Прикрыли лавочку: сибиряки не могут поставить на учет дешевые авто из Казахстана и Белоруссии — мы узнали почему

Мы не раз рассказывали об альтернативных способах приобретения автомобилей в условиях кризиса — в частности машины в 2022 году активно завозились из Казахстана, Белоруссии и других стран. Теперь с этим возникли проблемы для жителей Новосибирска и всего Сибирского федерального округа: люди просто не могут получить необходимые документы на авто в технической лаборатории. Дмитрий Косенко разобрался в вопросе.
Преимущество ввоза автомобилей из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран, которые образуют с РФ Единый таможенный союз, заключалось в том, что если автомобиль полностью растаможен в своей стране, то при перемещении его в Россию не надо было платить никаких пошлин, ведь таможенное пространство у нас единое. Платить требовалось только утилизационный сбор, который не превышал
Но при этом еще необходимо было оформить два документа: электронный паспорт на авто (ЭПТС) и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Смысл последнего документа заключается в том, что специальные лаборатории проверяют технические параметры машины на соответствие российским нормам.
На практике СБКТС требовалось для машин, изначально выпущенных для европейского, американского и других рынков и впоследствии ввезенных в страны нашего таможенного союза. Многие же машины из Казахстана, Белоруссии
И вот новосибирские автолюбители столкнулись с тем, что не могут оформить СБКТС на авто, для которых это свидетельство действительно нужно. А без него на машину не выдадут ЭПТС.
О проблеме в редакцию стали писать читатели НГС:
— Невозможно поставить на учет ни одну машину, которая куплена на территории стран таможенного союза: Казахстан, Армения, Беларусь. Единственная испытательная лаборатория, которая СБКТС выдавала, находилась в Новосибирске, она перестала в результате каких-то проблем его выдавать. В итоге все жители СФО оказались заложниками, потому что ближайшие лаборатории находятся либо в Казани, либо во Владивостоке. Без этого документа невозможно поставить машину на учет и эксплуатировать ее.
— Это такой бред, когда машины 2019, 2020, 2021, 2022 годов, выпускаемые известными мировыми автоконцернами по современным экологически стандартам, еще дополнительно должны проходить экспертизу. А автохлам 2000-х годов освобожден от этой процедуры. Так еще и невозможно ее пройти. Как в таких погодных и аварийных условиях на дорогах, рискую жизнью, из Иркутска, Красноярска ехать за несколько тысяч километров? Чтобы получить какую-то бумажку от какого-то техника частной фирмы о том, что концерн «Тойота» выпускает безопасные автомобили.
Действительно, единственная в Сибири лаборатория под названием «Фаворит» находится в Новосибирске, и сейчас лицензия на выдачу СБКТС у нее отозвана. При этом электронные паспорта ЭПТС компания выдавать может — хоть это хорошо.
— У нас работа по СБКТС приостановлена, по возобновлению информации нет никакой. Лицензию продлеваем, сроков нет еще, — рассказали в «Фаворите», не назвав причину отзыва лицензии по СБКТС. — Если машина российского производства, то да, электронный паспорт можно —
Мы обратились в Федеральную службу по аккредитации РФ (Росаккредитация, входит в Минэкономразвития РФ), которая занимается выдачей лицензий, и вот что нам объяснили.
— Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» аккредитовано в качестве испытательной лаборатории, уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц
Причины отзыва лицензии снова не называют, но можно предположить, что речь идет о каких-то технических условиях работы лаборатории. При этом людям из Сибири теперь действительно нужно ехать за свидетельством за тысячи километров: например, в Казань. Как же так получилось, почему нет лабораторий поближе?
— Аккредитация в национальной системе аккредитации осуществляется на основе принципа добровольности. Это означает, что количество испытательных лабораторий в стране зависит от количества поданных заявлений на аккредитацию. При подаче заявления юридические лица и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют область аккредитации, в рамках которой планируют осуществлять деятельность, — объяснил Михаил Пигалицын.
Иными словами, государство требует от граждан определенных документов на авто, но не занимается обеспечением количества лабораторий по разным регионам РФ. Если кто захотел работать в этой сфере — хорошо, если нет — ищи в других регионах страны.
Есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться люди, купившие машины в соседних странах, — это обязательная установка системы ГЛОНАСС. Летом премьер Михаил Мишустин приостановил такое требование, но только до 1 февраля 2023 года. И если не будет каких-то новых распоряжений и документов на этот счет, готовьтесь выложить за ГЛОНАСС не менее
— Пока что информации не поступало никакой. Если подтвердится официально, что с
Таким образом вам нужно будет еще заплатить за работы по установке кнопки. Ну или сделать это самому, если вы электрик.
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