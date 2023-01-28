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Проблема

Прикрыли лавочку: сибиряки не могут поставить на учет дешевые авто из Казахстана и Белоруссии — мы узнали почему

Люди просто не могут получить необходимые документы на авто в технической лаборатории

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Авто с белорусскими номерами

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Мы не раз рассказывали об альтернативных способах приобретения автомобилей в условиях кризиса — в частности машины в 2022 году активно завозились из Казахстана, Белоруссии и других стран. Теперь с этим возникли проблемы для жителей Новосибирска и всего Сибирского федерального округа: люди просто не могут получить необходимые документы на авто в технической лаборатории. Дмитрий Косенко разобрался в вопросе.

Преимущество ввоза автомобилей из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран, которые образуют с РФ Единый таможенный союз, заключалось в том, что если автомобиль полностью растаможен в своей стране, то при перемещении его в Россию не надо было платить никаких пошлин, ведь таможенное пространство у нас единое. Платить требовалось только утилизационный сбор, который не превышал 10 тысяч рублей.

Но при этом еще необходимо было оформить два документа: электронный паспорт на авто (ЭПТС) и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Смысл последнего документа заключается в том, что специальные лаборатории проверяют технические параметры машины на соответствие российским нормам.

На практике СБКТС требовалось для машин, изначально выпущенных для европейского, американского и других рынков и впоследствии ввезенных в страны нашего таможенного союза. Многие же машины из Казахстана, Белоруссии и т. д. изначально были выпущены для рынка РФ, на российских заводах, поэтому для таких авто СБКТС не требовалось.

В ЭПТС выделен номер документа на безопасность автомобиля

В ЭПТС выделен номер документа на безопасность автомобиля

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И вот новосибирские автолюбители столкнулись с тем, что не могут оформить СБКТС на авто, для которых это свидетельство действительно нужно. А без него на машину не выдадут ЭПТС.

О проблеме в редакцию стали писать читатели НГС:

— Невозможно поставить на учет ни одну машину, которая куплена на территории стран таможенного союза: Казахстан, Армения, Беларусь. Единственная испытательная лаборатория, которая СБКТС выдавала, находилась в Новосибирске, она перестала в результате каких-то проблем его выдавать. В итоге все жители СФО оказались заложниками, потому что ближайшие лаборатории находятся либо в Казани, либо во Владивостоке. Без этого документа невозможно поставить машину на учет и эксплуатировать ее.

— Это такой бред, когда машины 2019, 2020, 2021, 2022 годов, выпускаемые известными мировыми автоконцернами по современным экологически стандартам, еще дополнительно должны проходить экспертизу. А автохлам 2000-х годов освобожден от этой процедуры. Так еще и невозможно ее пройти. Как в таких погодных и аварийных условиях на дорогах, рискую жизнью, из Иркутска, Красноярска ехать за несколько тысяч километров? Чтобы получить какую-то бумажку от какого-то техника частной фирмы о том, что концерн «Тойота» выпускает безопасные автомобили.

Надо проверить, безопасна ли машина

Надо проверить, безопасна ли машина

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Действительно, единственная в Сибири лаборатория под названием «Фаворит» находится в Новосибирске, и сейчас лицензия на выдачу СБКТС у нее отозвана. При этом электронные паспорта ЭПТС компания выдавать может — хоть это хорошо.

— У нас работа по СБКТС приостановлена, по возобновлению информации нет никакой. Лицензию продлеваем, сроков нет еще, — рассказали в «Фаворите», не назвав причину отзыва лицензии по СБКТС. — Если машина российского производства, то да, электронный паспорт можно — 7 тысяч рублей.

Мы обратились в Федеральную службу по аккредитации РФ (Росаккредитация, входит в Минэкономразвития РФ), которая занимается выдачей лицензий, и вот что нам объяснили.

— Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» аккредитовано в качестве испытательной лаборатории, уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ82. Действие аккредитации приостановлено в отношении всей области аккредитации на основании несоответствий аккредитованного лица критериям аккредитации, которые выявлены по результатам прохождения процедуры подтверждения компетентности. Решение о возобновлении действия аккредитации лаборатории принимается Росаккредитацией по результатам проверки отчета об устранении выявленных нарушений, — пояснил начальник управления правового обеспечения и международного взаимодействия Росаккредитации Михаил Пигалицын.

Причины отзыва лицензии снова не называют, но можно предположить, что речь идет о каких-то технических условиях работы лаборатории. При этом людям из Сибири теперь действительно нужно ехать за свидетельством за тысячи километров: например, в Казань. Как же так получилось, почему нет лабораторий поближе?

— Аккредитация в национальной системе аккредитации осуществляется на основе принципа добровольности. Это означает, что количество испытательных лабораторий в стране зависит от количества поданных заявлений на аккредитацию. При подаче заявления юридические лица и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют область аккредитации, в рамках которой планируют осуществлять деятельность, — объяснил Михаил Пигалицын.

Иными словами, государство требует от граждан определенных документов на авто, но не занимается обеспечением количества лабораторий по разным регионам РФ. Если кто захотел работать в этой сфере — хорошо, если нет — ищи в других регионах страны.

Блок управления ГЛОНАСС

Блок управления ГЛОНАСС

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Есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди, купившие машины в соседних странах, — это обязательная установка системы ГЛОНАСС. Летом премьер Михаил Мишустин приостановил такое требование, но только до 1 февраля 2023 года. И если не будет каких-то новых распоряжений и документов на этот счет, готовьтесь выложить за ГЛОНАСС не менее 40 тысяч рублей. И никто не знает, продлится мораторий на ГЛОНАСС или нет.

— Пока что информации не поступало никакой. Если подтвердится официально, что с 1 февраля кнопку начинают ставить, тогда да, приобрести оборудование будет стоить 40 тысяч, — объяснили в лаборатории «Фаворит». — Составляется договор, кнопка проходит активацию, но в машину мы не устанавливаем, само оборудование вы забираете. Сама кнопка, блок управления, провода — 40 тысяч, плюс к этому в стоимость входит активация кнопки, составление всех документов.

Таким образом вам нужно будет еще заплатить за работы по установке кнопки. Ну или сделать это самому, если вы электрик.

Почитайте еще, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.

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