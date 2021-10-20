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Огненно-рыжая сибирячка ездит на 6-метровой «Тойоте-Тундре» — как она паркуется и сколько заливает бензина

История хозяйки необычного пикапа с аэрографией в стиле «Безумного Макса»

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«Тойота-Тундра» и ее владелица Юлия Самарина

«Тойота-Тундра» и ее владелица Юлия Самарина

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По Новосибирску ездит пикап с аэрографией в стиле «Безумного Макса»

В свежем выпуске рубрики про необычные машины, которые можно увидеть на улицах Новосибирска, мы расскажем о пикапе «Тойота-Тундра» с аэрографией в стиле фильма «Безумный Макс». На этом автомобиле ездят сибирячка Юлия Самарина и ее муж. Пара живет в частном доме, регулярно выезжает в путешествия, поэтому пикап подходит им больше других машин. Практически все владельцы пикапов «Тундра» состоят в клубе по интересам, часто встречаются, помогают друг другу. Кто такие «тундровики» и «тундровички», рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко. А если вы хотите, чтобы следующий выпуск был посвящен вашей машине, пишите на почту news@ngs.ru (с пометкой «Авторубрика»).

В Россию эти пикапы попадают в основном из США

В Россию эти пикапы попадают в основном из США

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Это «Тойота-Тундра» второго поколения 2010 года выпуска. Двигатель тут атмосферный — 5,7 литра, 381 «лошадь», 543 Нм крутящего момента. Первую сотню эта махина может «сделать» за 6,4 секунды — как вам такое? Длина машины — 5,8 метра, ширина — 2 метра и, конечно, первый возникающий вопрос: а как на таком пикапе парковаться?

Габариты кузова (длина, ширина, высота в мм): <nobr class="_">5809 x 2029 x 1930</nobr>

Габариты кузова (длина, ширина, высота в мм): 5809 x 2029 x 1930

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— Единственная проблема — это наши парковки, особенно с учетом, что их везде убрали. На такой машине мы встаем на два места поперек, потому что пикап очень длинный, и если встаешь ровно, то он выходит за проезжую часть. И когда мы встаем поперек, то нас очень любят фотографировать, дескать, вот какие плохие... Нет, на самом деле автомобиль просто длинный и так будет правильнее для «неперекрывания» дороги, — рассказывает Юлия Самарина.

Клиренс — <nobr class="_">26,4 см</nobr>

Клиренс — 26,4 см

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В остальном автомобиль полностью устраивает семью Самариных, как по удобству, так и по расходам на обслуживание.

— С этой машиной очень удобно, если бы не она, я бы ездила на метле, наверное. Очень нравятся ее размеры, потому что знаешь, что никто никогда тебя не подрежет, за рулем уверенность вообще 100%. Мы живем в частном доме, нам очень удобно с пикапом, так как у нас есть собака, которую мы часто перевозим вместе с вольером, возим на занятия. Иногда возим сено. Элементарно даже проще перевезти канистру с бензином: в обычной машине она может протечь и вонять.

Масса — <nobr class="_">2661 кг</nobr>, полная масса — <nobr class="_">3266 кг</nobr>

Масса — 2661 кг, полная масса — 3266 кг

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Раза 3–4 в год Самарины ездят отдыхать и часто берут с собой квадроцикл — у них даже есть специальный прицеп. В кузов квадроцикл нецелесообразно загружать, тем более всё свободное пространство занято другими необходимыми в поездке вещами: палаткой, мангалом. Плюс там ездит собака.

Объем топливного бака — 120 л

Объем топливного бака — 120 л

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3 тысячи рублей стоит один тормозной диск «брембовский». Стойки «каябовские» — по 6 тысяч рублей на перед. Машина реально недорогая в обслуживании, единственное, мы ухаживаем постоянно за ней, каждые 5 тысяч километров меняем масло.

Двигатель 3UR-FE V-образный, 8 цилиндров

Двигатель 3UR-FE V-образный, 8 цилиндров

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Паспортный расход 95-го бензина у такой машины — 18,1 литра в городе и 13,1 литра на трассе. А что в реальности?

— Ест она по трассе 13–14 литров, не больше. А в городе — 18–19–20 летом. Но у нее нет такого расхода, как все думают.

Грузовой кузов (длина, ширина, высота в мм): <nobr class="_">1694 x 1270 x 564</nobr>

Грузовой кузов (длина, ширина, высота в мм): 1694 x 1270 x 564

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Брутальная аэрография — фишка этой машины, дополнительно владельцы сделали рога на капоте, наклеили пленки на зеркала и бамперы.

Передняя подвеска независимая. Задняя подвеска зависимая, рессорная

Передняя подвеска независимая. Задняя подвеска зависимая, рессорная

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— Мечта многолетней давности. Нам она напоминает фильм «Безумный Макс». Захотели рога буйвола на капот, думали из эпоксидки, дерева сделать... Да из чего только ни думали! В итоге сделали из цепей — они оказались самыми актуальными под эту машину.

Размерность шин — 275/55 R20

Размерность шин — 275/55 R20

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— Когда мы купили эту машину, то познакомились с очень многими людьми. У нас даже есть сообщество. Например, на 9 Мая собираемся, устраиваем парад, едем колонной, возлагаем цветы. Даже взять нашу свадьбу: на ней было очень много «Тундр». Когда на дорогах в городе встречаемся, то друг другу сигналим, это наше приветствие. Была ситуация, когда мы поехали в другой город, пришлось там ночевать и «тундровик» приехал нам на помощь, сопроводил куда нужно.

Специальная пленка на зеркалах

Специальная пленка на зеркалах

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— У нас каждый год в марте — годовщина создания клуба, в позапрошлом году были в Манжероке, приезжали люди из разных городов, из Киргизии, Казахстана, Махачкалы, Крыма, Москвы. Обычно собираются минимум 60 машин. В этом году ездили в Тюмень, были и люди 50–60 лет, и дети.

В семье будет два пикапа

В семье будет два пикапа

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Чтобы не делить одну машину на двоих, семья решила прикупить второй автомобиль, естественно, тоже «Тундру». Ее тоже оформят аэрографией, но уже в женском стиле.

Вторую машину тоже раскрасят

Вторую машину тоже раскрасят

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— Взяли вторую «Тундру» 2007 года, самое главное, там рыжий салон. Это была моя мечта! Рыжий, как цвет волос. Это заводской цвет, мы не перекрашивали. Аэрографию хотим сделать тоже интересную — нарисовать рыжих красивых ведьм на метле, а вместо рогов — бантик!

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.

А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.

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авто с пробегомраритет«Тойота»
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