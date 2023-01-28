Прикрыли лавочку: сибиряки не могут поставить на учет дешевые авто из Казахстана и Белоруссии — мы узнали почему

Преимущество ввоза автомобилей из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран, которые образуют с РФ Единый таможенный союз, заключалось в том, что если автомобиль полностью растаможен в своей стране, то при перемещении его в Россию не надо было платить никаких пошлин, ведь таможенное пространство у нас единое. Платить требовалось только утилизационный сбор, который не превышал 10 тысяч рублей.

Но при этом еще необходимо было оформить два документа: электронный паспорт на авто (ЭПТС) и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Смысл последнего документа заключается в том, что специальные лаборатории проверяют технические параметры машины на соответствие российским нормам.