Авто из Нур-Султана: как купить машину в Казахстане и выгодно ли это
Нужно быть осторожным — в соседней республике много автомобилей, дублирующих российские
После начала военной спецоперации на Украине на российском автомобильном рынке начался период спада — в марте большинство зарубежных производителей приостановили работу на территории нашей страны (до 2022 года в России работало больше десятка крупных заводов, которые выпускали автомобили иностранных брендов). Новые европейские иномарки приобрести в России сейчас весьма сложно, а стоимость подержанных машин, в том числе и отечественных, резко выросла. Только за первую неделю антироссийских санкций новые иномарки подорожали на 33%, или на 479 076 рублей, отечественные авто — на 18%, или на 124 150 рублей. Однако этим летом цены начали стабилизироваться и интерес к автомобильному рынку среди россиян стал постепенно просыпаться: по данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2022 года россияне приобрели 42 593 новых автомобиля, что на 20% больше, чем в июле. В то же время это на 64% меньше, чем в августе прошлого года. При этом 37% купленных в России за август автомобилей (15 737 единиц) — это отечественные «Лады».
Однако, несмотря на триумф отечественного автопрома, часть россиян по-прежнему предпочитает иномарки. В России растет популярность параллельного импорта. Сложившаяся после 24 февраля ситуация сыграла на руку россиянам, которые перегоняют автомобили из соседнего Казахстана. Этой бизнес-схемой пользуются физлица, и она не нова, но летом 2022 года, после того, как рубль вырос по отношению к тенге, стала особенно актуальной. Тем более, расстояние от Омска до Казахстана можно преодолеть за считанные часы. NGS55.RU решил выяснить, сколько можно заработать на перепродаже автомобилей из Казахстана и какие подводные камни ожидают россиян, желающих приобрести авто в соседнем государстве. В качестве наших спикеров выступили подборщик и перегонщик машин.
Выгода, которая стала сокращаться
С начала года курс рубля по отношению к тенге ощутимо вырос, кроме того россиянам благоволит единое таможенное пространство и безвизовый режим, который действует между двумя странами. Стоимость услуг по подбору автомобилей в соседнем Казахстане, судя по объявлениям частников на сайте AVITO, начинается от 50 тысяч рублей (в нее входит и пригон машины в Россию), а на перепродаже авто еще недавно можно было заработать в десять раз больше.
— Новых машин в России сейчас попросту нет, поэтому логично, что люди едут за авто в Казахстан. У таких сделок много преимуществ — в том числе, недорогое оформление на таможне. Минувшим летом на перепродаже автомобилей можно было действительно неплохо заработать. Например, мы пригнали подруге Hyundai Tucson за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Она продала его за 2 миллиона 900 тысяч рублей. Получается, что за полтора месяца заработала 700 тысяч. Машин гонят очень много. В основном это корейцы — KIA, тот же Hyundai Tucson, также не теряет популярности Toyota, — сообщил корреспонденту NGS55.RU собеседник, который оказывает услуги по подбору автомобилей в Казахстане (зачастую, такие предприниматели называют себя «курьерами»). Кстати, из Казахстана в Россию они привозят не только автомобили. На сайтах объявлений можно встретить предложения о доставке из Казахстана товаров магазинов Икеа, Zara и H&M, прекративших работу в России.
Разница в стоимости одних и тех же иномарок в Казахстане и России действительно весьма ощутима, если смотреть цены на сайтах дилеров. Так, автомобиль KIA Picanto Style 2022 года выпуска с полным приводом и автоматической коробкой передач у официального дилера в Нур-Султане можно приобрести за 8 390 000 тенге, что будет равнозначно 1 074 759 рублям по нынешнему курсу. Аналогичный автомобиль у официального омского дилера «Барс-Запад» будет стоить 1 564 900 рублей, то есть почти на полмиллиона дороже. Однако есть один нюанс. По данным Авто.ру, цены на официальных сайтах казахстанских автосалонов могут быть указаны без стоимости дополнительного оборудования, которое заметно повышает их цену — как минимум на 1 миллион тенге (128 тысяч рублей по нынешнему курсу). В премиальном сегменте наценки выше. К тому же знатоки рынка жалуются, что после того, как россияне стали массово скупать автомобили в Казахстане, цены на них в соседней республике стали расти — из-за повышения спроса.
— Сейчас россияне в основном покупают у казахстанских дилеров новые автомобили или машины из Арабских Эмиратов в местных автосалонах, которые зачастую даже не стоят на учете в республике Казахстан. И цены новые авто сейчас стали менее привлекательными — они растут из-за высокого спроса. Сами казахстанцы в шоке от происходящего. Так, автомобили среднего класса подорожали примерно на 20%. И эта тенденция затронула и вторичный рынок. Собственники автомобилей, купленных в прошлом году (с небольшим пробегом), тоже задрали цены. И это уже не экономика в действии, когда цены реагируют на спрос, а чистой воды спекуляция. Собственники хотят извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду, — пояснил еще один наш источник.
