31 марта четверг
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 5/10
usd 84.09
eur 93.70
Тема дняВИП-остров: расследование НГС
Все новости
Все новости

Шутки кончились. С 1 апреля ОСАГО для аварийных водителей подорожает в полтора раза

Страховщики переходят на новую таблицу коэффициентов бонус-малус

1 909
14Обсудить

Поделиться

Аварии становятся непозволительной роскошью

Аварии становятся непозволительной роскошью

Поделиться

С 1 апреля 2022 года изменяется таблица коэффициентов бонус-малус (КБМ), которая учитывает аварийность водителя при расчете стоимости ОСАГО. Для аккуратных водителей он слегка подешевеет, но для проблемных станет дороже сразу на 60%, а максимальная стоимость полиса в некоторых случаях превысит 200 тысяч рублей.

Изменение таблицы КБМ произошло во время январской реформы ОСАГО, но перерасчет этого коэффициента страховщики делают по состоянию на 1 апреля каждого года, поэтому новые значения будут применяться к водителям, начиная с завтрашнего дня. Изменение не касается действующих полисов: новый КБМ скажется при оформлении новой страховки.

Безаварийные смогут сэкономить


Пару слов о том, как рассчитывается КБМ. При первом обращении водителя в страховую ему присваивается третий класс аварийности, что раньше соответствовало КБМ = 1, сейчас КБМ = 1,17 (+17%). Далее, если водитель ездит без аварий, каждый год его КБМ снижается. Для водителей, которые более трех лет отъездили без аварии, с 1 апреля новые КБМ будут чуть выгоднее прежних, хотя разница не очень существенна. Наибольшая экономия будет у тех, кто ездит без ДТП 10 лет и более: для них КБМ после 1 апреля снизится 0,5 до 0,46 единиц (-8%).

С аварийных сдерут полторы шкуры


Если же водитель попадает в аварии по своей вине, при следующем страховании КБМ резко растет. Например, если молодой водитель попадал в ДТП в первый год, по старым правилам его КБМ вырастал до 1,55, но после 1 апреля значение вырастет до 2,25 (+45%). Предельное же значение КБМ увеличится с 2,45 единиц до 3,95. Такой коэффициент может получить, например, начинающий водитель, если в первый год угодит в две аварии.

Ситуация усугубляется тем, что в 2020 году изменились лимиты стоимости полиса, поэтому цена страховки для проблемных водителей может составлять 100–200 тысяч рублей и даже больше.

Показываем в цифрах


Для примера возьмем водителя в возрасте 30 лет со стажем 10 лет, который владеет автомобилем мощностью 180 л. с. и живет в городе с территориальным коэффициентом 1,64 (Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Архангельск, Магнитогорск, Череповец). Если в прошлом он часто попадал в аварии и имеет максимальный КБМ, то предельная стоимость его ОСАГО раньше составляла 37 тысяч рублей. После первого апреля при тех же параметрах он заплатит уже почти 60 тысяч рублей за счет увеличения КБМ на 60%.

За какой период учитываются аварии?


Директор компании «Центр Страхования» Кирилл Смолин объясняет, что страховые пересчитывают КБМ именно 1 апреля, учитывая аварии, которые были заявлены до этой даты.

— Допустим, человек обычно продлевает полис 1 мая, — объясняет он. — 1 апреля 2022 года его КБМ изменится с учетом тех аварий по его вине (или их отсутствия), которые он заявил в страховую с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. Если он попадет в ДТП уже в апреле, то его КБМ не изменится сразу — это скажется на нём после 1 апреля 2023 года. То есть в мае этого года он еще застрахуется, как если бы он не попадал в эту аварию.

В этом году естественное изменение класса аварийности совпадет с изменением самой таблицы коэффициентов. Например, если водитель первый раз страховался в 2017 году и с тех пор ездит без аварий, по старым правилам 1 апреля 2022 года его КБМ понизился бы с 0,8 до 0,75, но с учетом новой таблицы станет 0,74.

Кирилл Смолин подчеркивает, что 1 апреля страховые учтут аварийность водителя по всем полисам, которые у него есть.

— Если у человека несколько машин и с 1 апреля 2021 года он попал в несколько ДТП, пусть на разных автомобилях, в этом году его ждет большой сюрприз. КБМ для него вырос бы и так, но в данном случае это будет усугублено новой таблицей, — говорит специалист.

ОСАГО разрешили дорожать


СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

В ближайшее время специалисты РСА проведут внеплановую корректировку справочника, который определяет стоимость запчастей и работ при ремонте автомобиля. В последние месяцы запасные части подорожали, и это будет учтено в новой версии базы данных. Это почти наверняка повлечет увеличение страховых тарифов: в марте Банк России разрешил менять принципы расчета ОСАГО неограниченное число раз. Раньше тарифы и коэффициенты корректировались не чаще раза в год.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ОСАГОавтозаконстраховка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter