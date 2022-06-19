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Я паркуюсь как чудакОбзор

Хозяева новосибирских парковок. «Туарег» 111 и «Рендж-Ровер» ЕКХ — что это за серия номеров и что разрешает

Очередная подборка фото читателей с нарушениями

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Представляем новый, 282-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Улица Дуси Ковальчук, 77. Паркуется прямо на газоне, — сообщает читатель Александр (фото выше). Серия госномеров ЕКХ когда-то выдавалась Федеральной службе охраны, потом стала «блатной» — в народе расшифровывается как «еду как хочу».

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— На улице Республиканской очередной невместившийся уничтожает газон, — информирует Евгений.

Стоянка перед переходом

Стоянка перед переходом

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Парковка около ТЦ «Метро» на Большевистской. После знака стоянка и остановка запрещена. Прямо перед пешеходным переходом. На аварийке, конечно же. С таким номером можно всё что угодно, — недоволен Сергей.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Удобно, и голову греть не нужно. Улица Гоголя, 188, — сообщает Евгений.

Забрались на траву

Забрались на траву

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— Горбольница — их логово. Тут самые лучшие газоны и тротуар, — пишут очевидцы.

Приехал за пивом

Приехал за пивом

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— Просто заехать по зебре за пивом, — сообщают местные жители.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Прямо на палисаднике во дворе дома на пр. К. Маркса, 6 припарковался этот автовладелец, — жалуется Татьяна.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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— Мастер парковки на Высоцкого. Люди рискуют попасть под выезжающие за «Газелью» машины, — недовольны жители.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Оккупировали тротуар в зоне перехода.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Во дворе Фрунзе, 61 вот так паркуются нехорошие люди. Прямо на газон, — уточняют наши читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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