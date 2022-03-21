На чём теперь ездить будем. Показываем самого роскошного и дорогого «китайца» — заменит ли он Lexus LX

Продолжаем рассказывать о китайских автомобилях, которые всё больше и больше захватывают российский рынок — сегодня у нас китайский аналог премиальных Lexus или Mercedes. Компания Chery выпускает такие автомобили под отдельным брендом Exeed, позиционируя их именно как премиальные, с богатой отделкой и многообразным оснащением. Давайте посмотрим, что это такое, на примере топовой модели Exeed VX.
Внедорожник Exeed VX (предоставлен официальным дилером «Сибавто») — это, конечно, не полностью Lexus LX, ни по размерам, ни по статусу, но очень на него смахивает. И своей визуальной тяжестью, и пропорциями кузова, и даже маркировки моделей пересекаются VX — LX. Автомобиль разработан компанией Chery (которая неплохо продает у нас массовые кроссоверы) с целью зайти в премиальный сегмент, он построен на отдельной платформе М3Х, а многие компоненты произведены в сотрудничестве с западными компаниями.
VX — это
Внешний вид
Дизайн VX можно назвать гармоничным и сбалансированным, никаких сомнительных элементов и линий. Мощная радиаторная решетка, традиционные одноярусные фары головного света, визуальная тяжесть, солидность, машина внушает чувство безопасности. Обильный хромированный декор — молдинги на капоте, крыльях, дверях бамперах, окантовка окон.
А посмотрите, как интересно сделаны задние светодиодные фонари — световая полоска плавно снижает свою яркость от внешнего края к центру. Какая детальная проработка и внимание к мелочам.
Ездовой комфорт
И едет автомобиль тяжело, надежно, в то же время его нельзя назвать увальнем — крены не превышают порога дискомфорта, плотная подвеска позволяет переходить в режим динамичного вождения с неплохой управляемостью. Вместе с тем плавность хода не принесена в жертву — она не образцовая, но вполне адекватная: аккуратно гасятся и стыки, и мелкие ледяные кочки («кочкарник»), хорошо штурмуются лежачие полицейские. Учитывая то, что у нас шины
Простор, удобство
Проблем с обзорностью нет, посадка — высокая, удобная, кресла можно отрегулировать при помощи электропривода и подобрать оптимальный вариант — у меня проблем с дискомфортом не возникло. Пространства хватает и на первом, и на втором ряду, а вот раскладываемые сиденья третьего ряда, конечно, уже мелковаты, да и проникать туда взрослому сложно.
Зато багажник хорош, место тут экономится за счет переноса запаски под днище, а со сложенными вторым и третьим рядом сидений общий объем грузового пространства достигает 2,6 кубометра.
Оснащенность
Этот параметр напрямую связан с премиальностью, чем больше функционала, тем выше позиционирование автомобиля. Тут у нас есть и большая панорамная крыша, и активные системы безопасности (контроль мертвых зон, удержание в полосе), и единый планшет мультимедийки с приборной панелью (как в «Мерседесах»), круговой обзор, вентиляция сидений, проекция на лобовое, премиальная акустика. Кстати, эта акустика — Sony, вы когда последний раз видели Sony в автомобилях? Лично я — примерно никогда. Но поет хорошо, басовито, густо, и регулируется звук в широких диапазонах. А еще тут есть датчики, предупреждающие об опасности отпирания дверей задних пассажиров при приближении другого автомобиля, система ионизации воздуха да и много чего еще.
Интерьер
Еще одна неотъемлемая часть премиальности — интерьер должен быть качественным и по дизайну, и по исполнению. Лично мне здесь нравятся и посадка дисплея на переднюю панель, и многослойный «пирог» панели, и вставки под дерево, и подсветка. Стильный экран блока климата органично вписался в центральную консоль.
Интересно сделаны дверные карты — кожаные вставки с ромбовидной прострочкой, дерево, немного глянца, металл.
А посмотрите, как оформлен селектор коробки передач, этакий кристалл, как в BMW, — красота. Всё это выглядит отлично, но — и тут мы переходим к нюансам автомобиля, в частности к качеству отдельных материалов.
Качество отдельных материалов
В целом производителю удалось создать общее восприятие интерьера как приближенного к премиальному, но есть вопросы к отдельным материалам. Так, пластик передней панели на вид невзрачен, похож на резину, не слишком мягок. То же самое с материалом подоконников дверей. Серединка руля совсем простецкая, с каким-то непонятным крупнозернистым рисунком фактуры. Здоровенная нашлепка системы проекции на передней панели — тоже из жесткого грустного материала.
Управление тягой
Заявленных 249 сил, может, бы было и достаточного для этого автомобиля, но настройка сопряжения двигателя с коробкой и настройка акселератора здесь таковы, что VX не стремится к динамичной езде, он стремится к спокойствию и неторопливости. Нет, конечно, возможности есть, тот же паспортный разгон до сотни за 8,5 секунды. Но его надо заставлять делать это, педаль газа на треть хода почти не дает отклика, а продавишь посильнее — слишком резкий скачок вперед. Режим «Спорт» несколько убирает эту нелинейность и делает управление тягой логичней. При этом в «Спорте» робот всё равно стремится уйти на повышенные передачи, а двигатель — уронить обороты, так что в этом автомобиле «Спорт» — как раз «Норма».
Настройки муфты полного привода
Я сразу заметил, как сел за руль, — а что это за пробуксовки передних колес при более-менее активном старте или ускорении? А это муфта не успевает подбросить тяги на заднюю ось, запаздывает с реакцией. И, что характерно, изменить это никак нельзя — шайбы регулировки режимов полного привода просто нет.
Стоимость
5 миллионов рублей за китайский автомобиль — это уже реальность. На рынок VX выходил с двумя комплектациями стоимостью 3,3 и 3,6 миллиона рублей, но последние события всё перевернули с ног на голову. Теперь это
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