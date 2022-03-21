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На чём теперь ездить будем. Показываем самого роскошного и дорогого «китайца» — заменит ли он Lexus LX

Компания Chery выпускает такие автомобили под отдельным брендом Exeed, позиционируя их как премиальные

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Самый дорогой «китаец» на рынке

Самый дорогой «китаец» на рынке

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Продолжаем рассказывать о китайских автомобилях, которые всё больше и больше захватывают российский рынок — сегодня у нас китайский аналог премиальных Lexus или Mercedes. Компания Chery выпускает такие автомобили под отдельным брендом Exeed, позиционируя их именно как премиальные, с богатой отделкой и многообразным оснащением. Давайте посмотрим, что это такое, на примере топовой модели Exeed VX.

Длина — <nobr class="_">4970 мм</nobr>, ширина — <nobr class="_">1940 мм</nobr>

Длина — 4970 мм, ширина — 1940 мм

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Внедорожник Exeed VX (предоставлен официальным дилером «Сибавто») — это, конечно, не полностью Lexus LX, ни по размерам, ни по статусу, но очень на него смахивает. И своей визуальной тяжестью, и пропорциями кузова, и даже маркировки моделей пересекаются VX — LX. Автомобиль разработан компанией Chery (которая неплохо продает у нас массовые кроссоверы) с целью зайти в премиальный сегмент, он построен на отдельной платформе М3Х, а многие компоненты произведены в сотрудничестве с западными компаниями.

Колесная база — <nobr class="_">2900 мм</nobr>.<br />Клиренс — <nobr class="_">200 мм</nobr>

Колесная база — 2900 мм.
Клиренс — 200 мм

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VX — это 4970 мм длины, 1940 мм ширины, 20 см заявленного клиренса, 1985 кг массы. В движение всё это приводит 2-литровый надувной двигатель о 249 «лошадях» — 2 литра для такого крепыша звучит как-то не солидно, но посмотрим, каков он в деле. Коробка передач — 7-ступенчатый робот Getrag, система полного привода — муфта подключения задней оси Borg Warner. Какие же основные достоинства авто?

Внешний вид

Масса — 1985 кг.<br />Допустимая полная масса — 2440 кг

Масса — 1985 кг.
Допустимая полная масса — 2440 кг

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Дизайн VX можно назвать гармоничным и сбалансированным, никаких сомнительных элементов и линий. Мощная радиаторная решетка, традиционные одноярусные фары головного света, визуальная тяжесть, солидность, машина внушает чувство безопасности. Обильный хромированный декор — молдинги на капоте, крыльях, дверях бамперах, окантовка окон.

Ширина передней колеи — <nobr class="_">1616 мм</nobr>.<br />Ширина задней колеи — <nobr class="_">1623 мм</nobr>

Ширина передней колеи — 1616 мм.
Ширина задней колеи — 1623 мм

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А посмотрите, как интересно сделаны задние светодиодные фонари — световая полоска плавно снижает свою яркость от внешнего края к центру. Какая детальная проработка и внимание к мелочам.

Ездовой комфорт

Время разгона 0–100 км/ч, с — 8,5<br />Максимальная скорость, км/ч — 195

Время разгона 0–100 км/ч, с — 8,5
Максимальная скорость, км/ч — 195

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И едет автомобиль тяжело, надежно, в то же время его нельзя назвать увальнем — крены не превышают порога дискомфорта, плотная подвеска позволяет переходить в режим динамичного вождения с неплохой управляемостью. Вместе с тем плавность хода не принесена в жертву — она не образцовая, но вполне адекватная: аккуратно гасятся и стыки, и мелкие ледяные кочки («кочкарник»), хорошо штурмуются лежачие полицейские. Учитывая то, что у нас шины 45-го профиля, это приемлемый результат.

Простор, удобство

Расход АИ-95 в городском цикле, <nobr class="_">л/100 км</nobr> — 10,4.<br />Расход за городом, <nobr class="_">л/100 км</nobr> — 7,3

Расход АИ-95 в городском цикле, л/100 км — 10,4.
Расход за городом, л/100 км — 7,3

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Проблем с обзорностью нет, посадка — высокая, удобная, кресла можно отрегулировать при помощи электропривода и подобрать оптимальный вариант — у меня проблем с дискомфортом не возникло. Пространства хватает и на первом, и на втором ряду, а вот раскладываемые сиденья третьего ряда, конечно, уже мелковаты, да и проникать туда взрослому сложно.

