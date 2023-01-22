Власти не будут ставить ограждение на островок безопасности, где в Новосибирске регулярно бьются машины

Власти Новосибирска ответили, зачем был установлен островок безопасности на ул. Дуси Ковальчук, 20, где автомобили регулярно врезаются в этот островок. Недавно НГС рассказывал об аварии на этом месте: водитель ехал на седане «Мерседес» S-класса ночью и врезался в препятствие со всего ходу.
Островок появился в соответствии с нормами безопасности по ГОСТ Р 52766–2007 и был снабжен предупреждающими знаками 4.2.1 «Объезд препятствий справа» (белая стрелка на синем фоне).
На момент аварии с автомобилем «Мерседес» эти знаки были сбиты другой машиной:
— Дорожные знаки 4.2.1 «Объезд препятствий справа» на островке безопасности отсутствовали на момент ДТП от 10.01.2023 в связи с ДТП, произошедшем незадолго до этого момента, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
В администрации уточнили, что 13 января 2023 года специалисты Городского центра организации дорожного движения по улице Дуси Ковальчук вблизи дома № 20 дорожные знаки 4.2.1 «Объезд препятствий справа» вновь установили согласно всем требованиям нормативных документов.
— Установка пешеходного ограждения перильного типа по вышеуказанному адресу в соответствии с нормативными требованиями не предусмотрена, — добавили в городской администрации.
Последняя фраза из ответа мэрии про ограждения перильного типа означает, что островок не будет усилен стальными ограждениями с ярким красным обозначением, как на фото выше. Мы будем следить за развитием событий и возможными новыми авариями.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники. Ее должны доставить в город до середины декабря.