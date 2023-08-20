«Хотелось по этой машине пройтись»: кто бросил посреди тротуара красный Porsche (и еще два очень дорогих авто)

НГС уже писал о чиновниках, ученых и предпринимателях, которые нарушают ПДД, бросая свои автомобили в пешеходных зонах. На этой неделе готова свежая подборка нарушителей. Среди них — крутые спорткары, автомобили представительского класса и обычные легковушки. В этот раз новосибирские автомобилисты парковали авто в пешеходных зонах и на газонах, в левой полосе на проезжей части, а еще перегораживали людям выход из подъезда.
Так, перед ТРЦ «Аура» возле магазина «Пятерочка» водитель ярко-красного Porsche Cayenne бросил свой автомобиль на тротуаре. Об этом сообщила читательница НГС. Стоимость такого автомобиля доходит до 16 миллионов рублей.
Автомобиль зарегистрирован на физическое лицо — Владимира
Еще один автомобилист, наплевав на пешеходов и правила, бросил свой холеный Mercedes-Benz CLS-Klasse, цены на который доходят до 5,5 миллиона рублей, на пересечении улицы Советской и Вокзальной магистрали. Кстати, на Советской водители регулярно игнорируют правила и паркуют свои машины, как им вздумается.
Владельцем автомобиля по документам является Дмитрий
Неподалеку, на проспекте Димитрова, 7, еще сразу два нарушителя неудачно припарковались возле сети медицинских клиник, наплевав на других. Несмотря на выделенную бордюрным камнем пешеходную зону, водитель Mitsubishi припарковался там, мешая людям заходить в медучреждение и преграждая дорогу.
Его сосед, водитель ярко-синей Audi A7, обскакал своего соседа по наглости. Он припарковал свой автомобиль поперек пешеходной зоны, из-за чего еще сильнее осложнил по ней передвижение для пешеходов. Возможно, спешил на прием. Кстати, цена на эту модель автомобиля доходит до 8,9 миллиона рублей.
Владельцем машины оказался Борис
Новосибирцы не устают жаловаться на автомобилистов, которые для парковки выбрали… левый ряд дороги на Красном проспекте.
— Ну а это вообще уже классика просто. Здесь можно отдельную рубрику открывать: «парковка на Красном проспекте для самых "умных" му… то есть чудаков». Здесь нет знака «работает эвакуатор», поэтому для постоянных клиентов этого «парковочного места» (точнее 2–3 мест) им стала целая левая полоса центральной улицы города. И плевать, что полгорода вечером домой с работы там в пробках едет, а их машины приходится ждать, чтобы объехать, — прислал в редакцию НГС письмо с фото возмущенный читатель.
Белый автомобиль, который стоит параллельно потоку на проезжей части, мешает другим участникам движения, и по идее его должны были эвакуировать. Но там, как говорят опытные автоэксперты, уже принято, что 2–3 места занимают водители, которые паркуют свои машины.
Самое смешное, что самопровозглашенные парковки находятся неподалеку от здания областного правительства, на пересечении Красного проспекта, Свердлова и Сибревкома. Интересно, а знает ли губернатор, как паркуются у него под окнами?
Еще один водитель на Honda с детским креслом припарковался в пешеходной зоне на углу дома по Ленина, 32.
— Полный беспредел, неуважение, так и хотелось прям по этой машине пройтись. А еще видно, что там детское кресло, понятно? Чего можно ожидать от подрастающего поколения — ничего, — сетуют читатели.
А вот на Титова, 1 ушлый водитель припарковался так, что перегородил жителям подъезда вход и выход. Видимо, решил кого-то оставить дома силком.
Несколько автомобилистов не постеснялись побросать свои машины на газонах.
Таких «героев» наши читатели заметили на Каменской, 26 и на Серебряниковской, 19/1.
Ранее НГС писал о том, что в рубрике «Я паркуюсь как чудак» побит рекорд. В городе заметили «Майбах» за 25 миллионов рублей, который припарковался на тротуаре в центре Новосибирска. Корреспондент НГС выяснил, кому он принадлежит.