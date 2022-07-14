Езду без прав оценили в сотни тысяч рублей. Путин подписал поправки, осложняющие жизнь нерадивым водителям

Методичное усиление ответственности за пьяную езду и ряд грубых нарушений началось 7 лет назад. Летом 2015 года была введена новая статья 264.1 УК, предусматривающая лишение свободы для водителей, в течение года дважды попавшихся за рулем в нетрезвом виде. До этого езда пьяным являлась лишь административным (не уголовным) правонарушением. В 2019 году резко усилилась ответственность по статье 264 УК РФ за аварии в пьяном виде: максимальный срок лишения свободы возрос до 15 лет. По ужесточенной версии статьи 264 УК РФ получил наказание актер Михаил Ефремов в 2020 году. Попутно побег с места ДТП, в котором были пострадавшие или жертвы, приравняли к пьяной езде. А в конце прошлого года ввели еще одну водительскую статью уголовного кодекса — 264.2 УК РФ. Она наказывает за многократные превышения скорости и выезды на встречку.