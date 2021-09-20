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Автомобили СССР. Взгляните на «Москвич» с кожаными сиденьями и посадочными огнями — такой больше нигде не встретить

Обзор ретро-машины, которая сохранилась в заводском состоянии и родной краске

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«Москвич 2138» выпускался всего шесть лет

«Москвич 2138» выпускался всего шесть лет

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На улицах Новосибирска заметили редкий «Москвич» 1976 года выпуска

Продолжаем знакомить новосибирцев с автомобильной историей Советского Союза: сегодня у нас фоторепортаж про «Москвич 2138», которому 45 лет. Машина сохранилась в родной краске, с отличным красным салоном, сейчас она экспонируется в музее, но в любой момент ее можно завести и отправиться в поездку. Что это за модель и чем она ценна? Смотрите сами.

Это машина первых выпусков 1976 года

Это машина первых выпусков 1976 года

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К середине 70-х в стране встал вопрос о замене некогда популярной, но устаревшей линейки «Москвич 412» и «Москвич 408» новой моделью. Так появились «Москвич 2140» и его менее мощная версия «Москвич 2138», которая сменяла маломощную версию 408-ю. Наш образец — 1976 года выпуска, из ранних серий.

Этому автомобилю больше 40 лет. И его ни разу не красили! В это сложно поверить, не правда ли?

Этому автомобилю больше 40 лет. И его ни разу не красили! В это сложно поверить, не правда ли?

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— Эта модель являлась своеобразной модификацией «Москвича 2140», отличалась она тем, что вместо 412-го мотора сюда устанавливался двигатель от 408-го «Москвича». Такие автомобили выпускались с 1976 по 1982 годы и пришли на смену 408-му «Москвичу», — рассказывает старший экскурсовод музея «Галерея времени» Вячеслав Крупский.

Шильдик 1360 указывает на объем двигателя

Шильдик 1360 указывает на объем двигателя

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— По кузову и салону автомобиль был идентичен «Москвичу 2140» с тем отличием, что вместо шильдика 1 500 стоял шильдик 1 360. То есть отличался объем двигателя, — объясняет эксперт.

Подкапотная табличка машины

Подкапотная табличка машины

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Объем двигателя этого «Москвича» — 1 360 см³, он развивал мощность 50 л. с. Агрегировался с 4-ступенчатой механикой.

Двигатель старой конструкции

Двигатель старой конструкции

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— Двигатель уже достаточно устаревший, он восходит своими корнями к довоенным «опелевским» двигателям. Как известно, самый первый «Москвич» был копией автомобиля «Опель Кадет», в дальнейшем менялись кузова, производилась работа с двигателем, но некие отголоски прошлого в этом двигателе еще есть. Он имеет низовой характер, он еще нижневальный верхнеклапанный, на момент своего появления мотор был современным, хорошим, но к моменту появления этой машины уже считался устаревшим.

Огромный воздушный фильтр

Огромный воздушный фильтр

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Воздушный фильтр масляной очистки — тогда были именно такие. В фильтре создавалась масляная пленка, на которой оседала пыль.

Масляный фильтр отдельно от мотора

Масляный фильтр отдельно от мотора

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Фильтр 2-ступенчатой очистки моторного масла установлен отдельно в верхней части подкапотного пространства.

Еще присутствует хром-декор

Еще присутствует хром-декор

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— Этот автомобиль 1976 года, то есть из достаточно ранних. От более поздних отличается тем, что только в 76-м году на эту модель устанавливались хромированные клыки на бампер, позже клыки стали просто крашеными черными. Еще через год ушли молдинги с порогов, ну и в дальнейшем машины упрощались, удешевлялись.

Со временем хрома станет меньше

Со временем хрома станет меньше

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— С одной стороны, это было связано с тем, что надо было как-то осовременивать модель, убирая лишние элементы декора. Поскольку в 80-х годах всё приходило к минимализму и убиралось лишнее количество блестящих деталей. А с другой стороны, требовалось автомобиль удешевлять, поскольку на тот момент «Москвич» уже для 80-х годов достаточно устарел по своей конструкции.