Также затруднения могут настигнуть покупателя на этапе обмена валюты. Напомним, что со 2 марта из России нельзя вывозить наличными иностранную валюту, эквивалентную сумме более 10 тысяч долларов. Запрет не распространяется на деньги, которые лежат на карте, но обменять их по выгодному курсу не получится.
— Все значительно усложнилось после того, как россиянам запретили перевозить через границу сумму более 10 тысяч долларов, в том числе и в рублевом эквиваленте. Теперь покупателю нужно везти либо целую семью из 4–5 человек, чтобы купить автомобиль стоимостью 15–22 миллиона тенге. Либо пользоваться серыми схемами перевоза денег, что очень опасно. Тот, кто наивно думает, что перевезет деньги на карте и спокойно снимет в Казахстане, ошибается: для безналичных денег курс будет очень невыгодным, а лимит на снятие наличных ограничен, — объясняет наш собеседник.
Сложности оформления
Подбор и покупка машины — полдела. Физлицо из России не может просто купить машину и вывезти её на территорию своей страны. Как правило, применяется следующая схема: по сделке купли-продажи гражданин Казахстана снимает автомобиль с учета в СпецЦОНе (специализированных отделах НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для автовладельцев в Казахстане) по причине продажи гражданину России. После сделки россиянин получает договор купли-продажи и транзитный номер, на котором дублируются данные из договора.
— Главная проблема — в том, что в Казахстане разрешено ставить на учет автомобиль без осмотра. Процедура максимально упрощена — всё делается через приложение банка — не нужно сверять номер, цвет, VIN автомобиля, как это делается в России, достаточно иметь лишь копию техпаспорта и удостоверение личности. Из-за этого характеристики многих автомобилей не соответствуют реальности, а это впоследствии создает кучу проблем. Кроме того, в Казахстане огромное количество автомобилей вообще не стоит на учете — это машины, которые были ввезены по поддельным документам, в том числе и из России. Но и те автомобили, которые все-таки стоят на учете, нужно тщательно проверять. На моей практике был случай — автомобиль стоимостью менее миллиона рублей оказался в залоге. А сумма залога — 20 миллионов рублей. В среднем, по 5–6 миллионов может висеть на одной машине. Пару лет назад такие машины партиями продавали через телеграм-каналы, — рассказал NGS55.RU источник.
Кроме того, по словам источника NGS55.RU, в Казахстане очень много автомобилей-дублей, имеющих двойников в России. Такие машины по документам совпадают во многих параметрах — это марка, модель, цвет, номерные знаки, а также VIN. Заказать отчет на машину с российской регистрацией находясь на территории Казахстана сейчас сложно — часть российских сайтов на территории республики заблокирована, провести оплату после прекращения работы в России платежных сервисов Google Pay и Apple Pay проблематично.
Далее начинаются таможенные процедуры. И здесь кроется множество подводных камней, о которых беспечный покупатель может и не знать. Федеральная таможенная служба предупреждает: приобретая автомобиль в Казахстане, россиянам необходимо убедиться в том, что при ввозе в республику таможенная пошлина на машину выплачивалась не по пониженной ставке — иначе, вывезти такой автомобиль можно, только доплатив размер пошлины (и сделать это нужно в Казахстане). Дело в том, что у Казахстана есть обязательства, которые были приняты при присоединении страны к Всемирной торговой организации. Одно из них — применение пониженных ставок ввозных таможенных пошлин в отношении некоторых категорий автомобилей. Такие машины имеют статус иностранных товаров, а Казахстан не должен допускать их вывоз на территорию других государств — членов ЕАЭС без доплаты разницы сумм ввозных таможенных пошлин (разницы между уплаченными по «пониженным» ставкам и подлежащими уплате по ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС). Если автомобиль приехал в Казахстан для перегона в Россию из-за границы, оформление и растаможка могут существенно увеличить его изначальную стоимость. В среднем — на 100 тысяч рублей (если речь идет об автомобиле возрастом до трёх лет). Однако если автомобиль был расторможен в Казахстане ранее, то в Россию его можно ввозить без уплаты дополнительных пошлин.
— Еще одна проблема — налоги. Если в России ставка транспортного налога зависит от мощности автомобиля и растет пропорционально количеству лошадиных сил, то в Казахстане его измеряют в зависимости от объема двигателя. Порой налог на один и тот же автомобиль в Казахстане может быть значительно выше, чем в России, — добавляет один из перегонщиков авто.
Больше примеров конкретных марок автомобилей с их стоимостью в Казахстане можно увидеть в наших карточках.