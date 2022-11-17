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«Бросили и прихлопнули лопатой». На площади Калинина насыпали асфальт на рельсы напротив новой стелы

Таким образом дорожники провели ремонт полотна, примыкающего к трамвайным рельсам

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Рельсы на фоне стелы

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В Новосибирске на пл. Калинина провели ремонт дорожного полотна, примыкающего к трамвайным рельсам. Напомним, этот переезд всё лето оставался в разбитом состоянии и замедлял движение транспорта, а на фоне новой стелы за 150 млн рублей стал выглядеть еще более разрушенным.

После нашей публикации мы получили ответ от городского Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

— В 2022 году в рамках текущего содержания на пл. Калинина, в том числе на въезде в разворотное кольцо, муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» проведена одиночная замена рельсов общим объемом 341 метр нити, соответственно, трамвайные пути находятся в технически исправном состоянии. Неудовлетворительное состояние автомобильного переезда через трамвайные пути вызвано просадкой асфальтового покрытия межрельсового пространства трамвайных путей. В срок до 18.11.2022-го асфальтное покрытие на примыканиях к замененным рельсам, демонтированное в процессе производства работ, будет восстановлено, — уточнили в мэрии.

Видите асфальт?

Видите асфальт?

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Как на месте убедился авторедактор НГС Дмитрий Косенко, в углубления-канавки вдоль рельс уложено вещество, похожее на асфальт, которого на прежних снимках не было. Это напоминает такое качество ремонта, когда привезли два мешка асфальта, бросили и прихлопнули лопатой.

Так было

Так было

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Основная масса асфальта расположена в канавках ближе к центру площади, на внешнем радиусе кольца следов ремонта не видно. Мы будем следить, разрушится ли отремонтированное полотно, и как скоро это произойдет.

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