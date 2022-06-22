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Проблема

Что творится на площади Калинина после запрета парковки и зачем вообще ее запретили (смотрим фото)

Чем помешала парковка строительству стелы, остается непонятным

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Идет стройка стелы

Идет стройка стелы

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Недавно на площади Калинина запретили парковаться по периметру из-за строительства 34-метровой стелы «Город трудовой доблести» — были установлены соответствующие знаки. Только вот чем помешала парковка строительству, остается непонятным — давайте разберемся и посмотрим, что творится сейчас на площади Калинина вместе с авторедактором НГС Дмитрием Косенко.

4 парковочные зоны

4 парковочные зоны

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Парковочные карманы оставались на площади Калинина на четырех «углах», они представляли собой размеченный ряд мест для перпендикулярной парковки (или под углом). Теперь все эти ряды запрещены — висят соответствующие знаки и таблички, предупреждающие об эвакуаторах.

Повесили новые знаки

Повесили новые знаки

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Но суровые новосибирцы и глазом не повели — все стоят, как будто ничего и не произошло. А поскольку мест на площади Калинина, одной из крупнейших площадей с кучей магазинов и офисов, не хватает, то паркуются и вторым рядом.

Все места забиты

Все места забиты

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И на территории самой площади, на островках, тоже паркуются, что и раньше было незаконно, ведь площадь является пересечением проезжих частей и парковаться на перекрестках нельзя.

Парковка никому не мешает

Парковка никому не мешает

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Эвакуаторов не видно, но и помех для строительства стелы тоже как-то не наблюдается — рабочие ковыряются себе потихоньку там, в центре площади, никакие машины им не мешают.

Второй этап реконструкции на площади Калинина намечен только на 2023 год

Второй этап реконструкции на площади Калинина намечен только на 2023 год

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Зачем же запретили стоянку? А всё потому что, кроме стелы, запланирована реконструкция по внешнему кольцу площади, только вот будет она не в этом году.

— Мы хотим реализовать проект «Чистое небо» и убрать воздушные коммуникации под землю в следующем году, — ранее говорила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

На знаки никто не смотрит

На знаки никто не смотрит

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— С площадью Калинина полная неразбериха, дело в том, что в одном проекте должно было реализовываться по сути два. Это установка стелы и реконструкция самой площади, внешнее кольцо, с обустройством пешеходных дорожек и ликвидацией парковочных карманов. На сегодня будет реализована только первая часть проекта — установка стелы. Никто не будет заниматься в этом году внешним кольцом. И будет ли в 2023 году стоянка автобусов на магазине «Чемпион», будут ли оставлены карманы парковочные, которые сейчас есть, никто не знает. Но знаки уже поторопились установить, и фактически там, где стоят знаки, можно забирать все автомобили на штрафстоянку. Но полагаю, что поскольку строительства внешнего кольца в 2022 году не будет, то никому это и не надо, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Здесь планировалась площадка для автобусов

Здесь планировалась площадка для автобусов

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То есть стройка еще в далеких планах, а запретить решили уже сейчас, мол, пущай народ привыкает. Кстати, был у мэрии проект по обустройству площадки для отстоя автобусов и маршруток напротив дома Красный проспект, 157/1 (красная зона на схеме), но что-то этот проект заглох.

Автобусы стоят на выделенке

Автобусы стоят на выделенке

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И автобусы по-прежнему отстаиваются на выделенной полосе Красного проспекта перед площадью Калинина (при движении от улицы Аэропорт). Естественно, они мешают своим коллегам и фактически превращают 3-полосную дорогу в 2-полосную. Отчего, разумеется, образуются дополнительные пробки.

Если власти примут решение всех наказывать и увозить машины, то парковаться в районе площади Калинина станет совсем затруднительно. На самой площади есть платная парковка, но там только 31 место. Оставшиеся варианты — на правой полосе улицы Дуси Ковальчук по обе стороны площади и во дворах, чему местные жители будут несказанно рады.

Почитайте еще, как рассыпается главная улица города после масштабной реконструкции.

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