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Власти не будут ставить ограждение на островок безопасности, где в Новосибирске регулярно бьются машины

Островок не усилят стальным забором с ярким красным обозначением

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Знаки регулярно сбивают

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Власти Новосибирска ответили, зачем был установлен островок безопасности на ул. Дуси Ковальчук, 20, где автомобили регулярно врезаются в этот островок. Недавно НГС рассказывал об аварии на этом месте: водитель ехал на седане «Мерседес» S-класса ночью и врезался в препятствие со всего ходу.

Островок появился в соответствии с нормами безопасности по ГОСТ Р 52766–2007 и был снабжен предупреждающими знаками 4.2.1 «Объезд препятствий справа» (белая стрелка на синем фоне).

На момент аварии с автомобилем «Мерседес» эти знаки были сбиты другой машиной:

— Дорожные знаки 4.2.1 «Объезд препятствий справа» на островке безопасности отсутствовали на момент ДТП от 10.01.2023 в связи с ДТП, произошедшем незадолго до этого момента, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В администрации уточнили, что 13 января 2023 года специалисты Городского центра организации дорожного движения по улице Дуси Ковальчук вблизи дома № 20 дорожные знаки 4.2.1 «Объезд препятствий справа» вновь установили согласно всем требованиям нормативных документов.

— Установка пешеходного ограждения перильного типа по вышеуказанному адресу в соответствии с нормативными требованиями не предусмотрена, — добавили в городской администрации.

На фото — островок с отбойником: такие ограждения на проблемном участке на улице Дуси Ковальчук не предполагаются

На фото — островок с отбойником: такие ограждения на проблемном участке на улице Дуси Ковальчук не предполагаются

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Последняя фраза из ответа мэрии про ограждения перильного типа означает, что островок не будет усилен стальными ограждениями с ярким красным обозначением, как на фото выше. Мы будем следить за развитием событий и возможными новыми авариями.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники. Ее должны доставить в город до середины декабря.

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