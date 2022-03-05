На чём теперь будем ездить. Показываем недорогой китайский кроссовер — замену «Тигуану»

Наш очередной тест-драйв проходит в особой ситуации на автомобильном рынке: Европа и США вводят санкции, мировые автоконцерны уходят из России, машины стремительно дорожают. В таких условиях аналитики и эксперты сходятся во мнении, что китайские автомобили захватят еще большую долю рынка — потребители будут пересаживаться на относительно доступных «китайцев». Например, на Changan CS55 — компактный кроссовер класса «Тигуана». Авторедактор НГС Дмитрий Косенко специально для вас посмотрел, что это за авто.
Итак, Changan CS55 (предоставлен официальным дилером «Сармат») — кроссовер занимает среднее положение в линейке Changan в России, состоящей всего из трех моделей. Золотая середина? По размерам как «Тигуан»: длина
Двигатель 1,5 литра турбо, 143 силы, коробка передач — механика или
Связка двигатель/автомат
Назвать Changan CS55 расторопным никак не получится, все-таки разгон за 11,8 секунды до 100 км/ч. 1,5 литра и 143 «лошади» ему маловато, но что есть, то есть. И трудятся агрегаты весьма неплохо в меру своих возможностей. Хороший подхват с места, четкие незаметные переключения автомата, двигатель не надрывается. Есть спортивный режим, в котором отклики на акселератор и подброс тяги ощутимо бодрее, чем в нормальном режиме.
Сама педаль газа физически настроена так, что в самом начале хода она совсем легкая, а отклик невелик. Потом ступенчатый переход, и она становится тяжелее, соответственно, меняется и отклик. Так удобно дозировать тягу при спокойной городской езде без резких разгонов, ну а если надо динамики, просто продавливаешь газ сильнее. Благодаря задней многорычажке кроссовер уверенно управляется, неплохо рулится, хотя баранке не достает точности и жесткости на скоростях.
Плавность хода
У нас шины Yokohama IceGUARD Stud размерности 225/60 R18, и на этом профиле кроссовер демонстрирует аккуратную обработку неровностей, комфортно проходит рельсы, острые выбоины в асфальте. Это точно не «табуретка», и такое свойство может понравиться тем, кому плавность и мягкость очень важны на наших несовершенных дорогах.
Оснащенность
Changan CS55 в кроссоверном сегменте — автомобиль практически начального уровня, можно сказать, бюджетный в плане цены, но здесь есть вещи, доступные в более высоких классах. В топе доступны система доступа без ключа, запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат, кожаный салон, люк, система предотвращения столкновения. Есть даже складной столик на спинках передних сидений. При этом странно, что всего две подушки безопасности, обе фронтальные.
Мультимедиа, звук
Экран не самый большой, но яркий, хорошо видимый, иконки крупные, дотягиваться до дисплея удобно. Работает всё шустро, зависаний нет, функциональный набор по сегодняшним меркам стандартный. Звук порадовал неплохим качеством, можно отрегулировать частоты в широком диапазоне, конечно, не хватает мощи, басовитости, но слушать можно.
Эргономика
С этим проблем нет ни по одному пункту — все функции климата завязаны на физические кнопки, удобные большие крутилки температуры, клавиши тоже большие, попадать по ним легко и просто. Есть физическая крутилка громкости, а на руле кнопки громкости и переключения радиостанций выполнены в наиболее удобном виде «качелек». Селектор АКП — старый добрый механический рычаг с понятными фиксируемыми положениями, с ним можно обращаться не глядя.
А теперь поговорим о минусах.
Интерьер
Сам по себе дизайн интерьера неплох, а красные и карбоновые вставки делают его даже веселеньким, не угрюмым. Но материалы не дотягивают — основной массив передней панели выполнен из жесткого пластика, дверные карты тоже жесткие, фактура этого пластика так себе. Кожаный салон — это хорошо, но сама эта искусственная кожа грубовата на вид и на ощупь.
Вялая ESP
Система стабилизации работает тут слишком аккуратно, позволяя водителю больше, чем обычно. В заносе задней оси колеса прикусываются вроде бы вовремя, но как-то вяло, и тут же ESP отпускает их, отправляя автомобиль в свободное плавание. Я сравнил поведение авто на снегу при отключенной стабилизации: разница, конечно, есть, но не такая существенная, как на других авто.
Сиденья
Раз в топе есть люк и экокожа, почему бы не сделать электропривод хотя бы водительского сиденья. А так мне не хватило регулировок — изменить угол наклона нельзя, отрегулировать поясничный подпор нельзя. Сиденья довольно жесткие, а выпуклая серединка спинки давит на позвоночник. Ну и про материал экокожи мы уже сказали.
Скромный багажник
Объём — 505 литров, это нормально для легковушки, но маловато для кроссовера. Значительная часть в подполе — это большая запаска и большие органайзеры, которые, впрочем, при случае можно убрать и заполнить это место поклажей. И нет электропривода — по мне, так лучше бы все силы, потраченные на электролюк, направили бы на электропривод багажной двери.
А теперь больная тема — цены. По старым прайсам на сайте производителя базовая версия на механике стоит
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