«Крета» за 3 миллиона, «КИА-Рио» за 2,7, RAV4 почти за 5 — изучаем новые цены на авто в Новосибирске

Вчера мы рассказывали, что многие автодилеры в Новосибирске прекратили продажи новых машин в ожидании свежих прайсов от производителей. Сегодня авторедактор НГС Дмитрий Косенко вновь объехал наши автосалоны и сильно удивился — появившиеся там ценники оказались до 2 раз выше прежних. Самые актуальные цифры новой реальности изучаем ниже.
LADA Granta Cross,
994 400 рублей
«Гранта» — это фактически начальный уровень на авторынке, дешевле почти ничего нет. И вот этот начальный уровень — теперь порядка 1 миллиона рублей. Да, это универсал в улучшенной версии Cross, но тем не менее. Дилер просит 944 тысячи за машину 2021 года выпуска с 106-сильным двигателем, механикой, 1 подушкой безопасности, магнитолой, подогревом сидений — это не самая богатая комплектация. На сайте «Автоваза» такая машина пока оценивается в
Hyundai Creta,
2 935 000
рублей
Когда-то совсем недавно 2,5 миллиона — это была цена Toyota RAV4. Теперь 3 миллиона просят за «Крету» 2022 года на автомате, с двигателем 1,6 литра, с передним приводом (комплектация Classic). Еще не обновленные прайсы Hyundai от 31 января показывают цену на такую машину в
KIA Rio X,
2 665 900 рублей
Да что «Крета», легковушка Kia Rio X почти за 2,7 миллиона — вот это реально от души. Это, конечно, «внедорожная» завышенная версия в максимальной комплектации Premium 2022 года производства, со светодиодной оптикой, экокожей, бесключевым доступом, навигацией, но это всё равно маленькая машинка класса В с передним приводом и 123-сильным мотором. По текущему прайсу производителя автомобиль стоит пока еще
Toyota RAV4,
4 769 000 рублей
Сам RAV4, который когда-то начинал с 1,5 миллиона в базе, а потом стоил те самые 2,5 миллиона в хорошей версии, теперь стал самой настоящей роскошью. Почти 5 миллионов за 2021 год, 2,5-литровый двигатель, полный привод, кожаный салон и дополнительное оборудование. Самая дорогая комплектация на сайте «Тойоты» на данный момент стоит
«УАЗ-Патриот»,
2 000 500 рублей
Отечественный рамный внедорожник 2022 года производства на автомате в комплектации «Люкс Премиум», куда входят подогрев задних сидений, лобовое стекло с электроподогревом, камера заднего вида, климат-контроль. Последняя каталожная цена на эту версию —
Subaru Forester,
4 999 999 рублей
Да-да, «Форик» теперь — это 5 миллионов рублей, как хорошая «двушка» в Новосибирске. Машина 2021 года производства, 2 литра, вариатор, комплектация Elegance ES. На ней, конечно, много допов (сигнализация, ковры, регистратор
Hyundai Solaris,
2 061 000 рублей
Ну и старый добрый «Солярис», который в начале 2010-х годов начинал с 380 тысяч рублей. Теперь — 2 миллиона за механику, 123 силы, штампованные диски, тканевый салон, магнитолу (комплектация Active Plus). По старому прайсу такая машина стоила
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