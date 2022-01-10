Выросла и стала джипом: новосибирец переделал «Оку» во внедорожник — по бездорожью она уделывает «Нивы»

— На бусте проезжаешь, на газе хорошем, разгоняешься, и она поехала по болотам, по буеракам. «Нива», она раз — и боится там бампером шоркнуть, и остается в кочке. А эта спокойно пролетает!

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А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

