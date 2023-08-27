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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Оба-на! Даже и не машина!» Неожиданный нарушитель парковки и Maserati на двойной сплошной — кто забыл о правилах

Иногда водители перегораживают выезды из дворов или парковок

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Автохамы любят заезжать на тротуары и оставлять машины на дорогах

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Жители Новосибирска и те, кто решил по каким-то причинам посетить город, не всегда соблюдают правила парковки. В этот раз читатели НГС прислали фотографии автохамов, которые бросают машины прямо у ворот парковки, разрушают газоны, паркуются на встречной полосе и загораживают выезды из дворов. Бонусом в этот раз стал водитель на розового Maserati, который без стеснения развернулся через двойную сплошную.

Водитель бросил машину на проезжей части в центре города

Водитель бросил машину на проезжей части в центре города

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На улице Советской водитель на Toyota Land Cruiser решил припарковаться прямо на проезжей части у забора. По данным НГС, автомобилем владеет 40-летний Дмитрий Ю. Его полный тезка также может владеть и другими автомобилями, в частности Audi Q7 с московскими номерами и московскими же BMW 320 и Land Rover Range Rover.

Чуть-чуть не доехал до парковки

Чуть-чуть не доехал до парковки

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BMW с алтайскими номерами припарковался прямо возле заезда на парковку торгово-офисного центра. На столбе на переднем плане как раз установлен знак, что парковка запрещена.

— Бросил машину рядом с въездом на крытую парковку. Может, опаздывал куда, — возмущается читательница.

Если водитель так разворачивается через двойную сплошную, можно легко представить его автомобиль на газоне

Если водитель так разворачивается через двойную сплошную, можно легко представить его автомобиль на газоне

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Розовый Maserati Levante встретить на дорогах Новосибирска большая редкость, особенно когда водитель на глазах других автомобилистов разворачивается через двойную сплошную. В это время, утверждает читатель НГС, на участке была пробка.

Цена на автомобиль подобной марки начинается от 7,4 миллиона рублей. Как стало известно НГС, страховка на этот примечательный экземпляр зарегистрирована на Юрия М. 36 лет, а к его управлению допущена 28-летняя девушка по имени Арина.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Юрий М. зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Он также указан директором и учредителем компании «Родник», которая занимается изготовлением изделий из дерева и за 2022 год заработала 2,3 миллиона рублей. Полный тезка Юрия также владеет BMW 750, BMW X6 и автомобилем марки Audi.

Арина, по информации источника НГС, — жена бизнесмена и сама владеет небольшим магазином одежды в центре города.

Водитель оставил машину под березой на газоне

Водитель оставил машину под березой на газоне

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Автомобилист на KIA Sorento решил бросить машину прямо на газоне под березой на улице Чаплыгина, 87 — по этому адресу расположен детский сад. По данным НГС, автомобилем владеет 35-летний Антон Г. Подробной информации о нем найти не удалось — кроме, разве что, того, что он может быть одним из выпускников биолого-технического факультета НГАУ.

Примерно так же поступил водитель на Nissan Juke, оставив машину на газоне на улице Салтыкова-Щедрина

Примерно так же поступил водитель на Nissan Juke, оставив машину на газоне на улице Салтыкова-Щедрина

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Вероятно, прицеп стоит на этом месте уже давно

Видео: читатель НГС

Недалеко от дома на улице Железнодорожной, 2 кто-то оставил прицеп в месте с запретом на парковку. Прицеп, по данным НГС, зарегистрирован в Московской области на Александра К., сейчас его страховка просрочена более чем на 3 тысячи дней.

Машина перегородила выезд из двора

Машина перегородила выезд из двора

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В центре Новосибирска действительно есть проблемы с парковкой — может, поэтому BMW X5 решил оставить машину прямо у въезда во двор дома на улице Ленина, 18. Узнать, кто владеет автомобилем, НГС не удалось.

На узкой улице не хватает парковки, но не беда — ведь есть встречная полоса

На узкой улице не хватает парковки, но не беда — ведь есть встречная полоса

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Еще один наглый водитель припарковался на встречной полосе по улице Перевозчикова, рядом с площадью Калинина. Причем, отмечает читатель НГС, на этом участке подобные инциденты не редки.

Ранее НГС писал о чиновниках, ученых, предпринимателях, которые нарушают ПДД, бросая свои автомобили в пешеходных зонах. А однажды читателям удалось поймать брошенный в центре города на тротуаре «Майбах» за 25 миллионов, мы рассекретили владельца дорогущей машины.

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