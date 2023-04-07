Хочу «праворульку» из Японии. Показываем, как выросли расходы на авто с аукциона и выгодны ли еще «японки»

Мы часто рассказываем об альтернативных путях приобретения автомобиля в условиях дефицита и высоких цен, это и параллельный импорт, и самостоятельная поездка за рубеж, и заказ с аукциона. В 2022 году произошел ренессанс правого руля — многие жители Сибири стали заказывать свежие машины с пробегом из Японии. На минимуме валютных курсов можно было купить авто очень даже выгодно, но курсы не стоят на месте — давайте посмотрим, как изменились расходы на заказ машины с японского аукциона.
Сразу обратимся к конкретным примерам, автомобилям, которые новосибирцы ввозили из Японии в те или иные периоды. Вот кей-кар Suzuki Hustler 2017 года выпуска с пробегом
— Машина обошлась в
Для разных машин и разных мощностей начисляются разные ставки таможенной пошлины и тарифы перевозок, но вот посмотрите на нашей первой иллюстрации ниже, как к примеру менялась пошлина на среднестатистический аукционный японский автомобиль с двигателем 1,5 литра. Мы видим прямую зависимость от валютных курсов и минимальное значение в июле 2022 года.
Но пошлина — далеко не единственная статья расходов на японскую «праворульку». Цена машины складывается из аукционной стоимости, фрахта (перевозка на корабле), автовоза из Владивостока, прочих сопутствующих расходов. Вот другой автомобиль, минивэн Тoyota Noah 2018 года, привезенный уже осенью.
— В это время произошел пожар на судне, перевозящем автомобили, фрахт сразу подорожал и пришлось доплатить за него
Посмотрите на следующей иллюстрации, как резко взлетала стоимость фрахта, здесь у нас указаны диапазоны цен в зависимости от класса машины.
— Фрахт стремительно дорожал в июле 2022-го и еще продолжал немного расти вплоть до ноября. С января 2023 в связи с резким уменьшением количества вывозимых авто фрахт начал снижаться. И мы ждем дальнейшего снижения, — объясняет Алена Гулина, представитель компании по поставкам авто «Сибирь-Япония».
Также упрямо дорожал и автовоз по РФ из Владивостока вне зависимости от валютных курсов, и сейчас снижения цен не намечается. Росли и прочие расходы.
— Автовозчики еще с середины 2021 года начали резко поднимать цены из-за проблем с ж/д доставкой. В 2022 году из-за ажиотажного спроса на авто цены поднимали еще и сейчас пока снижать их не собираются. Прочие расходы — росли ставки склада временного хранения, пока их не торопятся снижать. Японцы поднимали свою комиссию весь прошлый год, с января этого года немного снизили, ждем дальнейшего снижения, — отмечает Алена Гулина.
Наш третий автомобиль — кроссовер Suzuki Jimny 2019 года, который еще находится в пути. Его цена составила порядка
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