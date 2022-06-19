Хозяева новосибирских парковок. «Туарег» 111 и «Рендж-Ровер» ЕКХ — что это за серия номеров и что разрешает

Представляем новый, 282-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Улица Дуси Ковальчук, 77. Паркуется прямо на газоне, — сообщает читатель Александр (фото выше). Серия госномеров ЕКХ когда-то выдавалась Федеральной службе охраны, потом стала «блатной» — в народе расшифровывается как «еду как хочу».