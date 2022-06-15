Новосибирцы стали покупать новые машины в Эмиратах — смотрите, насколько дешевле там стоят RAV4, «Лэнд Крузер» и «Прадо»

К примеру, компания «Прайм Импорт», которая предлагает сейчас в Новосибирске большой выбор арабских автомобилей под заказ, берет за свои услуги 150 тысяч рублей — это и будет ваша первая предоплата.

— Оплата происходит в 3 этапа. 150 тысяч — в день заключения договора. Это наши комиссионные, они уже входят в стоимость автомобиля. Ищем автомобиль, находим и выставляем счет на оплату 70% от финальной стоимости машины. Мы выкупаем машину на эти деньги и везем в Россию. Когда машина достигает пределов Таможенного союза (Казахстан), мы выставляем счет на оплату оставшихся 30%, за исключением 150 тысяч. Автомобиль из Эмиратов грузится в контейнер, на автовоз переставляется в Казахстане, — объясняют менеджеры компании.