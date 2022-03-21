На чём теперь ездить будем. Показываем самого роскошного и дорогого «китайца» — заменит ли он Lexus LX

Этот параметр напрямую связан с премиальностью, чем больше функционала, тем выше позиционирование автомобиля. Тут у нас есть и большая панорамная крыша, и активные системы безопасности (контроль мертвых зон, удержание в полосе), и единый планшет мультимедийки с приборной панелью (как в «Мерседесах»), круговой обзор, вентиляция сидений, проекция на лобовое, премиальная акустика. Кстати, эта акустика — Sony, вы когда последний раз видели Sony в автомобилях? Лично я — примерно никогда. Но поет хорошо, басовито, густо, и регулируется звук в широких диапазонах. А еще тут есть датчики, предупреждающие об опасности отпирания дверей задних пассажиров при приближении другого автомобиля, система ионизации воздуха да и много чего еще.