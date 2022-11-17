«Бросили и прихлопнули лопатой». На площади Калинина насыпали асфальт на рельсы напротив новой стелы

В Новосибирске на пл. Калинина провели ремонт дорожного полотна, примыкающего к трамвайным рельсам. Напомним, этот переезд всё лето оставался в разбитом состоянии и замедлял движение транспорта, а на фоне новой стелы за 150 млн рублей стал выглядеть еще более разрушенным.
После нашей публикации мы получили ответ от городского Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
— В 2022 году в рамках текущего содержания на пл. Калинина, в том числе на въезде в разворотное кольцо, муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» проведена одиночная замена рельсов общим объемом 341 метр нити, соответственно, трамвайные пути находятся в технически исправном состоянии. Неудовлетворительное состояние автомобильного переезда через трамвайные пути вызвано просадкой асфальтового покрытия межрельсового пространства трамвайных путей. В срок до
Как на месте убедился авторедактор НГС Дмитрий Косенко, в углубления-канавки вдоль рельс уложено вещество, похожее на асфальт, которого на прежних снимках не было. Это напоминает такое качество ремонта, когда привезли два мешка асфальта, бросили и прихлопнули лопатой.
Основная масса асфальта расположена в канавках ближе к центру площади, на внешнем радиусе кольца следов ремонта не видно. Мы будем следить, разрушится ли отремонтированное полотно, и как скоро это произойдет.
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