Шутки кончились. С 1 апреля ОСАГО для аварийных водителей подорожает в полтора раза

С 1 апреля 2022 года изменяется таблица коэффициентов бонус-малус (КБМ), которая учитывает аварийность водителя при расчете стоимости ОСАГО. Для аккуратных водителей он слегка подешевеет, но для проблемных станет дороже сразу на 60%, а максимальная стоимость полиса в некоторых случаях превысит 200 тысяч рублей.
Изменение таблицы КБМ произошло во время январской реформы ОСАГО, но перерасчет этого коэффициента страховщики делают по состоянию на 1 апреля каждого года, поэтому новые значения будут применяться к водителям, начиная с завтрашнего дня. Изменение не касается действующих полисов: новый КБМ скажется при оформлении новой страховки.
Безаварийные смогут сэкономить
Пару слов о том, как рассчитывается КБМ. При первом обращении водителя в страховую ему присваивается третий класс аварийности, что раньше соответствовало
С аварийных сдерут полторы шкуры
Если же водитель попадает в аварии по своей вине, при следующем страховании КБМ резко растет. Например, если молодой водитель попадал в ДТП в первый год, по старым правилам его КБМ вырастал до 1,55, но после 1 апреля значение вырастет до 2,25 (+45%). Предельное же значение КБМ увеличится с 2,45 единиц до 3,95. Такой коэффициент может получить, например, начинающий водитель, если в первый год угодит в две аварии.
Ситуация усугубляется тем, что в 2020 году изменились лимиты стоимости полиса, поэтому цена страховки для проблемных водителей может составлять 100–200 тысяч рублей и даже больше.
Показываем в цифрах
Для примера возьмем водителя в возрасте 30 лет со стажем 10 лет, который владеет автомобилем мощностью
За какой период учитываются аварии?
Директор компании «Центр Страхования» Кирилл Смолин объясняет, что страховые пересчитывают КБМ именно 1 апреля, учитывая аварии, которые были заявлены до этой даты.
— Допустим, человек обычно продлевает полис 1 мая, — объясняет он. — 1 апреля 2022 года его КБМ изменится с учетом тех аварий по его вине (или их отсутствия), которые он заявил в страховую с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. Если он попадет в ДТП уже в апреле, то его КБМ не изменится сразу — это скажется на нём после 1 апреля 2023 года. То есть в мае этого года он еще застрахуется, как если бы он не попадал в эту аварию.
В этом году естественное изменение класса аварийности совпадет с изменением самой таблицы коэффициентов. Например, если водитель первый раз страховался в 2017 году и с тех пор ездит без аварий, по старым правилам 1 апреля 2022 года его КБМ понизился бы с 0,8 до 0,75, но с учетом новой таблицы станет 0,74.
Кирилл Смолин подчеркивает, что 1 апреля страховые учтут аварийность водителя по всем полисам, которые у него есть.
— Если у человека несколько машин и с 1 апреля 2021 года он попал в несколько ДТП, пусть на разных автомобилях, в этом году его ждет большой сюрприз. КБМ для него вырос бы и так, но в данном случае это будет усугублено новой таблицей, — говорит специалист.
ОСАГО разрешили дорожать
СЮЖЕТ
В ближайшее время специалисты РСА проведут внеплановую корректировку справочника, который определяет стоимость запчастей и работ при ремонте автомобиля. В последние месяцы запасные части подорожали, и это будет учтено в новой версии базы данных. Это почти наверняка повлечет увеличение страховых тарифов: в марте Банк России разрешил менять принципы расчета ОСАГО неограниченное число раз. Раньше тарифы и коэффициенты корректировались не чаще раза в год.
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