Огненно-рыжая сибирячка ездит на 6-метровой «Тойоте-Тундре» — как она паркуется и сколько заливает бензина

В остальном автомобиль полностью устраивает семью Самариных, как по удобству, так и по расходам на обслуживание.



— С этой машиной очень удобно, если бы не она, я бы ездила на метле, наверное. Очень нравятся ее размеры, потому что знаешь, что никто никогда тебя не подрежет, за рулем уверенность вообще 100%. Мы живем в частном доме, нам очень удобно с пикапом, так как у нас есть собака, которую мы часто перевозим вместе с вольером, возим на занятия. Иногда возим сено. Элементарно даже проще перевезти канистру с бензином: в обычной машине она может протечь и вонять.