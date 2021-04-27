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После публикации на НГС автосалон расторг договор с покупательницей, которая заявила об обмане

Она должна была заплатить за машину вдвое больше, чем планировала

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Автосалон расторг договор, несмотря на то, что клиентка сама подписала все документы

Автосалон расторг договор, несмотря на то, что клиентка сама подписала все документы

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Новосибирский автосалон расторг спорный договор с клиенткой после публикации НГС

После публикации НГС новосибирский автосалон «Сибирь Авто» расторг договор с клиенткой, которая купила автомобиль Renault, а потом посчитала, что ее обманули.

В апреле клиентка автосалона Ирина Панюшина пыталась расторгнуть договор на покупку автомобиля, который, по ее мнению, она заключила по ошибке, после того как менеджеры автосалона ввели ее в заблуждение. Вместо 700 тысяч рублей она должна была заплатить за машину полтора миллиона по кредиту.

После сделки женщина наняла юриста и автоэксперта, а также составила обращения в автосалон. В итоге сделку удалось аннулировать, автомобиль женщина вернула.

— В результате расторгли все договоры и проценты все оплатили, — сообщила героиня публикации. По ее словам, в общей сложности в этой истории она потеряла 13 тысяч рублей (сюда вошли услуги автоэксперта и юристов).

Прежде Ирина Панюшина рассказывала НГС, что менеджеры сначала предложили ей Renault по цене 650 тысяч рублей, затем убедили остановиться на модели чуть подороже — Renault Sandero Stepway Drive. Спросили, есть ли первоначальный взнос (якобы с ним быстрее оформить кредит, без лишней волокиты). Женщина ответила, что с собой 50 тысяч. Она перевела эти деньги, получила чек и пошла подписывать договор.

Когда сели подписывать договор, выяснилось, что машина намного дороже — сумма выросла до 1,2 миллиона. По словам покупательницы, этот момент ей объяснили тем, что машин 2020 года уже нет, а есть только 2021-го, а это, разумеется, стоит больше. Кроме того, такие условия якобы диктует банк, с которым сотрудничает автосалон, то есть кредит только на такую машину. Ирина согласилась — посчитала, что такие машины действительно столько стоят. Дальше сумма кредита выросла до 1 миллиона 540 тысяч, так как, по словам покупательницы, ей «втюхали» дополнительные услуги: «Автоуверенность» и «Ультра 24» (на сумму 140 и 216 тысяч рублей).

Ирина подчеркнула, что к моменту подписания договора она уже сильно устала, так как была там с 10 утра и почти до вечера. Хотела почитать документы дома, но трое менеджеров, которые с ней работали, убедили, что завтра цены станут еще выше, поэтому договор лучше оформить сегодня.

Покупательницу не особо смутила новая сумма кредита. Определяющим фактором для нее был размер ежемесячного платежа. Но после того, как она подписала договор, выяснила, что в первые два месяца по условиям договора она должна заплатить кредит по ставке 26%, а дальше платежи идут по ставке 14%. Потом, если она захочет, можно запросто сделать рефинансирование.

Затем она попыталась расторгнуть договор в банке, но там ее отправили в автосалон.

— В автосалоне мне сказали, что не могут так сразу забрать машину. Оплачиваете два взноса, а потом, если не сможете, подавайте в другие банки на рефинансирование. Если не сможете платить, заберем машину, — рассказывала покупательница для прошлой публикации.

В октябре 2018 года клиенты новосибирского салона Galaxy Motors устроили пикет у здания автоцентра — они требовали вернуть деньги по займам, которые, как они сами считают, им пришлось переплатить после обещаний низкого процента на машины и комплектующие для авто. А в марте 2021 года житель Тюмени Олег Гурин рассказал, как покупка новой машины превратилась в кошмар — автомобиль из салона сломался практически в первый же день.

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автосалонюрист
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