Новосибирцы стали покупать новые машины в Эмиратах — смотрите, насколько дешевле там стоят RAV4, «Лэнд Крузер» и «Прадо»

Пока автомобильный рынок России находится в глубокой коме, люди ищут пути, чтобы купить хороший автомобиль за адекватные деньги. И один из способов — заказать машину из арабских стран, ОАЭ или Саудовской Аравии. Обстоятельства сложились так, что везти оттуда авто стало довольно выгодно: хороший курс рубля, проверенная логистика, отсутствие санкций и прочих препон. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Итак, посмотрев на ценники в наших магазинах и ошалев от полупустого «Соляриса» за 2 миллиона или «Креты» за 3 миллиона, человек плюет и начинает искать другие выходы. И вот он видит, к примеру, новый Mitsubishi Pajero Sport за 3 миллиона рублей из Эмиратов — а это, извините, автомобиль уже совсем другого уровня, полноценный внедорожник с богатым оснащением, и руль у него нормальный левый.
Или вот: дилерский центр «СТС Автомобили» недавно привез из Эмиратов кроссоверы Chevrolet Captiva за 2,9 миллиона рублей и гибридный Toyota Highlander за 5,6 миллиона — обе машинки новенькие, все в заводских пленках. Highlander в гибридном исполнении на нашем рынке вообще отсутствует, а то, что есть, предлагается на 2–3 миллиона дороже.
— Это один из более-менее доступных каналов, оттуда и раньше и машины, и запчасти возили. С логистикой всё понятно, страны эти санкции напрямую не вводили. Евровые цены в пересчете сейчас получаются интересными, логистика выходит оптимальнее и дешевле, перевод туда денег — всё это в совокупности выгодно, — объясняет директор ДЦ «СТС Автомобили» Павел Костенко.
Из чего же складываются конечные цены? Это сама стоимость машины в арабской стране, пошлина, расходы на доставку, система ГЛОНАСС, утилизационный сбор, комиссия компании, которая будет вам везти автомобиль. Ну или можете сами туда полететь и сами выбрать, но тут нужен опыт, знание нюансов.
К примеру, компания «Прайм Импорт», которая предлагает сейчас в Новосибирске большой выбор арабских автомобилей под заказ, берет за свои услуги 150 тысяч рублей — это и будет ваша первая предоплата.
— Оплата происходит в 3 этапа. 150 тысяч — в день заключения договора. Это наши комиссионные, они уже входят в стоимость автомобиля. Ищем автомобиль, находим и выставляем счет на оплату 70% от финальной стоимости машины. Мы выкупаем машину на эти деньги и везем в Россию. Когда машина достигает пределов Таможенного союза (Казахстан), мы выставляем счет на оплату оставшихся 30%, за исключением 150 тысяч. Автомобиль из Эмиратов грузится в контейнер, на автовоз переставляется в Казахстане, — объясняют менеджеры компании.
Вот еще примеры цен: Toyota Land Cruiser Prado 2022 года — за 5 050 000 рублей, Toyota Land Cruiser 300 — за 7 150 000 рублей, Toyota RAV4 — за 3 350 000 рублей, Mitsubishi Pajero — за 2 970 000 рублей. Всё это выглядит привлекательно, но есть и нюансы.
Во-первых, это необходимость вносить полную оплату еще до прихода автомобиля. Тут не как в магазине: пришел, вживую пощупал, купил и уехал. Во-вторых, у многих людей существуют опасения, что машины для арабского рынка якобы неизвестно как будут вести себя в нашем климате.
— Если брать внедорожники типа Land Cruiser Prado, там печка-то в любом случае присутствует. Такого, чтобы были машины в Эмиратах без отопителя, я не встречал. Слышал про сингапурские «Короллы», у которых кроме кондиционера больше ничего не было. Эмиратские машины ничем особо не отличаются, кроме отсутствия подогревов, — говорит Михаил Крылов, специалист компании «РДМ-импорт».
Да, действительно, машины для жарких стран имеют несколько иные комплектации: у них нет обогрева руля, сидений, зато может стоять второй кондиционер. Но печка в любом случае есть, а обогрев сидений можно установить дополнительно.
В остальном машины как машины — 4 колеса, руль, педали. Разве что технические таблички на мудреном непонятном языке. Ну так и автомобиль вам не для чтения, а для езды.
Почитайте еще, как подешевели свежие японские праворульки: смотрим цены в формате «было — стало».