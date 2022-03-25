Россия придумала замену «Теслам»: на скандальном заводе стартует сборка сверхмощных электрокаров

Заоблачная локализация

Согласно контракту, речь не идет об отверточной сборке, и в ближайшие годы электромобили ждет серьезная «русификация».



— Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов, — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. — За время реализации проекта будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей.



Кстати, уровень локализации в 5000 баллов выглядит абсолютно фантастическим на фоне нынешних достижений русавтопрома: например, в 2021 году локализация UAZ Patriot составляла 2209 баллов, Renault Duster — 2149 баллов, Lada Vesta — 3200 баллов, Lada Granta — 3280 баллов. Примесь импорта пока высока даже в исконно российских моделях.



На липецком литии

Чиновники однако полны оптимизма и заявляют о создании 2 тысяч рабочих мест.



— Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области. Люди получат новые рабочие места, областной бюджет — дополнительные налоговые отчисления, — рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов. — Инвестконтракт подписан в довольно непростой период, но его масштабы говорят, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение, идет уверенными темпами.