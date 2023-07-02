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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Тупая или наглая?»: красота требует места — работницы бьюти-салонов устроили парковочный беспредел в центре города

Актуальная подборка не автохамов, но автохамок

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Женский взгляд на парковку в центре Новосибирска

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Сравнивать женщину за рулем с обезьяной, вооруженной гранатой, — моветон. Сегодня многие девушки водят получше некоторых мужчин. С уверенностью в своем мастерстве, похоже, приходит наглость. По крайней мере, несколько женщин на минувшей неделе продемонстрировали азы автохамства. Подробнее — в обзоре НГС.

Машина пересекла газон и остановилась передними колесами на тротуаре

Машина пересекла газон и остановилась передними колесами на тротуаре

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Не смотрите на даму в зеленом, взгляните, куда заехал Mitsubishi ASX. Это улица Ленина, тротуар почти напротив кукольного театра. Кстати, здесь нарушителей тщательно выслеживают эвакуаторы, но этот экземпляр, похоже, пропустили.

Машина зарегистрирована на 42-летнюю Юлию Валерьевну Р. По данным базы ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА), у нее повышенный КБМ (коэффициент «бонус-малус», по которому высчитывается финальная стоимость полиса) — возможно, из-за частых нарушений ПДД.

— Тупая или наглая? — негодует читатель НГС, приславший фото.

Женщина трудится колористом, наводит красоту на головах своих клиенток. Хотя в этом случае, наверное, порядок нужно навести в голове. В первую очередь, в своей.

Чтобы встать таким образом, водителю пришлось проехать по встречке

Чтобы встать таким образом, водителю пришлось проехать по встречке

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Парковка на поворотах на перекрестке Ленина и Урицкого — это просто нашествие какое-то. На прошлой неделе мы ткнули носом в нарушение ПДД однофамилицу дочки директора «Музея СССР», бросившую свой Lexus с «блатными» номерами. На этой — на повороте уютно расположился кроссовер KIA Sorento в фирменной аэрографии салона тайского массажа.

Машина зарегистрирована на 36-летнюю Анну Борисовну П. Сервис GetContact на ее телефонный номер выдает теги «Администратор», «Royal Thai», «ООО "Лотос"» и другие. Наверное, женщина сильно торопилась на работу, поэтому решила припарковаться поближе к салону — он расположен на Ленина, 9.

Формально машина никому не мешает, потому что улица Урицкого на этом отрезке односторонняя. При этом очевидно, что дама грубо нарушила правила дорожного движения: либо проехала по встречке, либо развернулась прямо на пешеходном переходе.

Этот джип еще чуть-чуть и выехал бы на встречную полосу

Этот джип еще чуть-чуть и выехал бы на встречную полосу

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Этот Land Cruiser Prado паркуется на поворотах практически каждый день. Недавно мы писали про Land Cruiser без номеров, который облюбовал этот вид стоянки. Дурной пример оказался заразителен.

Машина зарегистрирована на 58-летнюю Альфиру Федаилевну И. У ее полной тезки есть ИП по продаже одежды в розничных магазинах. Можно сказать, она помогает людям выглядеть красиво, но совершает совсем некрасивые поступки.

Альфира Федаилевна, в следующий раз поищите место для парковки.

«Тойота»-трактор сбила молодое деревце на газоне

«Тойота»-трактор сбила молодое деревце на газоне

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Водитель этой Toyota, возможно, перепутал свой автомобиль с внедорожником. Но это не поле, это зеленая зона в районе дома № 3 по улице Вертковской.

— Мало того что бросили автомобиль на газоне, так еще и сбили молодое деревце. Вандалы, — выразил свое возмущение читатель НГС, приславший фото.

Машина зарегистрирована на 49-летнюю Татьяну Владимировну К. и застрахована в Бердске. Это как раз тот случай, когда встает вопрос: эта дама легкомысленна или чересчур уверена в себе?

«Ауди» на транзитных номерах просто заехала на тротуар

«Ауди» на транзитных номерах просто заехала на тротуар

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Наконец, тротуар на Урицкого. Да, это тротуар, а не проезжая часть, как могло показаться на первый взгляд. Кто-то оставил новенькую Audi на транзитах прямо на пешеходной дорожке.

Установить владельца авто не удалось, но мы помним, как сообща удалось опознать злостного нарушителя — собственника «Крузака» без номеров, поэтому призываем попытаться установить личность водителя Audi. Ну или кто знает — просто напомните ему, что так делать не следует.

Ранее мы выяснили, что зачастую в центре Новосибирска машины как попало бросают люди, которые работают рядом. Например, парковаться на тротуаре позволяет себе топ-менеджер сети кофеен «Чашка кофе».

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