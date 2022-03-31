Шутки кончились. С 1 апреля ОСАГО для аварийных водителей подорожает в полтора раза

Ситуация усугубляется тем, что в 2020 году изменились лимиты стоимости полиса, поэтому цена страховки для проблемных водителей может составлять 100–200 тысяч рублей и даже больше.



Показываем в цифрах

Для примера возьмем водителя в возрасте 30 лет со стажем 10 лет, который владеет автомобилем мощностью 180 л. с . и живет в городе с территориальным коэффициентом 1,64 (Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Архангельск, Магнитогорск, Череповец). Если в прошлом он часто попадал в аварии и имеет максимальный КБМ, то предельная стоимость его ОСАГО раньше составляла 37 тысяч рублей. После первого апреля при тех же параметрах он заплатит уже почти 60 тысяч рублей за счет увеличения КБМ на 60%.



За какой период учитываются аварии?

Директор компании «Центр Страхования» Кирилл Смолин объясняет, что страховые пересчитывают КБМ именно 1 апреля, учитывая аварии, которые были заявлены до этой даты.



— Допустим, человек обычно продлевает полис 1 мая, — объясняет он. — 1 апреля 2022 года его КБМ изменится с учетом тех аварий по его вине (или их отсутствия), которые он заявил в страховую с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. Если он попадет в ДТП уже в апреле, то его КБМ не изменится сразу — это скажется на нём после 1 апреля 2023 года. То есть в мае этого года он еще застрахуется, как если бы он не попадал в эту аварию.

