Как в ДТП с «Майбахом» Собчак погибла 35-летняя сибирячка. И подгоняла ли телеведущая водителя — разбор аварии

— Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял, — написала Ксения Собчак в своих соцсетях после ДТП.

Странно, что она заговорила именно об этом, за язык никто не тянул. Желание заранее оправдаться? Это третий спорный момент.

Водитель Maybach, который ранее характеризовался как спокойный и законопослушный, тут же выступил, что целиком и полностью берет всю вину на себя. Его уговорили? Это четвертое наблюдение.

А теперь факт исторический. Ксения Собчак — это модная, богатая бизнесвумен с плотным графиком и, как пишут СМИ, с капризами. Например, приводится публикация журнала Glamour 2007 года, где сообщалось, что Собчак приказала шоферу быстрее гнать по встречке, после чего была остановлена ГИБДД, при этом телеведущая наорала на инспектора.

И вот сложим эти 5 наблюдений — а не кажется ли вам, что в этих условиях Ксения Собчак могла не только просить, а, может быть, и заставлять водителя спешить. А, может быть, и обещать ему гонорар за рискованную езду — ну какой нормальный человек выскочит так на встречку, чтобы убить себя? А потом, после ДТП, они быстренько могли договориться, что водитель берет всю вину на себя и говорит следователям, что его никто не подгонял (тоже за гонорар). Это, конечно, всего лишь версии и рассуждения, но не зря же следователи вызвали Ксению Собчак в Сочи на очную ставку с водителем — такие ставки обычно делают при основательных подозрениях, когда кто-то из фигурантов юлит.