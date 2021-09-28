Девушка купила «Мерседес» 1981 года — еще «настоящий», надежный. Смотрим, стоит ли он свои 300 000 рублей

И вновь на НГС интересные автомобили новосибирцев — сегодня у нас Элеонора Миронова со своим классическим Mercedes-Benz W123, которому уже ровно 40 лет. Девушка знает толк в машинах, она мечтала именно о таком строгом «немце» из эпохи, когда «Мерседесы» были «настоящими Мерседесами». Модель действительно считалась весьма надежной, была очень популярной в те годы — давайте посмотрим, в каком виде автомобиль дошел до наших дней.
Mercedes-Benz W123 выпускался с 1976 по 1986 год, это еще официально не Е-класс, но по размерам именно такой сегмент. Этому экземпляру 1981 года выпуска повезло с хозяевами, он неплохо сохранился и в итоге попал в руки девушке, которая разбирается в таких машинах и ценит классические «Мерседесы».
— Я очень давно хотела себе такую машину, около двух лет его искала. Мне очень нравится его дизайн, дизайн кузова, как он выглядит в этой эпохе — классический, строгий, интересный. Мне всегда нравились «Мерседесы» в принципе, помню, случайно ехала в автобусе, и мимо проехал такой 123-й «Мерседес». Я посмотрела и думаю — вау, это именно то, что я хочу, — рассказывает владелица.
— Это условно предок Е-класса, в те годы еще не было ни Е-класса, ни S-класса, они позже появились. А вот следующий 124-й «Мерседес», вот он уже считается Е-классом.
— Стала искать, посмотрела цены на эти машины. В таком живом состоянии я его нашла в Барнауле, по объявлению. Он стоил 300 тысяч, у него полностью целый кузов, нормальная краска — не битый, но крашеный. Коррозии толком нет, но есть парочка сколов чуть-чуть.
Автомобиль действительно перекрашен — в оригинале он был мрачного болотного цвета, какой мы видим в подкапотном пространстве. Стал благородно зеленым. Эта модель считалась весьма надежной, на рынке она пользовалась высоким спросом, было продано
— По технике он живой в целом, были проблемы со стартером — он мог не с первого раза запускаться. Потом проблемы были с системой охлаждения — когда едешь на машине, всё вроде хорошо, температура в норме, встаешь в пробку — температура начинает резко расти. Думали, дело в помпе, поменяли помпу — нет. Поменяли термостат — тоже нет. А у него стоит электромуфта, и к ней идут контакты, и вот там один маленький контакт отошел, из-за этого не охлаждалось. Еще был вопрос с генератором, он выдавал маленький вольтаж, тоже это было плохо. Вот сейчас поменяли, теперь идеально.
Двигатель тут бензиновый М102, 2,3-литровый. Уже с системой впрыска топлива — выдавал такой мотор в те годы 136 л.с. и мог разгонять машину до 180 км/ч.
— Мотор живой, он был откапитален до меня еще, коробка-автомат тоже откапиталена. Кстати, автомат — довольно редкая версия, потому что их 90 процентов на механике идут. Машина вообще из Омска, она была списана в утиль на самом деле, стояла долгое время бесхозная, потом ее человек увидел, выкупил, восстановил документы, сделал капиталку.
— Комплектация не самая богатая, стеклоподъемники механические, весла стоят. Раздельный климат-контроль. Салон оригинальный, комплектный, но чуть-чуть временем поеденный.
Оснащение у этого экземпляра действительно не самое богатое, но зато салон сохранился в приличном состоянии.
Тканевая обивка на дверных картах, хромированные ручки — всё, будто только что с завода.
Комбинированным сиденьям повезло меньше, они потрескались в критических местах — но это можно исправить.
Сзади просторно, диван с подлокотником пружинный, очень мягкий, может быть, даже излишне по сегодняшним меркам.
На приборной панели справа — огроменные часы. Раньше внимательнее следили за временем?
А еще раньше люди, не избалованные электроприводами, открывали люки вручную — вот такая рукоятка поднимает тут люк.
Чинить в машине особо ничего пока не приходилось, в ходовую часть, например, даже не лазили. Но о ценах и наличии запчастей владелица машины заранее осведомилась.
— Запчасти не очень дорогие на эти машины, помпу оригинальную ставили — стоила 5 тысяч, под заказ, неделя ожидания. Ну и так все запчасти можно найти спокойно.
— Расход достаточно большой, порядка 17–19 литров на сотню сейчас в городе. На трассе, когда гнали с Алтайского края, — порядка 9–10 литров, ощутимо меньше, чем в городе. Ну, город — это же в пробках стоять, греть ее сейчас в зиму. Где-то на
В ближайших планах — довести до ума салон, убрать сколы, чтобы не развивалась коррозия. И, может быть, этот «Мерседес» прослужит еще 40 лет.
Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.
А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.
Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.