Власти не будут ставить ограждение на островок безопасности, где в Новосибирске регулярно бьются машины

Власти Новосибирска ответили, зачем был установлен островок безопасности на ул. Дуси Ковальчук, 20, где автомобили регулярно врезаются в этот островок. Недавно НГС рассказывал об аварии на этом месте: водитель ехал на седане «Мерседес» S-класса ночью и врезался в препятствие со всего ходу.