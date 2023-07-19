На левом берегу Новосибирска с утра собралась огромная пробка: что происходит

В Новосибирске с самого утра на левом берегу собралась огромная пробка в районе улиц Ватутина, Широкой, Станиславского. Там изменили схему проезда по кольцу из-за ремонтных работ, а также отключили светофор. Новосибирцы, стабильно выезжающие на работу к
— Всегда езжу по этому мосту, и никогда ничего не происходило нестандартного. Мост строят, пробки есть, но не в 06:40 утра, — рассказал корреспонденту НГС автомобилист Олег.
По его наблюдениям, сегодня перестал работать светофор в районе поворота с Ватутина на Широкую при съезде на площадь Труда. Машины встали плотным потоком в один ряд. Мужчина был вынужден развернуться на полпути и поехать на мост в объезд, по улице Станиславского. Там тоже движение было осложнено.
Согласно данным «Яндекс.Карт», пробка собралась на Ватутина и Широкой, Станиславского и Станционной. Ситуация осложняется и работами, связанными со строительством четвертого моста через Обь.
Ранее НГС писал, какие есть главные проблемы на дорогах Новосибирска. Среди них — отключения светофоров, ограничение скорости без надобности и многое другое.