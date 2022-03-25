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Россия придумала замену «Теслам»: на скандальном заводе стартует сборка сверхмощных электрокаров

Минпромторг анонсировал пять моделей мощностью до 700 л. с.

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Завод «Моторинвест» планирует достичь глубокой локализации китайских электромобилей в течение 11 лет

Завод «Моторинвест» планирует достичь глубокой локализации китайских электромобилей в течение 11 лет

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В разгар спячки автопрома Россия переходит на выпуск электромобилей: Минпромторг, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специальный инвестиционный контракт стоимостью 13 миллиардов рублей, в результате которого в течение 11 лет на заводе под Липецком планируют выпустить более 240 тысяч подозрительно мощных электромобилей пяти моделей. При этом упомянутый завод имеет неоднозначное прошлое и в более традиционных проектах не преуспел. Но на этот раз планов громадье, и мы задались вопросом: не очередной ли это прожект?

Прожектор перестройки


Планы по электромобилизации России сформировались еще в прошлом году, и, по замыслу Минпромторга, инвестиции в эту область составят 800 миллиардов. Уже тогда липецкий проект называли наиболее спелым, а сегодня он и вовсе выглядит этаким ответом западным компаниям, которые грозят разрывом отношений с Россией.

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Речь идет о производстве пяти электромобилей под брендом Evolute — седана, минивэна и трех кроссоверов — в партнерстве с китайским машиностроительным концерном Sokon Group. Он выпускает традиционные машины с двигателями внутреннего сгорания в партнерстве с Dongfeng, а также владеет калифорнийской компанией Seres, которая имеет инженерные центры по всему миру, включая Германию, и занимается разработкой и производством электромобилей.

Seres SF5 имеет чудовищную мощность в <nobr class="_">550 л. с</nobr>. Липецкая модификация еще заряженней — <nobr class="_">693 л. с</nobr>. При этом цена «Сереса» в Китае составляет 30 тысяч евро, что по нынешнему курсу превышает 3 миллиона рублей

Seres SF5 имеет чудовищную мощность в 550 л. с. Липецкая модификация еще заряженней — 693 л. с. При этом цена «Сереса» в Китае составляет 30 тысяч евро, что по нынешнему курсу превышает 3 миллиона рублей

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В России планируется локализовать именно электромобили, хотя точные прототипы пока неизвестны. Но догадаться нетрудно: кроссовер Evolute i-Jet, сопоставимый по размерам с Nissan X-Trail, очень напоминает Seres SF5, а компактный Evolute i-Joy (размер Hyundai Creta) близок к DFSK Glory E3, который в электрической версии называется Fengon E3 EV. Седан Evolute i-Pro (размер Skoda Octavia) будет, вероятно, близок к Dongfeng Joyear S50, а минвэн Evolute i-Van — это Sokon E380.

А это DFSK Glory E3 — возможный прототип для Evolute i-Joy. Его характеристики вполне традиционны для электрокроссоверов такого сегмента: мощность — <nobr class="_">163 л. с.</nobr>, заявленная дальность хода — <nobr class="_">405 км</nobr>

А это DFSK Glory E3 — возможный прототип для Evolute i-Joy. Его характеристики вполне традиционны для электрокроссоверов такого сегмента: мощность — 163 л. с., заявленная дальность хода — 405 км

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Заоблачная локализация

Согласно контракту, речь не идет об отверточной сборке, и в ближайшие годы электромобили ждет серьезная «русификация».

— Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов, — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. — За время реализации проекта будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей.

Кстати, уровень локализации в 5000 баллов выглядит абсолютно фантастическим на фоне нынешних достижений русавтопрома: например, в 2021 году локализация UAZ Patriot составляла 2209 баллов, Renault Duster — 2149 баллов, Lada Vesta — 3200 баллов, Lada Granta — 3280 баллов. Примесь импорта пока высока даже в исконно российских моделях.

На липецком литии


Чиновники однако полны оптимизма и заявляют о создании 2 тысяч рабочих мест.

— Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области. Люди получат новые рабочие места, областной бюджет — дополнительные налоговые отчисления, — рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов. — Инвестконтракт подписан в довольно непростой период, но его масштабы говорят, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение, идет уверенными темпами.

Среднеразмерный седан i-Pro, вероятно, будет построен на базе Dongfeng Joyear S50

Среднеразмерный седан i-Pro, вероятно, будет построен на базе Dongfeng Joyear S50

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Глава компании «Моторинвест» Александр Лапин подчеркнул удачное расположение завода:

— Географическая близость к крупным транспортным артериям, присутствие в регионе ведущего металлургического комбината, производителя Li-ионных батарей, большого количества промышленных предприятий и высокий уровень подготовки технических кадров — всё это позволит локализовать ключевые компоненты электромобилей согласно подписанному СПИК, — разъяснил он.

