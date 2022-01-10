10 января понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняЧего ждать от новой волны ковида
Все новости
Все новости

Выросла и стала джипом: новосибирец переделал «Оку» во внедорожник — по бездорожью она уделывает «Нивы»

Парень купил инвалидную «Оку» и превратил ее в грозу бездорожья

884
4Обсудить

Поделиться

«Ока» 2006 года выпуска

«Ока» 2006 года выпуска

Поделиться

И вновь на НГС истории новосибирцев с необычными автомобилями — сегодня у нас Андрей Манохин и его «Ока» 2006 года, которая выросла и стала джипом. Автомобилист провел реконструкцию машины, сделал ее проходимой — теперь он ездит за грибами и уделывает «Нивы» на бездорожье. Подробнее — в материале авторедактора Дмитрия Косенко.

Машина сохранилась в неплохом состоянии

Машина сохранилась в неплохом состоянии

Поделиться

Это «Ока» ВАЗ-1111, выпущенная в 2006 году, с пробегом всего 25 000 километров. Автомобилем владел только один человек, отец знакомого Андрея, у него автомобиль и был куплен.

На авто ездил инвалид

На авто ездил инвалид

Поделиться

Машина была оборудована под управление инвалидом, после покупки все эти элементы управления новый владелец убрал и поставил обычные. И принялся делать из стандартной «Оки» автомобиль для бездорожья. Все переделки обошлись в стоимость нового квадроцикла.

Андрей увлекается автомобилями

Андрей увлекается автомобилями

Поделиться

Сам Андрей всегда интересовался автомобилями, смотрит всяческие обзоры, различные переделки. Любит что-то делать своими руками, ставить на авто мощные акустические системы.

Новые элементы подвески

Новые элементы подвески

Поделиться

— Зимой месяца 3 делал, заказывал все запчасти, здесь у нас много заводов. Решил попроходимее сделать, колеса заказал от квадрика. Разварки — это колесные диски развариваются, пластины ввариваются, чтобы квадрорезина встала, они широкие становятся.

Клиренс увеличен до 30 см

Клиренс увеличен до 30 см

Поделиться

— Подвеска полностью переделана, на 10 сантиметров поднята. Там проставки везде под стойками, пружины спортивные стоят от «Жигулей» 9-ки. Пружины подусиленные, чтобы можно было на ней и по кочкам, и попрыгать. Двигатель опускался, проставки под подрамник ставились, рулевой вал переваривался, на 8 сантиметров увеличен. Потому что рулевая рейка стоит на подрамнике, он ниже встал.

Колеса от квадроцикла

Колеса от квадроцикла

Поделиться

— Сзади перенесены вниз на 10 сантиметров штоки амортизаторов, пружины тоже от 9-ки стоят. Колеса BRP на 12-й размер, стандартный для «Оки», спереди восьмерки, а сзади десятки по ширине.

Ноздря для воздушного потока

Ноздря для воздушного потока

Поделиться

— По кузову: установлена люстра, ноздря от «Форестера», чтобы под нагрузкой летом ей дышать было легче. Из-за того, что двигатель опустился, родной воздушный фильтр не вставал. Стоит фильтр от «Москвича-2141».

Установлена мощная музыка

Установлена мощная музыка

Поделиться

— Сзади спойлер от «Субару», музыка мощная очень, усилитель «Урал» 4 по 140 Вт, колонки Vibe стоят на дверях, на грилях. Для того чтобы двери не деформировало, здесь пластины есть из алюминия. Сзади стоит сабвуфер.

Двигатель 0,8 литра

Двигатель 0,8 литра

Поделиться

«Ока» с завода оснащалась крошечным двигателем объемом 0,8 литра, который выдавал 30 «лошадей». Привод у нее передний, а масса 650 килограммов.

Мотор в оригинальном состоянии

Мотор в оригинальном состоянии

Поделиться

— Двигатель стандартный стоит, ничего с ним пока не делал. Бензонасос только другой поставил, пободрее стал. Ну в затяжной подъем не поедет, а по каким-нибудь буеракам спокойно вывозит.

Машина только для бездорожья

Машина только для бездорожья

Поделиться

Автомобиль используется для отдыха в пригородах Новосибирска: леса, поля, болотистая местность. Андрей говорит, что пока нигде не застревал.

На авто ездят в лес, за грибами

На авто ездят в лес, за грибами

Поделиться

— По асфальту сильный гул из-за резины, но есть музыка. Я далеко не уезжал никуда, на дачу в Раздольном катался. За грибами куда-нибудь, с детьми — насадил тут и поехал, на шашлыки куда-нибудь к речке, где тяжело подъехать.

Андрей нигде не застревал

Андрей нигде не застревал

Поделиться

— По лесу перекопанные траншеи переезжает, по грязи — «Нива» задумается ехать, а этой газу даешь и пролетел. Очень легкая, ну и углы заезда здесь маленькие. Клиренс получился где-то, наверное, 30 сантиметров. Как-то «Ниву» вытаскивали, а эта просто рядом проехала, и всё.

Главное — дать газу

Главное — дать газу

Поделиться

— На бусте проезжаешь, на газе хорошем, разгоняешься, и она поехала по болотам, по буеракам. «Нива», она раз — и боится там бампером шоркнуть, и остается в кочке. А эта спокойно пролетает!

Если и у вас есть интересный, необычный или редкий автомобиль, пишите нам на адрес news@ngs.ru, и мы расскажем о нём на НГС.

Другие материалы по теме:

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.

А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авто с пробегомраритеттест-драйвтест-драйв автомобиля«Ока»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter