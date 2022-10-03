Скоростные рельсы и дирижабли. Показываем планы властей перебросить трамвай на левый берег через 5-й мост от Дуси Ковальчук

Ну а теперь вернемся к нашим реалиям и проблемам сегодняшнего дня. В материале от 14 сентября мы рассказывали об итогах ремонта ул. Дуси Ковальчук — проезжую часть там починили, а трамвайные рельсы и пространство вокруг них так и оставили в полуразрушенном неприглядном состоянии. Скоростное, говорите, сообщение? Может быть, сначала восстановить обычное сообщение, как оно должно быть по нормативам, а то трамваи тут на кривых рельсах шатаются, как пьяные, поднимая клубы пыли, о чём свидетельствует снятое нами видео.