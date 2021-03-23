Новосибирец требует улучшить дорожные знаки на напряженном перекрестке — почитайте, что ему отвечают чиновники

— Из-за этого там пробки. Но если поставить знак (стрелку) «прямо и направо», то это задачка для любого автомобилиста. Перекресток довольно популярный. Звонил в ГИБДД, там говорят: «Ну да». Я говорю: «А вы-то как считаете?» Ответ: «Ну так-то да, по идее». Посоветовали мне на сайт МВД написать. Движение из центра ещё интереснее, дорожные знаки буквально заставляют водителей "играть в шашечки". За пару сотен метров до Т-образного перекрестка появляются знаки, предписывающие двигаться прямо только по одной полосе по правой крайней, а если учесть, что там остановки и общественный транспорт, то приходится останавливаться и ждать, как попасть в правую полосу, — рассказывает новосибирец.