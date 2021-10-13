Момент аварии с Ксенией Собчак попал на камеры

— У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже, — рассказала Ксения Собчак. — Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как у меня ушибы внутренних органов и сотрясение.

Водитель «Майбаха» Олег Цой пояснил, что вез трех пассажиров — двух девушек и одного мужчину — в аэропорт. По его словам, во время движения по Краснополянскому шоссе он решил ускориться и выехал на встречную полосу, врезался в Volkswagen и отскочил в автобус МАЗ.

12 октября следователи допросили Ксению Собчак в качестве свидетеля по уголовному делу об аварии в Сочи. Протокол допроса опубликовала Baza. Согласно документу, ни телеведущая, ни члены ее команды не торопили водителя. По дороге Собчак работала и не следила за дорогой. После столкновения она ненадолго потеряла сознание, а когда пришла в себя, уточнила, едут ли медики. После этого она пересела в другую машину и уехала в аэропорт. Потерпевшей себя телеведущая не признала.