Объем багажника, л — 2600

Объем багажника, л — 2600

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Зато багажник хорош, место тут экономится за счет переноса запаски под днище, а со сложенными вторым и третьим рядом сидений общий объем грузового пространства достигает 2,6 кубометра.

Оснащенность

Электроусилитель руля, изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS)

Электроусилитель руля, изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS)

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Этот параметр напрямую связан с премиальностью, чем больше функционала, тем выше позиционирование автомобиля. Тут у нас есть и большая панорамная крыша, и активные системы безопасности (контроль мертвых зон, удержание в полосе), и единый планшет мультимедийки с приборной панелью (как в «Мерседесах»), круговой обзор, вентиляция сидений, проекция на лобовое, премиальная акустика. Кстати, эта акустика — Sony, вы когда последний раз видели Sony в автомобилях? Лично я — примерно никогда. Но поет хорошо, басовито, густо, и регулируется звук в широких диапазонах. А еще тут есть датчики, предупреждающие об опасности отпирания дверей задних пассажиров при приближении другого автомобиля, система ионизации воздуха да и много чего еще.

Интерьер

Экран кругового обзора

Экран кругового обзора

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Еще одна неотъемлемая часть премиальности — интерьер должен быть качественным и по дизайну, и по исполнению. Лично мне здесь нравятся и посадка дисплея на переднюю панель, и многослойный «пирог» панели, и вставки под дерево, и подсветка. Стильный экран блока климата органично вписался в центральную консоль.

Отделка дверей

Отделка дверей

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Интересно сделаны дверные карты — кожаные вставки с ромбовидной прострочкой, дерево, немного глянца, металл.

Отделка селектора АМТ

Отделка селектора АМТ

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А посмотрите, как оформлен селектор коробки передач, этакий кристалл, как в BMW, — красота. Всё это выглядит отлично, но — и тут мы переходим к нюансам автомобиля, в частности к качеству отдельных материалов.

Качество отдельных материалов

Передний ряд сидений

Передний ряд сидений

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В целом производителю удалось создать общее восприятие интерьера как приближенного к премиальному, но есть вопросы к отдельным материалам. Так, пластик передней панели на вид невзрачен, похож на резину, не слишком мягок. То же самое с материалом подоконников дверей. Серединка руля совсем простецкая, с каким-то непонятным крупнозернистым рисунком фактуры. Здоровенная нашлепка системы проекции на передней панели — тоже из жесткого грустного материала.

Управление тягой

Проекция скорости на стекло

Проекция скорости на стекло

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Заявленных 249 сил, может, бы было и достаточного для этого автомобиля, но настройка сопряжения двигателя с коробкой и настройка акселератора здесь таковы, что VX не стремится к динамичной езде, он стремится к спокойствию и неторопливости. Нет, конечно, возможности есть, тот же паспортный разгон до сотни за 8,5 секунды. Но его надо заставлять делать это, педаль газа на треть хода почти не дает отклика, а продавишь посильнее — слишком резкий скачок вперед. Режим «Спорт» несколько убирает эту нелинейность и делает управление тягой логичней. При этом в «Спорте» робот всё равно стремится уйти на повышенные передачи, а двигатель — уронить обороты, так что в этом автомобиле «Спорт» — как раз «Норма».

Настройки муфты полного привода

Полный привод с муфтой задней оси

Полный привод с муфтой задней оси

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Я сразу заметил, как сел за руль, — а что это за пробуксовки передних колес при более-менее активном старте или ускорении? А это муфта не успевает подбросить тяги на заднюю ось, запаздывает с реакцией. И, что характерно, изменить это никак нельзя — шайбы регулировки режимов полного привода просто нет.

Стоимость

Готовьте 5 миллионов

Готовьте 5 миллионов

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5 миллионов рублей за китайский автомобиль — это уже реальность. На рынок VX выходил с двумя комплектациями стоимостью 3,3 и 3,6 миллиона руб­лей, но последние события всё перевернули с ног на голову. Теперь это 5 074 000 и 5 249 000 рублей. И на сегодня VX является на российском рынке самым роскошным и самым дорогим китайцем.

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