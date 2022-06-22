Что творится на площади Калинина после запрета парковки и зачем вообще ее запретили (смотрим фото)

— С площадью Калинина полная неразбериха, дело в том, что в одном проекте должно было реализовываться по сути два. Это установка стелы и реконструкция самой площади, внешнее кольцо, с обустройством пешеходных дорожек и ликвидацией парковочных карманов. На сегодня будет реализована только первая часть проекта — установка стелы. Никто не будет заниматься в этом году внешним кольцом. И будет ли в 2023 году стоянка автобусов на магазине «Чемпион», будут ли оставлены карманы парковочные, которые сейчас есть, никто не знает. Но знаки уже поторопились установить, и фактически там, где стоят знаки, можно забирать все автомобили на штрафстоянку. Но полагаю, что поскольку строительства внешнего кольца в 2022 году не будет, то никому это и не надо, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

