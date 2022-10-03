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Власти заставят новосибирцев платить за парковку на Гоголя, Фрунзе, Челюскинцев — показываем карту платных мест

1200 платных парковочных мест добавятся к существующим 489 местам

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ds

Число мест достигнет 1700

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На днях власти Новосибирска объявили, что намерены перевести 1200 городских парковочных мест в категорию платных, добавив их к уже существующим 489 платным местам. Все эти парковки находятся на центральных магистральных улицах — мы составили карту мест, посмотрели, какая сейчас там ситуация и спрогнозировали, к чему могут привести нововведения. Подробности — у Дмитрия Косенко.

1200 — это очень много, учитывая что до сих пор у нас имелось всего 489 платных мест. Все они преимущественно сосредоточены на Красном проспекте, там, где ранее можно было встать бесплатно. После введения платы за стоянку, эти парковки прилично опустели, в некоторых зонах они заполняются менее чем на треть. К примеру на середину буднего дня 29 сентября сайт муниципальной парковочной системы сообщал, что из 489 мест свободны 454, может, конечно, они неправильно считают.

Карта парковок

Карта парковок

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Где же появятся новые места? Это магистральные улицы, проходящие через центральную часть города, вот список:

  • на улице Кирова возле магазина «Бахетле» — 25 мест;
  • на улице Гоголя от Ипподромской до Красного проспекта — 287 мест;
  • на улице Жуковского рядом с зоопарком — 148 мест;
  • на улице Челюскинцев от Советской до Ленина — 284 места;
  • на улице Крылова от Советской до Ипподромской — 400 мест;
  • на улице Писарева от Красного проспекта до Советской — 15 мест;
  • на улице Фрунзе в районе домов № 226/1 и 234/1 — 115 мест.
Машины на Гоголя

Машины на Гоголя

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Начнем с улицы Гоголя, самые напряженные места тут в районе Центрального рынка и возле пересечения с Ипподромской. Здесь всегда всё занято и очень много машин стоит вторым рядом. Тип парковки — под углом и вдоль проезжей части. Места эти очень востребованы, поэтому можно предположить, что с введением платы парковки не опустеют совсем уж, но и полностью заполнены вряд ли будут, что нам уже показал опыт Красного проспекта. Люди переедут ставить машины в ближайшие дворы, переулки, вдоль Ипподромской и т. д.

Машины на Крылова

Машины на Крылова

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Далее улица Крылова, тут заявлено наибольшее количество мест — 400 штук. Учитывая, что это небольшая улица, вероятно, платная зона протянется по всей длине Крылова от Советской до Ипподромской.

У рынка — теснота

У рынка — теснота

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Сейчас здесь большая толкотня, особенно возле того же Центрального рынка, так что места всё равно будут востребованы.

Места будут по краям

Места будут по краям

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Возле зоопарка уже есть парковка, за которую сам зоопарк брал деньги. В предлагаемой схеме, очевидно, речь идет о местах по краям проезжей части ул. Жуковского — 148 штук.

Комплекс на Фрунзе

Комплекс на Фрунзе

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Зона на ул. Фрунзе в районе домов № 226/1 и 234/1 — сосредоточение различных офисов, компаний и магазинов, машин здесь всегда много. Вот это скопление машин, которое мы видим на картинке, и будет будущей платной парковкой.

У магазина на Кирова

У магазина на Кирова

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Еще одна локальная парковка возле магазина «Бахетле» на Кирова, платным тут, очевидно, станет внешний парковочный ряд, выходящий на проезжую часть — 25 мест.

Машины на Челюскинцев

Машины на Челюскинцев

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На ул. Челюскинцев обстановка с парковкой менее напряженная, но тоже зависит от конкретной зоны. Больше машин мы видим в районе пл. Лунинцев и в районе ДКЖ. Из 284 мест, которые тут планируются, часть, вероятно, будет регулярно простаивать. Машины переедут в бесплатные зоны улиц Нарымской, 1905 года, Салтыкова-Щедрина.

На Писарева план всего 15 мест

На Писарева план всего 15 мест

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Ну и всего 15 мест планируется на участке ул. Писарева, близкому к Красному проспекту. На самом проспекте в этой зоне уже есть платные места, более-менее заполняемые.

Зона возле ДКЖ

Зона возле ДКЖ

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И о деньгах. Сейчас стоимость парковки на Красном проспекте составляет 50 или 100 рублей в час в зависимости от близости к пл. Ленина. Можно предположить, что так будет и на новых местах — к примеру, 100 рублей — на Крылова на участке, близком к Красному. Но всё же стоимость большинства планируемых мест не должна превысить 50 рублей из-за удаленности от пл. Ленина.

Напомним, с 17 августа на площади Калинина запретили парковать машины. На площади установили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничение связано с установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».

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