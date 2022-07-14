Езду без прав оценили в сотни тысяч рублей. Путин подписал поправки, осложняющие жизнь нерадивым водителям
За управление автомобилем после лишения прав предусмотрели прогрессивную ответственность
Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в статью 12.7 Кодекса об административных правонарушениях, которые вводят жесткое наказание за повторную езду без прав: штраф в этом случае составит 50–100 тысяч рублей. Альтернативой теперь могут применить обязательные работы на срок 150–200 часов. Но еще важнее — поправки в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за третий случай езды без прав: штраф возрастает до 250 тысяч, водителю грозит также до года лишения свободы, а в отдельных случаях — конфискация автомобиля.
Сейчас за езду в период лишения прав водителям вменяют часть 2 статьи 12.7 КоАП и наказание не зависит от количества «попаданий»: это либо штраф 30 тысяч, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы. Теперь в КоАП появляется часть 4 этой же статьи, которая увеличивает размер штрафа и максимальный срок работ. Что интересно, при повторных случаях езды без прав исключен административный арест, который считался одним из главных противоядий против водителей-беспредельщиков.
Третий случай езды без прав переводит деяние в ранг уголовно наказуемых, для чего вводят новую статью 264.3 УК РФ. Она предусматривает целый спектр мер: штраф 150–250 тысяч или обязательные работы на срок до 360 часов, или лишение свободы на срок до года, или исправительные работы на такой же срок. А если водитель уже был судим по статье 264 УК РФ за тяжелые ДТП в состоянии опьянения, санкции еще жестче — до двух лет лишения свободы.
Конфискацию автомобиля разрешили, внеся поправки в статью 104.1 УК РФ. Она применяется для обвиняемых по статьям 261.1, 264.2 и 264.3 УК РФ, если водитель был собственником автомобиля, который использовался во время преступления. То есть лишить машины могут человека, попадавшегося на повторной пьяной езде, множественных грубых нарушениях или многократной езде без прав.
Методичное усиление ответственности за пьяную езду и ряд грубых нарушений началось 7 лет назад. Летом 2015 года была введена новая статья 264.1 УК, предусматривающая лишение свободы для водителей, в течение года дважды попавшихся за рулем в нетрезвом виде. До этого езда пьяным являлась лишь административным (не уголовным) правонарушением. В 2019 году резко усилилась ответственность по статье 264 УК РФ за аварии в пьяном виде: максимальный срок лишения свободы возрос до 15 лет. По ужесточенной версии статьи 264 УК РФ получил наказание актер Михаил Ефремов в 2020 году. Попутно побег с места ДТП, в котором были пострадавшие или жертвы, приравняли к пьяной езде. А в конце прошлого года ввели еще одну водительскую статью уголовного кодекса — 264.2 УК РФ. Она наказывает за многократные превышения скорости и выезды на встречку.