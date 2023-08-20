«Хотелось по этой машине пройтись»: кто бросил посреди тротуара красный Porsche (и еще два очень дорогих авто)

Автомобиль зарегистрирован на физическое лицо — Владимира Александровича Ч. 1985 года рождения. Его полный тезка из Новосибирской области — мастер спорта по стендовой стрельбе, призер чемпионатов России и бывший индивидуальный предприниматель. Он владел сетью салонов красоты по франшизе «Точка красоты».



Еще один автомобилист, наплевав на пешеходов и правила, бросил свой холеный Mercedes-Benz CLS-Klasse, цены на который доходят до 5,5 миллиона рублей, на пересечении улицы Советской и Вокзальной магистрали. Кстати, на Советской водители регулярно игнорируют правила и паркуют свои машины, как им вздумается.