Скоростные рельсы и дирижабли. Показываем планы властей перебросить трамвай на левый берег через 5-й мост от Дуси Ковальчук

Сегодня в нашем очередном материале о развитии транспортного сообщения в Новосибирске обсудим две новости, реальную и нереальную. Второе — это сообщение властей о строительстве
На прошлой неделе мэрия Новосибирска сообщила, что планирует связать трамвайные сети правого и левого берегов через новый,
Мать честная, какие планы, какой слог! «Скоростная рельсовая связь», «магистраль», «Ельцовский мост». И хотя понятно, что в текущих условиях это инфантильные несбыточные разговоры про светлое трамвайное будущее, давайте глянем на схеме, что это за проект, а также рассмотрим реальные жизненные проблемы текущего трамвайного сообщения.
Итак, мы продлеваем трамвайные рельсы от пл. Калинина в сторону мясокомбината — это 2,5 километра пути. Далее поворачиваем на ул. Сухарную — эта извилистая сейчас улица по проекту должна быть спрямлена до
Проброшенные через мост скоростные трамвайные рельсы должны дойти до Станционной и в районе остановочной платформы «Западная площадка» слиться с существующими путями, проходящими по улицам Связистов и Широкой. Интуиция подсказывает, что где-то тут еще не хватает проекта причала дирижаблей для межпланетного сообщения, «включая Лос-Анджелес и Мельбурн».
Ну а теперь вернемся к нашим реалиям и проблемам сегодняшнего дня. В материале от 14 сентября мы рассказывали об итогах ремонта ул. Дуси Ковальчук — проезжую часть там починили, а трамвайные рельсы и пространство вокруг них так и оставили в полуразрушенном неприглядном состоянии. Скоростное, говорите, сообщение? Может быть, сначала восстановить обычное сообщение, как оно должно быть по нормативам, а то трамваи тут на кривых рельсах шатаются, как пьяные, поднимая клубы пыли, о чём свидетельствует снятое нами видео.
Мы послали запрос в мэрию города — будет ли доведена реконструкция ул. Дуси Ковальчук до конца. И нам сообщили, что «предусмотрена реконструкция трамвайной линии по ул. Дуси Ковальчук с учетом ее обособления от прочих транспортных потоков бордюрным камнем и мощения межрельсового пространства бетонной плиткой». Сроки ремонта нам не назвали, но можно предположить, что это более реальная перспектива, чем
И вот с одной стороны, ремонт — это хорошо, а с другой — любое обособление трамвайных путей влечет за собой снижение автомобильной пропускной способности. Как пример — улица Волочаевская или трамвайные платформы на той же ул. Дуси Ковальчук. А это вызывает недовольство значительной части водителей и пассажиров автобусов, между прочим, жителей Новосибирска.
Ну да ладно, ремонт путей на большом участке — это действительно затратное дело, но в том же материале от 14 сентября мы поднимали вопрос и о ремонте трамвайного переезда на кольце пл. Калинина. Из-за торчащих путей машины там тормозят до нуля, транспортный поток замедляется. По этому переезду нам сообщили только, что «по состоянию на 19.09.2022 на автомобильном переезде через трамвайные пути на пл. Калинина выполнено устройство покрытия по временной схеме». На текущий момент там временный асфальт вокруг путей ликвидирован, новый асфальт не уложен, машины едут еще медленнее.
Но есть и хорошие новости, касающиеся других трамвайных объектов. После материала о ремонте проспекта Дзержинского в Департаменте транспорта мэрии Новосибирска нам сообщили, что «в 2023 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется ремонт проезжей части пр. Дзержинского на участке от ул. Королева до ул. Трикотажной». А это значит, что торчащие сейчас на перекрестке с Трикотажной пути, мешающие движению, очевидно, приведут в порядок. Также планируется расширить и отремонтировать проезжую часть от Трикотажной до Волочаевской (где тоже есть трамвайный переезд); срок проектирования этого ремонта — до 31 мая 2023 года, срок самих работ пока неизвестен.
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