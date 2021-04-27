После публикации на НГС автосалон расторг договор с покупательницей, которая заявила об обмане

После публикации НГС новосибирский автосалон «Сибирь Авто» расторг договор с клиенткой, которая купила автомобиль Renault, а потом посчитала, что ее обманули.

В апреле клиентка автосалона Ирина Панюшина пыталась расторгнуть договор на покупку автомобиля, который, по ее мнению, она заключила по ошибке, после того как менеджеры автосалона ввели ее в заблуждение. Вместо 700 тысяч рублей она должна была заплатить за машину полтора миллиона по кредиту.

После сделки женщина наняла юриста и автоэксперта, а также составила обращения в автосалон. В итоге сделку удалось аннулировать, автомобиль женщина вернула.

