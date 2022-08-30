Журналист НГС поехал в Белоруссию и купил себе машину — как он заработал на ней полмиллиона рублей (подробная схема)

В начале июля мы публиковали материал о том, как вырос интерес российских автовладельцев к покупке машин в ближнем зарубежье, в частности в Белоруссии. Речь шла о ценах на авто, которые за границей представлялись весьма выгодными, — авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично съездить в Минск, прикупить себе новую машинку и заодно рассказать обо всех нюансах этого дела.
Да, первая и главная причина покупки авто в Белоруссии (как вариант, в Казахстане, Киргизии) — это, конечно, интересная цена машины, которая в некоторых случаях ниже на сотни тысяч рублей, чем здесь. Но это касается не всех моделей, не всех годов выпуска, поэтому первое, чем мы займемся, — тщательно изучим различные предложения на белорусских автомобильных сайтах, основным является av.by.
Выбор
Чтобы предметно погрузиться в рынок, нужно посвятить несколько дней изучению цен, комплектаций и прочих нюансов конкретной модели. Я выбрал для себя кроссовер Mitsubishi Outlander
Ехать лучше за конкретным заинтересовавшим вас автомобилем, заранее созвонившись с владельцем, тщательно всё спросив и обговорив. Но многие едут просто так, уже на месте осматривая несколько вариантов.
Оплата
Важнейший вопрос — как вы будете рассчитываться. Частные продавцы принимают местные рубли-зайчики или доллары, но купить валюту по выгодному курсу сейчас затруднительно, белорусские банки ввели ограничения на выдачу «зайчиков» при конвертации с российских карт «Мир», ввели большой процент комиссии — из-за этого вся выгода практически теряется.
Наиболее приемлемым способом остается межбанковский перевод в русских рублях, но с этим частники практически не связываются, такой вариант возможен только у автосалонов, у дилеров. Поняв эту особенность, вы начинаете искать машину только от юрлиц, от автосалонов. Уточняя информацию по выбранной машине, нужно обязательно спросить о возможности оплаты по счету, выставленному в российских рублях.
Что это такое? Автосалон должен иметь свой рублевый счет в белорусском банке и счет в российском корреспондентском банке. Вы заключаете договор купли-продажи, и салон выставляет вам счет, где указаны все реквизиты. Курс российского рубля определяется по сводкам Национального банка Белоруссии и не сильно отличается от курса ЦБ РФ. Далее вы даете команду своему российскому банку, и он делает перечисление по реквизитам — подробнее, как это происходит, чуть позже.
Переговоры
Вернемся к выбору авто. Итак, появился интересный вариант: Mitsubishi Outlander 2017 года выпуска, мотор 2.4, полный привод, в максимальной комплектации Ultimate, с кожей, круговым обзором, обогревом руля, электроприводом багажника, 7 подушками, системой автоторможения, обогревом лобовика и прочими «плюшками». Стоимость —
Покупка
Переходим к активной фазе нашей спецоперации. С поездкой лучше не затягивать, лететь на следующий день. Билет в Минск стоит 15–20 тысяч рублей, перелет с пересадкой в Москве или Петербурге. Итак, прибываем в аэропорт Минска, здесь работает наш сервис «Яндекс.Такси», он показывает цену в белорусских рублях, но списания идут в наших рублях с вашей привязанной карты. Едем в автосалон — такси 600 рублей. В салоне тщательно осматриваем автомобиль, торгуемся — мне скинули
Но как это сделать, вы же в Белоруссии, а в банк надо явиться лично? Поэтому вы заранее выписываете доверенность на управление вашим счетом своему другу или родственнику. Доверенность может быть нотариальной или банковской, в моем Альфа-Банке, например, достаточно банковской. Вы отправляете своему «казначею» копии договора и счета, он идет в банк с паспортом и дает поручение на перевод денег. Комиссия составит около 2000 рублей.
Сроки перевода
Ни один банк не скажет вам, сколько по времени займет перевод, кто-то называет до 3 рабочих дней, кто-то — до 5. На практике были случаи, когда перевод проходил за 3 часа, но в основном он приходит на следующий день или через день. Тогда вам придется ночевать — гостиницы тут примерно по одной цене с нашими, более-менее приличный номер стоит 2500–3000 рублей. Еда чуть дешевле нашей, всё это можно оплачивать российской картой платежной системы «Мир» — надо заранее озаботиться о получении такой карты.
Завершение сделки
Но вот денежки поступили — вы заключаете основной договор купли-продажи и получаете пакет документов на авто. Это ваш договор, договор купли-продажи между автосалоном и предыдущим владельцем, товарная накладная, справка-счет, зеленое белорусское свидетельство о регистрации — оно должно быть разрезанным и с отметкой о снятии с учета. На машине стоят транзитные номера — всё это уже сделал автосалон. Вам остается купить страховку (аналог ОСАГО) для проезда по территории Белоруссии (около 200 рублей) и страховку-грин-карту для проезда по территории России (около 700 рублей на 15 дней).
Перегон
Далее прыгаем в машину и скорее в Россию-матушку — на Москву по Минскому шоссе. Впрочем, вы можете заказать автовоз (до
Итак, 700 километров до Москвы можно преодолеть за один день — отличная
Регистрация в РФ
С Белоруссией мы находимся в едином таможенном пространстве, поэтому пошлина обычно уже уплачена (но есть там машины и нерастаможенные, тщательно проверяйте это). А вот утилизационный сбор точно надо — для машины 2017 года это 5200 рублей. Еще надо оформить электронный ПТС, бумажные на вновь ввозимые авто уже не выдают. Делают это специальные уполномоченные лаборатории, у нас в городе одна такая, и народу там, конечно, толпится очень много. Цена ЭПТС — 5000 рублей.
Если автомобиль выпущен не для нашего таможенного пространства, а, например, для Америки, придется делать еще свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — еще
Кнопку ГЛОНАСС Михаил Мишустин временно отменил, дай бог ему здоровья. Так что, если ее нет, то и не надо — экономия
Первым делом оформляется электронный ПТС, примерно через неделю он появится в единой системе. Далее — поездка в таможню на ул. Толмачевской и уплата утильсбора — там нужно заполнять кучу документов с кучей информации, лучше распечатать это всё заранее — образцы я вам привожу ниже.
Через пару дней ЭПТС получает статус «действующий». Далее, как обычно, — покупка ОСАГО, прохождение техосмотра, поездка в ГИБДД на постановку на учет. Рекомендую иметь с собой бумажную выписку ЭПТС — паспорт хоть и электронный, но везде требуют старую добрую бумажку. Эх, не дошли мы еще до космических технологий.
Итоговые расходы
Подведем наши утешительные финансовые итоги — перечислю основные расходы. Сам автомобиль —
Что мы выиграли? Просто приведу актуальный диапазон цен с «Дрома» на эту комплектацию этого года в Новосибирске и ближайших городах —
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