«Тупая или наглая?»: красота требует места — работницы бьюти-салонов устроили парковочный беспредел в центре города

Сравнивать женщину за рулем с обезьяной, вооруженной гранатой, — моветон. Сегодня многие девушки водят получше некоторых мужчин. С уверенностью в своем мастерстве, похоже, приходит наглость. По крайней мере, несколько женщин на минувшей неделе продемонстрировали азы автохамства. Подробнее — в обзоре НГС.
Не смотрите на даму в зеленом, взгляните, куда заехал Mitsubishi ASX. Это улица Ленина, тротуар почти напротив кукольного театра. Кстати, здесь нарушителей тщательно выслеживают эвакуаторы, но этот экземпляр, похоже, пропустили.
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— Тупая или наглая? — негодует читатель НГС, приславший фото.
Женщина трудится колористом, наводит красоту на головах своих клиенток. Хотя в этом случае, наверное, порядок нужно навести в голове. В первую очередь, в своей.
Парковка на поворотах на перекрестке Ленина и Урицкого — это просто нашествие какое-то. На прошлой неделе мы ткнули носом в нарушение ПДД однофамилицу дочки директора «Музея СССР», бросившую свой Lexus с «блатными» номерами. На этой — на повороте уютно расположился кроссовер KIA Sorento в фирменной аэрографии салона тайского массажа.
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Формально машина никому не мешает, потому что улица Урицкого на этом отрезке односторонняя. При этом очевидно, что дама грубо нарушила правила дорожного движения: либо проехала по встречке, либо развернулась прямо на пешеходном переходе.
Этот Land Cruiser Prado паркуется на поворотах практически каждый день. Недавно мы писали про Land Cruiser без номеров, который облюбовал этот вид стоянки. Дурной пример оказался заразителен.
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Альфира Федаилевна, в следующий раз поищите место для парковки.
Водитель этой Toyota, возможно, перепутал свой автомобиль с внедорожником. Но это не поле, это зеленая зона в районе дома
— Мало того что бросили автомобиль на газоне, так еще и сбили молодое деревце. Вандалы, — выразил свое возмущение читатель НГС, приславший фото.
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Наконец, тротуар на Урицкого. Да, это тротуар, а не проезжая часть, как могло показаться на первый взгляд. Кто-то оставил новенькую Audi на транзитах прямо на пешеходной дорожке.
Установить владельца авто не удалось, но мы помним, как сообща удалось опознать злостного нарушителя — собственника «Крузака» без номеров, поэтому призываем попытаться установить личность водителя Audi. Ну или кто знает — просто напомните ему, что так делать не следует.
Ранее мы выяснили, что зачастую в центре Новосибирска машины как попало бросают люди, которые работают рядом. Например, парковаться на тротуаре позволяет себе топ-менеджер сети кофеен «Чашка кофе».