Как в ДТП с «Майбахом» Собчак погибла 35-летняя сибирячка. И подгоняла ли телеведущая водителя — разбор аварии

Эксперты изучили схему смертельного ДТП с участием Ксении Собчак
На этой неделе в Новосибирске похоронят 35-летнюю Екатерину Тарасову, погибшую в ДТП с участием Ксении Собчак. Авария вызвала большой общественный резонанс — пока одни винят теледиву, которая могла подгонять водителя по пути в аэропорт, другие говорят, что телеведущая «никому ничего не должна». Эксперты тем временем изучают видеозапись момента столкновения — на кадрах видно не только, что машина двигалась с огромной скоростью, но и то, что «Майбах» выехал через сплошную на встречку на узкой двухполосной дороге. Так все-таки заставляла Ксения Собчак водителя гнать быстрее или нет? И что грозит пассажирам, которые будут действовать аналогично в подобных ситуациях? Авторедактор НГС Дмитрий Косенко задал эти вопросы экспертам.
Уже известно, что в Сочи Ксения Собчак передвигалась на арендованном Mercedes-Maybach S-Класс вместе с двумя сопровождающими. После открытия элитного жилого комплекса она направлялась в аэропорт Сочи на рейс в Москву. Многие СМИ сообщали, что до вылета оставалось не слишком много времени, Ксения Собчак вылетала уже через 40 минут после ДТП — то есть времени было в обрез. Это первый интересный факт.
Теперь посмотрим видео с камер наблюдения — дорога двухполосная, посередине сплошная разметка. Maybach на высокой скорости выскакивает на встречку, не успевает обогнать автобус и вписывается в белый Volkswagen. Смотрите сами.
У пассажирки Volkswagen, которая сидела рядом с водителем (это была уроженка Новосибирска 35-летняя Екатерина Тарасова), было мало шансов, поскольку встречный Mercedes-Maybach S-Класс — это огромная 5,5-метровая штуковина массой под 3 тонны вместе с водителем и тремя пассажирами. В последний момент Maybach свернул на встречную обочину и получил удар в правый бок несколько по касательной. Маленькому же «Фольксвагену-Поло» досталось по полной — и в лобовую, и от второго удара об автобус. Вторая пассажирка, которая находилась на заднем сиденье, получила тяжелые травмы — врачи удалили у нее селезенку. Безумный маневр Maybach с грубейшими нарушениями — второй факт.
— Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял, — написала Ксения Собчак в своих соцсетях после ДТП.
Странно, что она заговорила именно об этом, за язык никто не тянул. Желание заранее оправдаться? Это третий спорный момент.
Водитель Maybach, который ранее характеризовался как спокойный и законопослушный, тут же выступил, что целиком и полностью берет всю вину на себя. Его уговорили? Это четвертое наблюдение.
А теперь факт исторический. Ксения Собчак — это модная, богатая бизнесвумен с плотным графиком и, как пишут СМИ, с капризами. Например, приводится публикация журнала Glamour 2007 года, где сообщалось, что Собчак приказала шоферу быстрее гнать по встречке, после чего была остановлена ГИБДД, при этом телеведущая наорала на инспектора.
И вот сложим эти 5 наблюдений — а не кажется ли вам, что в этих условиях Ксения Собчак могла не только просить, а, может быть, и заставлять водителя спешить. А, может быть, и обещать ему гонорар за рискованную езду — ну какой нормальный человек выскочит так на встречку, чтобы убить себя? А потом, после ДТП, они быстренько могли договориться, что водитель берет всю вину на себя и говорит следователям, что его никто не подгонял (тоже за гонорар). Это, конечно, всего лишь версии и рассуждения, но не зря же следователи вызвали Ксению Собчак в Сочи на очную ставку с водителем — такие ставки обычно делают при основательных подозрениях, когда кто-то из фигурантов юлит.
Что касается того, что Собчак уехала с места и не оказала помощь, — вряд ли ее помощь была нужна, там оживленная трасса и сразу была куча народа. Остаться на месте смертельного ДТП — это скорее общечеловеческий аспект, а также процессуальная необходимость, ведь все участники такой аварии — свидетели по уголовному преступлению. При этом обязанности оставаться на месте ДТП для пассажиров в законодательстве не предусмотрено.
— Требования нет такого, но если они свидетели — чего бы не остаться, не подтвердить. [Наказания, если покинул место,] нет никакого, — уточняет начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
— У пассажиров нет обязанности оставаться на месте ДТП, такая обязанность предусмотрена только для водителя. С точки зрения здравого смысла и добросовестного отношения к обществу достаточно оставить свои данные, чтобы следователь впоследствии мог связаться и выполнить необходимые процессуальные действия, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Таким образом, дело сводится к тому, подгоняла ли Ксения Собчак водителя или нет. Впрочем, даже если она на очной ставке скажет, что подгоняла, то всё равно ее никто не посадит. Это может повлиять только на судьбу водителя.
— Преступление по статье 264 (нарушение ПДД), форма вины — неосторожность. Вся ответственность лежит на водителе, действия пассажира, которые могли к этому привести, могут расцениваться судом как смягчающее обстоятельство [для водителя]. Для пассажира в данной ситуации ответственность не предусмотрена, — добавляет Денис Садовский.
Почитайте еще мнение юриста, что Собчак ни в чем не виновата и ничего не должна.
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