После публикации на НГС автосалон расторг договор с покупательницей, которая заявила об обмане

Новосибирский автосалон расторг спорный договор с клиенткой после публикации НГС
После публикации НГС новосибирский автосалон «Сибирь Авто» расторг договор с клиенткой, которая купила автомобиль Renault, а потом посчитала, что ее обманули.
В апреле клиентка автосалона Ирина Панюшина пыталась расторгнуть договор на покупку автомобиля, который, по ее мнению, она заключила по ошибке, после того как менеджеры автосалона ввели ее в заблуждение. Вместо
После сделки женщина наняла юриста и автоэксперта, а также составила обращения в автосалон. В итоге сделку удалось аннулировать, автомобиль женщина вернула.
— В результате расторгли все договоры и проценты все оплатили, — сообщила героиня публикации. По ее словам, в общей сложности в этой истории она потеряла
Прежде Ирина Панюшина рассказывала НГС, что менеджеры сначала предложили ей Renault по цене
Когда сели подписывать договор, выяснилось, что машина намного дороже — сумма выросла до
Ирина подчеркнула, что к моменту подписания договора она уже сильно устала, так как была там с
Покупательницу не особо смутила новая сумма кредита. Определяющим фактором для нее был размер ежемесячного платежа. Но после того, как она подписала договор, выяснила, что в первые два месяца по условиям договора она должна заплатить кредит по ставке 26%, а дальше платежи идут по ставке 14%. Потом, если она захочет, можно запросто сделать рефинансирование.
Затем она попыталась расторгнуть договор в банке, но там ее отправили в автосалон.
— В автосалоне мне сказали, что не могут так сразу забрать машину. Оплачиваете два взноса, а потом, если не сможете, подавайте в другие банки на рефинансирование. Если не сможете платить, заберем машину, — рассказывала покупательница для прошлой публикации.
В октябре 2018 года клиенты новосибирского салона Galaxy Motors устроили пикет у здания автоцентра — они требовали вернуть деньги по займам, которые, как они сами считают, им пришлось переплатить после обещаний низкого процента на машины и комплектующие для авто. А в марте