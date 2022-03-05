На чём теперь будем ездить. Показываем недорогой китайский кроссовер — замену «Тигуану»

А теперь больная тема — цены. По старым прайсам на сайте производителя базовая версия на механике стоит 1 579 900 рублей, на автомате — 1 619 900 рублей. Богатая же версия — соответственно 1 709 900 и 1 779 900 рублей. Но дилеры говорят, что по таким ценам уже не продают, ориентироваться надо на объявления на сервисах. А там расклад такой: топовый вариант — от 1,9 до 2,2 миллиона рублей.