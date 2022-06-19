Хозяева новосибирских парковок. «Туарег» 111 и «Рендж-Ровер» ЕКХ — что это за серия номеров и что разрешает
Очередная подборка фото читателей с нарушениями
Представляем новый, 282-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Улица Дуси Ковальчук, 77. Паркуется прямо на газоне, — сообщает читатель Александр (фото выше). Серия госномеров ЕКХ когда-то выдавалась Федеральной службе охраны, потом стала «блатной» — в народе расшифровывается как «еду как хочу».
— На улице Республиканской очередной невместившийся уничтожает газон, — информирует Евгений.
СЮЖЕТ
— Парковка около ТЦ «Метро» на Большевистской. После знака стоянка и остановка запрещена. Прямо перед пешеходным переходом. На аварийке, конечно же. С таким номером можно всё что угодно, — недоволен Сергей.
— Удобно, и голову греть не нужно. Улица Гоголя, 188, — сообщает Евгений.
— Горбольница — их логово. Тут самые лучшие газоны и тротуар, — пишут очевидцы.
— Просто заехать по зебре за пивом, — сообщают местные жители.
— Прямо на палисаднике во дворе дома на пр. К. Маркса, 6 припарковался этот автовладелец, — жалуется Татьяна.
— Мастер парковки на Высоцкого. Люди рискуют попасть под выезжающие за «Газелью» машины, — недовольны жители.
Оккупировали тротуар в зоне перехода.
— Во дворе Фрунзе, 61 вот так паркуются нехорошие люди. Прямо на газон, — уточняют наши читатели.