Утопленные ручки дверей

Утопленные ручки дверей

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Но тут пока еще достаточно декора — бамперы с хромированными клыками, молдинг на пороге, хромированная подоконная линия, окантовка стекол, радиаторной решетки и блока задней оптики.

Флипперы на колесах

Флипперы на колесах

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Особый шик — хромированные колпаки и алюминиевые фальшдиски, создававшие видимость литого колесного диска. И опциональные белые накладки на покрышки, они называются флипперы.

Машину неплохо бы перекрасить

Машину неплохо бы перекрасить

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— Автомобиль является собственностью коллекционера, машина находится в состоянии, приближенном к оригиналу. Он имеет родную краску, но за годы появились огрехи, подкрасы — требуется окраска снаружи. В остальном же каких-то проблем по кузову, по технической части нет, он отлично работает, у него хороший салон. Двигателю проведено техобслуживание, сделали чистку салона, помыли — то есть с автомобилем практически ничего не делалось.

Кресла с вентиляцией

Кресла с вентиляцией

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Салон действительно приятен, даже кресла не пошарканы и не продавлены. Сделаны они из советского кожзама в шикарном красном цвете — это был один из стандартных цветов. Обратите внимание, что кресла имеют перфорацию для вентиляции — простое и удобное решение.

Фонарь освещения у пассажира

Фонарь освещения у пассажира

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А это освещение салона — плафоны перенесены на боковые части передней панели. Такое решение необычно.

Оформление дверных карт

Оформление дверных карт

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Хромированные молдинг и ручки на дверях, черно-красное оформление дверной карты выглядит благородно.

Большая приборная панель

Большая приборная панель

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На одометре — 59 тысяч километров пробега. Специалисты говорят, что, судя по состоянию машины, это может быть правдой.

Хорошая сохранность салона

Хорошая сохранность салона

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У «Москвича» был всего один владелец, номера до сих пор старые, черные, советские. РЯЧ — это рязанские номера, машинка бегала в том регионе.

На задних местах тесновато

На задних местах тесновато

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— Такие автомобили служили и частникам, и на предприятиях, и даже работали в такси. Но, естественно, таксисты такие автомобили недолюбливали, так как, в сравнении с «Волгой», они обеспечивали меньший комфорт передвижения. А «Волга» всё-таки отличалась большей выносливостью и давала высокие динамические показатели.

Впереди простора хватает

Впереди простора хватает

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Параллельно с простыми «Москвичами 2140/2138» выпускался еще «Москвич 2140 SL» — супер люкс. Изначально он ориентировался на заграничных покупателей, «супер люкс» там был представлен краской «металлик», стеклами без форточек, пластиковыми подголовниками, велюровыми сиденьями.

Часть «Москвичей» шла на экспорт

Часть «Москвичей» шла на экспорт

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— Люксовый имел свой собственный салон, внешне тоже отличался — там были другие бамперы, светотехника, решетка. Он разрабатывался, чтобы вернуть интерес к «Москвичу» за границей. Сначала они шли на экспорт, потом оказались внутри страны.

Фонарь на задней стойке

Фонарь на задней стойке

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Красно-белые фонари на задних стойка кузова — для чего они? Может быть, это габариты? Это так называемые стояночные или посадочные огни — обозначать машину на стоянке или при посадке людей.

Огонь включали при посадке или на стоянке

Огонь включали при посадке или на стоянке

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— Посадочные огни присутствовали и на 24-х «Волгах» и на «Москвичах». Когда в автомобиль садится или выходит из него пассажир с той или иной стороны в темное время суток, включается посадочный огонь. Это для того, чтобы было видно, что кто-то есть возле машины.

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу Буратино — в СССР экономили на металле.

Рассказывали мы и о черной «Волге» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.

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«Москвич»авто с пробегомраритет
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