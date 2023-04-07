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Обзор

Хочу «праворульку» из Японии. Показываем, как выросли расходы на авто с аукциона и выгодны ли еще «японки»

На минимуме валютных курсов можно было купить авто очень даже выгодно

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Правый руль вновь интересен людям

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Мы часто рассказываем об альтернативных путях приобретения автомобиля в условиях дефицита и высоких цен, это и параллельный импорт, и самостоятельная поездка за рубеж, и заказ с аукциона. В 2022 году произошел ренессанс правого руля — многие жители Сибири стали заказывать свежие машины с пробегом из Японии. На минимуме валютных курсов можно было купить авто очень даже выгодно, но курсы не стоят на месте — давайте посмотрим, как изменились расходы на заказ машины с японского аукциона.

Сразу обратимся к конкретным примерам, автомобилям, которые новосибирцы ввозили из Японии в те или иные периоды. Вот кей-кар Suzuki Hustler 2017 года выпуска с пробегом 20 000 километров, заказанный в летний период в условиях окрепшего рубля.

— Машина обошлась в 660 000 рублей за передний привод и турбомотор. Автомобиль выбрали и купили на аукционе примерно за 10 дней. Весь процесс покупки и доставки занял чуть меньше двух месяцев, — говорит владелец Suzuki.

Кей-кар Suzuki Hustler 2017 года

Кей-кар Suzuki Hustler 2017 года

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Для разных машин и разных мощностей начисляются разные ставки таможенной пошлины и тарифы перевозок, но вот посмотрите на нашей первой иллюстрации ниже, как к примеру менялась пошлина на среднестатистический аукционный японский автомобиль с двигателем 1,5 литра. Мы видим прямую зависимость от валютных курсов и минимальное значение в июле 2022 года.

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Но пошлина — далеко не единственная статья расходов на японскую «праворульку». Цена машины складывается из аукционной стоимости, фрахта (перевозка на корабле), автовоза из Владивостока, прочих сопутствующих расходов. Вот другой автомобиль, минивэн Тoyota Noah 2018 года, привезенный уже осенью.

— В это время произошел пожар на судне, перевозящем автомобили, фрахт сразу подорожал и пришлось доплатить за него 42 000 рублей, при этом автомобиль всё еще стоял в порту Японии. Из-за проблем с судами, большими очередями из покупателей, которые повелись на низкий курс, машина простояла в порту почти 3 месяца без движения. Машина обошлась в 1 728 000 рублей, — отмечает хозяин машины.

Посмотрите на следующей иллюстрации, как резко взлетала стоимость фрахта, здесь у нас указаны диапазоны цен в зависимости от класса машины.

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— Фрахт стремительно дорожал в июле 2022-го и еще продолжал немного расти вплоть до ноября. С января 2023 в связи с резким уменьшением количества вывозимых авто фрахт начал снижаться. И мы ждем дальнейшего снижения, — объясняет Алена Гулина, представитель компании по поставкам авто «Сибирь-Япония».

Также упрямо дорожал и автовоз по РФ из Владивостока вне зависимости от валютных курсов, и сейчас снижения цен не намечается. Росли и прочие расходы.

— Автовозчики еще с середины 2021 года начали резко поднимать цены из-за проблем с ж/д доставкой. В 2022 году из-за ажиотажного спроса на авто цены поднимали еще и сейчас пока снижать их не собираются. Прочие расходы — росли ставки склада временного хранения, пока их не торопятся снижать. Японцы поднимали свою комиссию весь прошлый год, с января этого года немного снизили, ждем дальнейшего снижения, — отмечает Алена Гулина.

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Наш третий автомобиль — кроссовер Suzuki Jimny 2019 года, который еще находится в пути. Его цена составила порядка 1 750 000 рублей. Если бы такой автомобиль был заказан в начале лета до резких повышений тарифов, его стоимость на превышала бы 1 500 000 рублей. И тем не менее покупать правый руль с аукциона по-прежнему выгодно — тот же Suzuki Jimny уже в РФ на вторичном рынке стоит 1,9–2,2 миллиона рублей.

Почитайте еще о российских моделях авто, которые можно будет купить в ближайшее время.

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Авто с пробегомПравый рульЯпония
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