Автомобили СССР. Взгляните на «Москвич» с кожаными сиденьями и посадочными огнями — такой больше нигде не встретить

На улицах Новосибирска заметили редкий «Москвич» 1976 года выпуска
Продолжаем знакомить новосибирцев с автомобильной историей Советского Союза: сегодня у нас фоторепортаж про «Москвич 2138», которому 45 лет. Машина сохранилась в родной краске, с отличным красным салоном, сейчас она экспонируется в музее, но в любой момент ее можно завести и отправиться в поездку. Что это за модель и чем она ценна? Смотрите сами.
К середине
— Эта модель являлась своеобразной модификацией «Москвича 2140», отличалась она тем, что вместо
— По кузову и салону автомобиль был идентичен «Москвичу 2140» с тем отличием, что вместо шильдика
Объем двигателя этого «Москвича» —
— Двигатель уже достаточно устаревший, он восходит своими корнями к довоенным «опелевским» двигателям. Как известно, самый первый «Москвич» был копией автомобиля «Опель Кадет», в дальнейшем менялись кузова, производилась работа с двигателем, но некие отголоски прошлого в этом двигателе еще есть. Он имеет низовой характер, он еще нижневальный верхнеклапанный, на момент своего появления мотор был современным, хорошим, но к моменту появления этой машины уже считался устаревшим.
Воздушный фильтр масляной очистки — тогда были именно такие. В фильтре создавалась масляная пленка, на которой оседала пыль.
Фильтр 2-ступенчатой очистки моторного масла установлен отдельно в верхней части подкапотного пространства.
— Этот автомобиль 1976 года, то есть из достаточно ранних. От более поздних отличается тем, что только в
— С одной стороны, это было связано с тем, что надо было как-то осовременивать модель, убирая лишние элементы декора. Поскольку в
Но тут пока еще достаточно декора — бамперы с хромированными клыками, молдинг на пороге, хромированная подоконная линия, окантовка стекол, радиаторной решетки и блока задней оптики.
Особый шик — хромированные колпаки и алюминиевые фальшдиски, создававшие видимость литого колесного диска. И опциональные белые накладки на покрышки, они называются флипперы.
— Автомобиль является собственностью коллекционера, машина находится в состоянии, приближенном к оригиналу. Он имеет родную краску, но за годы появились огрехи, подкрасы — требуется окраска снаружи. В остальном же каких-то проблем по кузову, по технической части нет, он отлично работает, у него хороший салон. Двигателю проведено техобслуживание, сделали чистку салона, помыли — то есть с автомобилем практически ничего не делалось.
Салон действительно приятен, даже кресла не пошарканы и не продавлены. Сделаны они из советского кожзама в шикарном красном цвете — это был один из стандартных цветов. Обратите внимание, что кресла имеют перфорацию для вентиляции — простое и удобное решение.
А это освещение салона — плафоны перенесены на боковые части передней панели. Такое решение необычно.
Хромированные молдинг и ручки на дверях, черно-красное оформление дверной карты выглядит благородно.
На одометре — 59 тысяч километров пробега. Специалисты говорят, что, судя по состоянию машины, это может быть правдой.
У «Москвича» был всего один владелец, номера до сих пор старые, черные, советские. РЯЧ — это рязанские номера, машинка бегала в том регионе.
— Такие автомобили служили и частникам, и на предприятиях, и даже работали в такси. Но, естественно, таксисты такие автомобили недолюбливали, так как, в сравнении с «Волгой», они обеспечивали меньший комфорт передвижения. А «Волга» всё-таки отличалась большей выносливостью и давала высокие динамические показатели.
Параллельно с простыми «Москвичами 2140/2138» выпускался еще «Москвич 2140 SL» — супер люкс. Изначально он ориентировался на заграничных покупателей, «супер люкс» там был представлен краской «металлик», стеклами без форточек, пластиковыми подголовниками, велюровыми сиденьями.
— Люксовый имел свой собственный салон, внешне тоже отличался — там были другие бамперы, светотехника, решетка. Он разрабатывался, чтобы вернуть интерес к «Москвичу» за границей. Сначала они шли на экспорт, потом оказались внутри страны.
Красно-белые фонари на задних стойка кузова — для чего они? Может быть, это габариты? Это так называемые стояночные или посадочные огни — обозначать машину на стоянке или при посадке людей.
— Посадочные огни присутствовали и на
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