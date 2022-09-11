Авто из Нур-Султана: как купить машину в Казахстане и выгодно ли это

Выгода, которая стала сокращаться

С начала года курс рубля по отношению к тенге ощутимо вырос, кроме того россиянам благоволит единое таможенное пространство и безвизовый режим, который действует между двумя странами. Стоимость услуг по подбору автомобилей в соседнем Казахстане, судя по объявлениям частников на сайте AVITO, начинается от 50 тысяч рублей (в нее входит и пригон машины в Россию), а на перепродаже авто еще недавно можно было заработать в десять раз больше.

— Новых машин в России сейчас попросту нет, поэтому логично, что люди едут за авто в Казахстан. У таких сделок много преимуществ — в том числе, недорогое оформление на таможне. Минувшим летом на перепродаже автомобилей можно было действительно неплохо заработать. Например, мы пригнали подруге Hyundai Tucson за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Она продала его за 2 миллиона 900 тысяч рублей. Получается, что за полтора месяца заработала 700 тысяч. Машин гонят очень много. В основном это корейцы — KIA, тот же Hyundai Tucson, также не теряет популярности Toyota, — сообщил корреспонденту NGS55.RU собеседник, который оказывает услуги по подбору автомобилей в Казахстане (зачастую, такие предприниматели называют себя «курьерами»). Кстати, из Казахстана в Россию они привозят не только автомобили. На сайтах объявлений можно встретить предложения о доставке из Казахстана товаров магазинов Икеа, Zara и H&M, прекративших работу в России.