Власти заставят новосибирцев платить за парковку на Гоголя, Фрунзе, Челюскинцев — показываем карту платных мест

На днях власти Новосибирска объявили, что намерены перевести 1200 городских парковочных мест в категорию платных, добавив их к уже существующим 489 платным местам. Все эти парковки находятся на центральных магистральных улицах — мы составили карту мест, посмотрели, какая сейчас там ситуация и спрогнозировали, к чему могут привести нововведения. Подробности — у Дмитрия Косенко.
1200 — это очень много, учитывая что до сих пор у нас имелось всего 489 платных мест. Все они преимущественно сосредоточены на Красном проспекте, там, где ранее можно было встать бесплатно. После введения платы за стоянку, эти парковки прилично опустели, в некоторых зонах они заполняются менее чем на треть. К примеру на середину буднего дня 29 сентября сайт муниципальной парковочной системы сообщал, что из 489 мест свободны 454, может, конечно, они неправильно считают.
Где же появятся новые места? Это магистральные улицы, проходящие через центральную часть города, вот список:
- на улице Кирова возле магазина «Бахетле» — 25 мест;
- на улице Гоголя от Ипподромской до Красного проспекта — 287 мест;
- на улице Жуковского рядом с зоопарком — 148 мест;
- на улице Челюскинцев от Советской до Ленина — 284 места;
- на улице Крылова от Советской до Ипподромской — 400 мест;
- на улице Писарева от Красного проспекта до Советской — 15 мест;
- на улице Фрунзе в районе домов
№ 226/1и 234/1 — 115 мест.
Начнем с улицы Гоголя, самые напряженные места тут в районе Центрального рынка и возле пересечения с Ипподромской. Здесь всегда всё занято и очень много машин стоит вторым рядом. Тип парковки — под углом и вдоль проезжей части. Места эти очень востребованы, поэтому можно предположить, что с введением платы парковки не опустеют совсем уж, но и полностью заполнены вряд ли будут, что нам уже показал опыт Красного проспекта. Люди переедут ставить машины в ближайшие дворы, переулки, вдоль Ипподромской
Далее улица Крылова, тут заявлено наибольшее количество мест — 400 штук. Учитывая, что это небольшая улица, вероятно, платная зона протянется по всей длине Крылова от Советской до Ипподромской.
Сейчас здесь большая толкотня, особенно возле того же Центрального рынка, так что места всё равно будут востребованы.
Возле зоопарка уже есть парковка, за которую сам зоопарк брал деньги. В предлагаемой схеме, очевидно, речь идет о местах по краям проезжей части ул. Жуковского — 148 штук.
Зона на ул. Фрунзе в районе домов
Еще одна локальная парковка возле магазина «Бахетле» на Кирова, платным тут, очевидно, станет внешний парковочный ряд, выходящий на проезжую часть — 25 мест.
На ул. Челюскинцев обстановка с парковкой менее напряженная, но тоже зависит от конкретной зоны. Больше машин мы видим в районе пл. Лунинцев и в районе ДКЖ. Из 284 мест, которые тут планируются, часть, вероятно, будет регулярно простаивать. Машины переедут в бесплатные зоны улиц Нарымской, 1905 года, Салтыкова-Щедрина.
Ну и всего 15 мест планируется на участке ул. Писарева, близкому к Красному проспекту. На самом проспекте в этой зоне уже есть платные места, более-менее заполняемые.
И о деньгах. Сейчас стоимость парковки на Красном проспекте составляет 50 или 100 рублей в час в зависимости от близости к пл. Ленина. Можно предположить, что так будет и на новых местах — к примеру, 100 рублей — на Крылова на участке, близком к Красному. Но всё же стоимость большинства планируемых мест не должна превысить 50 рублей из-за удаленности от пл. Ленина.
Напомним, с 17 августа на площади Калинина запретили парковать машины. На площади установили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничение связано с установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».