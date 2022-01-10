Выросла и стала джипом: новосибирец переделал «Оку» во внедорожник — по бездорожью она уделывает «Нивы»

И вновь на НГС истории новосибирцев с необычными автомобилями — сегодня у нас Андрей Манохин и его «Ока» 2006 года, которая выросла и стала джипом. Автомобилист провел реконструкцию машины, сделал ее проходимой — теперь он ездит за грибами и уделывает «Нивы» на бездорожье. Подробнее — в материале авторедактора Дмитрия Косенко.
Это «Ока» ВАЗ-1111, выпущенная в 2006 году, с пробегом всего
Машина была оборудована под управление инвалидом, после покупки все эти элементы управления новый владелец убрал и поставил обычные. И принялся делать из стандартной «Оки» автомобиль для бездорожья. Все переделки обошлись в стоимость нового квадроцикла.
Сам Андрей всегда интересовался автомобилями, смотрит всяческие обзоры, различные переделки. Любит что-то делать своими руками, ставить на авто мощные акустические системы.
— Зимой месяца 3 делал, заказывал все запчасти, здесь у нас много заводов. Решил попроходимее сделать, колеса заказал от квадрика. Разварки — это колесные диски развариваются, пластины ввариваются, чтобы квадрорезина встала, они широкие становятся.
— Подвеска полностью переделана, на 10 сантиметров поднята. Там проставки везде под стойками, пружины спортивные стоят от «Жигулей» 9-ки. Пружины подусиленные, чтобы можно было на ней и по кочкам, и попрыгать. Двигатель опускался, проставки под подрамник ставились, рулевой вал переваривался, на 8 сантиметров увеличен. Потому что рулевая рейка стоит на подрамнике, он ниже встал.
— Сзади перенесены вниз на 10 сантиметров штоки амортизаторов, пружины тоже от
— По кузову: установлена люстра, ноздря от «Форестера», чтобы под нагрузкой летом ей дышать было легче. Из-за того, что двигатель опустился, родной воздушный фильтр не вставал. Стоит фильтр от «Москвича-2141».
— Сзади спойлер от «Субару», музыка мощная очень, усилитель «Урал» 4 по 140 Вт, колонки Vibe стоят на дверях, на грилях. Для того чтобы двери не деформировало, здесь пластины есть из алюминия. Сзади стоит сабвуфер.
«Ока» с завода оснащалась крошечным двигателем объемом 0,8 литра, который выдавал 30 «лошадей». Привод у нее передний, а масса 650 килограммов.
— Двигатель стандартный стоит, ничего с ним пока не делал. Бензонасос только другой поставил, пободрее стал. Ну в затяжной подъем не поедет, а по каким-нибудь буеракам спокойно вывозит.
Автомобиль используется для отдыха в пригородах Новосибирска: леса, поля, болотистая местность. Андрей говорит, что пока нигде не застревал.
— По асфальту сильный гул из-за резины, но есть музыка. Я далеко не уезжал никуда, на дачу в Раздольном катался. За грибами куда-нибудь, с детьми — насадил тут и поехал, на шашлыки куда-нибудь к речке, где тяжело подъехать.
— По лесу перекопанные траншеи переезжает, по грязи — «Нива» задумается ехать, а этой газу даешь и пролетел. Очень легкая, ну и углы заезда здесь маленькие. Клиренс получился где-то, наверное, 30 сантиметров. Как-то «Ниву» вытаскивали, а эта просто рядом проехала, и всё.
— На бусте проезжаешь, на газе хорошем, разгоняешься, и она поехала по болотам, по буеракам. «Нива», она раз — и боится там бампером шоркнуть, и остается в кочке. А эта спокойно пролетает!
Если и у вас есть интересный, необычный или редкий автомобиль, пишите нам на адрес news@ngs.ru, и мы расскажем о нём на НГС.
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