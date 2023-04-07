Хочу «праворульку» из Японии. Показываем, как выросли расходы на авто с аукциона и выгодны ли еще «японки»

Сразу обратимся к конкретным примерам, автомобилям, которые новосибирцы ввозили из Японии в те или иные периоды. Вот кей-кар Suzuki Hustler 2017 года выпуска с пробегом 20 000 километров, заказанный в летний период в условиях окрепшего рубля.

— Машина обошлась в 660 000 рублей за передний привод и турбомотор. Автомобиль выбрали и купили на аукционе примерно за 10 дней. Весь процесс покупки и доставки занял чуть меньше двух месяцев, — говорит владелец Suzuki.