«Тупая или наглая?»: красота требует места — работницы бьюти-салонов устроили парковочный беспредел в центре города

Парковка на поворотах на перекрестке Ленина и Урицкого — это просто нашествие какое-то. На прошлой неделе мы ткнули носом в нарушение ПДД однофамилицу дочки директора «Музея СССР», бросившую свой Lexus с «блатными» номерами. На этой — на повороте уютно расположился кроссовер KIA Sorento в фирменной аэрографии салона тайского массажа.

Машина зарегистрирована на 36-летнюю Анну Борисовну П. Сервис GetContact на ее телефонный номер выдает теги «Администратор», «Royal Thai», «ООО "Лотос"» и другие. Наверное, женщина сильно торопилась на работу, поэтому решила припарковаться поближе к салону — он расположен на Ленина, 9.