«Крета» за 3 миллиона, «КИА-Рио» за 2,7, RAV4 почти за 5 — изучаем новые цены на авто в Новосибирске

«Гранта» — это фактически начальный уровень на авторынке, дешевле почти ничего нет. И вот этот начальный уровень — теперь порядка 1 миллиона рублей. Да, это универсал в улучшенной версии Cross, но тем не менее. Дилер просит 944 тысячи за машину 2021 года выпуска с 106-сильным двигателем, механикой, 1 подушкой безопасности, магнитолой, подогревом сидений — это не самая богатая комплектация. На сайте «Автоваза» такая машина пока оценивается в 836 900 рублей.