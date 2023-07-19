На левом берегу Новосибирска с утра собралась огромная пробка: что происходит

В Новосибирске с самого утра на левом берегу собралась огромная пробка в районе улиц Ватутина, Широкой, Станиславского. Там изменили схему проезда по кольцу из-за ремонтных работ, а также отключили светофор. Новосибирцы, стабильно выезжающие на работу к 7 утра на правый берег, опоздали.

