Власти заставят новосибирцев платить за парковку на Гоголя, Фрунзе, Челюскинцев — показываем карту платных мест

Начнем с улицы Гоголя, самые напряженные места тут в районе Центрального рынка и возле пересечения с Ипподромской. Здесь всегда всё занято и очень много машин стоит вторым рядом. Тип парковки — под углом и вдоль проезжей части. Места эти очень востребованы, поэтому можно предположить, что с введением платы парковки не опустеют совсем уж, но и полностью заполнены вряд ли будут, что нам уже показал опыт Красного проспекта. Люди переедут ставить машины в ближайшие дворы, переулки, вдоль Ипподромской и т. д.