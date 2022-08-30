Журналист НГС поехал в Белоруссию и купил себе машину — как он заработал на ней полмиллиона рублей (подробная схема)

Сроки перевода

Ни один банк не скажет вам, сколько по времени займет перевод, кто-то называет до 3 рабочих дней, кто-то — до 5. На практике были случаи, когда перевод проходил за 3 часа, но в основном он приходит на следующий день или через день. Тогда вам придется ночевать — гостиницы тут примерно по одной цене с нашими, более-менее приличный номер стоит 2500–3000 рублей. Еда чуть дешевле нашей, всё это можно оплачивать российской картой платежной системы «Мир» — надо заранее озаботиться о получении такой карты.

Завершение сделки

Но вот денежки поступили — вы заключаете основной договор купли-продажи и получаете пакет документов на авто. Это ваш договор, договор купли-продажи между автосалоном и предыдущим владельцем, товарная накладная, справка-счет, зеленое белорусское свидетельство о регистрации — оно должно быть разрезанным и с отметкой о снятии с учета. На машине стоят транзитные номера — всё это уже сделал автосалон. Вам остается купить страховку (аналог ОСАГО) для проезда по территории Белоруссии (около 200 рублей) и страховку-грин-карту для проезда по территории России (около 700 рублей на 15 дней).