поймать брошенный в центре города на тротуаре «Майбах» за 25 миллионов, мы рассекретили владельца дорогущей машины.