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Тема дняНовые авто подорожали до 2 раз в Новосибирске
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«Крета» за 3 миллиона, «КИА-Рио» за 2,7, RAV4 почти за 5 — изучаем новые цены на авто в Новосибирске

Самые невероятные предложения авто за последние сутки

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Цены бьют рекорды

Цены бьют рекорды

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Вчера мы рассказывали, что многие автодилеры в Новосибирске прекратили продажи новых машин в ожидании свежих прайсов от производителей. Сегодня авторедактор НГС Дмитрий Косенко вновь объехал наши автосалоны и сильно удивился — появившиеся там ценники оказались до 2 раз выше прежних. Самые актуальные цифры новой реальности изучаем ниже.

LADA Granta Cross, 994 400 рублей


Начальный уровень — уже почти 1 миллион

Начальный уровень — уже почти 1 миллион

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«Гранта» — это фактически начальный уровень на авторынке, дешевле почти ничего нет. И вот этот начальный уровень — теперь порядка 1 миллиона рублей. Да, это универсал в улучшенной версии Cross, но тем не менее. Дилер просит 944 тысячи за машину 2021 года выпуска с 106-сильным двигателем, механикой, 1 подушкой безопасности, магнитолой, подогревом сидений — это не самая богатая комплектация. На сайте «Автоваза» такая машина пока оценивается в 836 900 рублей.

Hyundai Creta,

2 935 000

рублей

За «Крету» просят 3 миллиона

За «Крету» просят 3 миллиона

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Когда-то совсем недавно 2,5 миллиона — это была цена Toyota RAV4. Теперь 3 миллиона просят за «Крету» 2022 года на автомате, с двигателем 1,6 литра, с передним приводом (комплектация Classic). Еще не обновленные прайсы Hyundai от 31 января показывают цену на такую машину в 1 485 000 рублей.

KIA Rio X, 2 665 900 рублей


Почти в два раза выше прайса

Почти в два раза выше прайса

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Да что «Крета», легковушка Kia Rio X почти за 2,7 миллиона — вот это реально от души. Это, конечно, «внедорожная» завышенная версия в максимальной комплектации Premium 2022 года производства, со светодиодной оптикой, экокожей, бесключевым доступом, навигацией, но это всё равно маленькая машинка класса В с передним приводом и 123-сильным мотором. По текущему прайсу производителя автомобиль стоит пока еще 1 459 900 рублей.

Toyota RAV4, 4 769 000 рублей


«Тойота» по прежним ценам «Мерседеса»

«Тойота» по прежним ценам «Мерседеса»

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Сам RAV4, который когда-то начинал с 1,5 миллиона в базе, а потом стоил те самые 2,5 миллиона в хорошей версии, теперь стал самой настоящей роскошью. Почти 5 миллионов за 2021 год, 2,5-литровый двигатель, полный привод, кожаный салон и дополнительное оборудование. Самая дорогая комплектация на сайте «Тойоты» на данный момент стоит 3 658 000 рублей.

«УАЗ-Патриот», 2 000 500 рублей

Старая разработка за 2 млн

Старая разработка за 2 млн

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Отечественный рамный внедорожник 2022 года производства на автомате в комплектации «Люкс Премиум», куда входят подогрев задних сидений, лобовое стекло с электроподогревом, камера заднего вида, климат-контроль. Последняя каталожная цена на эту версию — 1 675 000 рублей.

Subaru Forester, 4 999 999 рублей


«Форестер» недавно обновился

«Форестер» недавно обновился

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Да-да, «Форик» теперь — это 5 миллионов рублей, как хорошая «двушка» в Новосибирске. Машина 2021 года производства, 2 литра, вариатор, комплектация Elegance ES. На ней, конечно, много допов (сигнализация, ковры, регистратор и т. д.), но всё же. На сайте производителя указана цена 3 399 900 рублей от 21 января.

Hyundai Solaris, 2 061 000 рублей


«Солярис» за 2 млн не в топовой версии

«Солярис» за 2 млн не в топовой версии

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Ну и старый добрый «Солярис», который в начале 2010-х годов начинал с 380 тысяч рублей. Теперь — 2 миллиона за механику, 123 силы, штампованные диски, тканевый салон, магнитолу (комплектация Active Plus). По старому прайсу такая машина стоила 1 111 000 рублей.

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