В 2021 году в Липецке действительно появился завод «Энергия» по выпуску литий-ионных аккумуляторов емкостью 1,5–3 А*ч. Основная зона применения — это средства индивидуальной мобильности, вроде электросамокатов, и бытовые приборы. Для электромобиля, вероятно, понадобятся другие решения: емкость липецкой батарейки составляет порядка 10 Вт*ч, поэтому кроссовера Evolute i-Joy при заявленной емкости энергоблока 53 кВт*ч понадобилось бы 5300 таких секций.

Груз прошлого


Компания «Моторинвест», которая расположилась на мощностях Липецкого моторного завода, имеет неоднозначную репутацию, и ее прежнее руководство замешано в нескольких судебных разбирательствах.

Изначально бизнес был связан с компанией «Ирито» предпринимателя Алексея Резникова, которая с 2005 года была официальным дистрибьютором китайских автомобилей Great Wall. На первых порах партнерство продвигалось неплохо, и в 2008 году «Ирито» задумалась о создании производства чайнакаров в России. Первоначально кузова делали на черкесском заводе Derways, а финальную сборку — в подмосковной Гжели. Но в 2010-м начались работы по созданию автосборочного предприятия «Моторинвест» в Липецкой области.

Тем временем сам Great Wall к партнерству с «Ирито» охладел. Уже на излете их сотрудничества в 2014 году было подписано соглашение на лицензионную сборку внедорожника Great Wall Hover H5, но в следующем году отношения прервались окончательно. С 2017 по 2019 годы завод «Моторинвест» выпускал китайские кроссоверы Changan, но и этот проект прожил лишь неполные три года.

Сhangan CS35 — одна из моделей, которая выпускалась на заводе под Липецком. Но в августе 2019 года сборка остановилась

Сhangan CS35 — одна из моделей, которая выпускалась на заводе под Липецком. Но в августе 2019 года сборка остановилась

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При этом Great Wall считал, что российская сторона должна ему за поставку машинокомплектов $50 млн, и обращался в арбитражный суд. Позже было подано заявление в полицию, а в марте 2017 года против сотрудников компании «Ирито» возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе следствия было установлено, что руководство «Ириты» умышленно выводило средства, получаемые от продажи машин Great Wall, хотя позже выяснилось, что речь шла не о головной компании, а о ее посредниках.

После болезненного разрыва с китайским партнером скандалы не закончились: в 2021 году Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд с требованием обанкротить ООО «Моторинвест». Причина иска — долги компании перед бюджетом. Ранее завод едва избежал банкротства после иска от поставщиков.

По данным сервиса «Контр.Фокус», с декабря 2021 года учредителем компании ООО «Моторинвест» является Фёдор Кунаков, а у Андрея Резникова (предположительно, сына Алексея Резникова) лишь минимальная доля в 0,1%. Помимо ООО «Моторинвест», Фёдор Кунаков зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимается торговлей по почте. Генеральным директором нового предприятия назван Александр Лапин.

Новый завод не имеет прямого отношения к «Ирито» и прежнему «Моторинвесту», но провал прежнего руководства в сфере автосборки не добавляет оптимизма.

Замах на рубль


В России уже было несколько сверхамбициозных планов по выпуску современного транспорта. Самым медийным, вероятно, стал проект олигарха Михаила Прохорова по выпуску инновационного гибридного автомобиля с кузовом из базальтового волокна — Ё-мобиля. Проект с треском провалился и стал своеобразным символом дилетантизма российских олигархов в области высоких технологий. Не преуспел и производитель суперкаров Marussia, который длительное время ассоциировался с шоуменом и автогонщиком Николаем Фоменко: компания одно время даже присутствовала в «Формуле-1», но полноценное производство дорожных машин так и не наладила. Несколько лет назад в Роснано обещали наладить выпуск инновационного электрического мопеда, но новостей о проекте с тех пор нет.

Команда Ё-мобиля несколько лет эпатировала публику компьютерными макетами и прототипами самых причудливых форм, но дальше этого дело не пошло

Команда Ё-мобиля несколько лет эпатировала публику компьютерными макетами и прототипами самых причудливых форм, но дальше этого дело не пошло

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Более-менее реалистичным оказался проект «Аурус» по выпуску представительских автомобилей для политических и бизнес-элит. Автомобиль неоднократно презентовали публике и анонсировали старт производства, но, по информации «Авторевю», спустя четыре после дебюта модели ее выпуск идет вяло.

Нельзя обойти вниманием и вопрос цены на продукцию Evolute. Прайс-листы даже обычных автомобилей достигли беспрецедентных величин, а электромобили традиционно значительно дороже бензиновых аналогов. Для сравнения, за городской элеткрохетч Nissan Leaf сегодня просят более 4 миллиона рублей, а новые Tesla Model 3 стоят более 5,5 миллиона.

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