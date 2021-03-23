Новосибирец требует улучшить дорожные знаки на напряженном перекрестке — почитайте, что ему отвечают чиновники

Новосибирец требует поставить новые знаки на опасном перекрестке
Все мы любим поговорить на тему того, как плохо у нас убирают снег, как много нарушителей правил парковки, как бестолково организовано движение. А вот самому взять и добиться наказания для конкретного нарушителя или заставить чиновников улучшить схему движения в конкретном месте — на это времени нет. Впрочем, есть новосибирцы, которые пытаются что-то сделать. К примеру, Евгений Маркевич добивается установки новых дорожных знаков на одном из перекрестков, он пишет письма в ГИБДД и мэрию. Что ему отвечают — подробнее в материале НГС.
Евгения Маркевича беспокоит дорожная ситуация на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной. При движении по проспекту со стороны Волочаевской в сторону центра на перекрестке две полосы уходят направо, только одна прямо, стоят соответствующие дорожные знаки.
Движение прямо — по сигналу основной секции светофора, движение направо — по зеленой стрелке.
То, что некоторые автомобили едут прямо по четвертой полосе по трамвайный путям, является нарушением — над этой полосой висит знак «кирпич».
Новосибирец считает, что по средней полосе необходимо разрешить движение и прямо, и направо. Иначе скапливаются лишние заторы, происходят лишние перестроения, движение на перекрестке неэффективно.
— Из-за этого там пробки. Но если поставить знак (стрелку) «прямо и направо», то это задачка для любого автомобилиста. Перекресток довольно популярный. Звонил в ГИБДД, там говорят: «Ну да». Я говорю: «А вы-то как считаете?» Ответ: «Ну так-то да, по идее». Посоветовали мне на сайт МВД написать. Движение из центра ещё интереснее, дорожные знаки буквально заставляют водителей "играть в шашечки". За пару сотен метров до Т-образного перекрестка появляются знаки, предписывающие двигаться прямо только по одной полосе по правой крайней, а если учесть, что там остановки и общественный транспорт, то приходится останавливаться и ждать, как попасть в правую полосу, — рассказывает новосибирец.
Сначала новосибирец отправил обращение в адрес ОГИБДД УМВД РФ по Новосибирску, речь в нём шла об установке для среднего ряда знака «прямо и направо» при движении в центр и установке для среднего ряда при движении из центра знака «прямо и налево». Замначальника Михаил Осмоловский сразу же перенаправил документ начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роману Дронову, поскольку именно городские власти решают, где какую схему движения установить. Только через два месяца, как говорит Евгений, из мэрии поступил ответ.
— Учитывая, что на данном перекрестке для транспорта, двигающегося по проспекту Дзержинского со стороны улицы Королева, движение прямо и налево разрешено под разные фазы светофора, изменение направления движения по средней полосе проспекта Дзержинского приведет к спорным ситуациям. Имеющаяся на данный момент схема организации дорожного движения является оптимальной, — сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Юрий Сердюк.
Новосибирец оказался недоволен сроком получения ответа и посчитал его отпиской. Сейчас он раздумывает над тем, чтобы обратиться в прокуратуру и заставить власти улучшить схему движения на перекрестке.
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