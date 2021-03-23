23 марта вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 74.61
eur 88.66
Тема дняДом с дырой среди элитных высоток тихого центра

Все новости

Все новости

Новосибирец требует улучшить дорожные знаки на напряженном перекрестке — почитайте, что ему отвечают чиновники

Евгений Маркевич добивается установки новых знаков на перекрестке проспекта Дзержинского и Трикотажной

2 064
27Обсудить

Поделиться

Машины едут по проспекту Дзержинского в сторону центра

Машины едут по проспекту Дзержинского в сторону центра

Поделиться

Новосибирец требует поставить новые знаки на опасном перекрестке

Все мы любим поговорить на тему того, как плохо у нас убирают снег, как много нарушителей правил парковки, как бестолково организовано движение. А вот самому взять и добиться наказания для конкретного нарушителя или заставить чиновников улучшить схему движения в конкретном месте — на это времени нет. Впрочем, есть новосибирцы, которые пытаются что-то сделать. К примеру, Евгений Маркевич добивается установки новых дорожных знаков на одном из перекрестков, он пишет письма в ГИБДД и мэрию. Что ему отвечают — подробнее в материале НГС.

Поделиться

Евгения Маркевича беспокоит дорожная ситуация на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной. При движении по проспекту со стороны Волочаевской в сторону центра на перекрестке две полосы уходят направо, только одна прямо, стоят соответствующие дорожные знаки.

Знаки движения по полосам

Знаки движения по полосам

Поделиться

Движение прямо — по сигналу основной секции светофора, движение направо — по зеленой стрелке.

По трамвайным путям ехать нельзя

По трамвайным путям ехать нельзя

Поделиться

То, что некоторые автомобили едут прямо по четвертой полосе по трамвайный путям, является нарушением — над этой полосой висит знак «кирпич».

Хвост из автомобилей в левом ряду

Хвост из автомобилей в левом ряду

Поделиться

Новосибирец считает, что по средней полосе необходимо разрешить движение и прямо, и направо. Иначе скапливаются лишние заторы, происходят лишние перестроения, движение на перекрестке неэффективно.

Новосибирец требует разрешить ехать прямо по среднему ряду

Новосибирец требует разрешить ехать прямо по среднему ряду

Поделиться

— Из-за этого там пробки. Но если поставить знак (стрелку) «прямо и направо», то это задачка для любого автомобилиста. Перекресток довольно популярный. Звонил в ГИБДД, там говорят: «Ну да». Я говорю: «А вы-то как считаете?» Ответ: «Ну так-то да, по идее». Посоветовали мне на сайт МВД написать. Движение из центра ещё интереснее, дорожные знаки буквально заставляют водителей "играть в шашечки". За пару сотен метров до Т-образного перекрестка появляются знаки, предписывающие двигаться прямо только по одной полосе по правой крайней, а если учесть, что там остановки и общественный транспорт, то приходится останавливаться и ждать, как попасть в правую полосу, — рассказывает новосибирец.

Знаки для машин, движущихся со стороны центра

Знаки для машин, движущихся со стороны центра

Поделиться

Сначала новосибирец отправил обращение в адрес ОГИБДД УМВД РФ по Новосибирску, речь в нём шла об установке для среднего ряда знака «прямо и направо» при движении в центр и установке для среднего ряда при движении из центра знака «прямо и налево». Замначальника Михаил Осмоловский сразу же перенаправил документ начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роману Дронову, поскольку именно городские власти решают, где какую схему движения установить. Только через два месяца, как говорит Евгений, из мэрии поступил ответ.

Ответ мэрии Новосибирска

Ответ мэрии Новосибирска

Поделиться

— Учитывая, что на данном перекрестке для транспорта, двигающегося по проспекту Дзержинского со стороны улицы Королева, движение прямо и налево разрешено под разные фазы светофора, изменение направления движения по средней полосе проспекта Дзержинского приведет к спорным ситуациям. Имеющаяся на данный момент схема организации дорожного движения является оптимальной, — сообщил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Юрий Сердюк.

Перекресток считается напряженным — через него идет большой поток транспорта

Перекресток считается напряженным — через него идет большой поток транспорта

Поделиться

Новосибирец оказался недоволен сроком получения ответа и посчитал его отпиской. Сейчас он раздумывает над тем, чтобы обратиться в прокуратуру и заставить власти улучшить схему движения на перекрестке.

Еще три истории про инициативных горожан и апатичную власть

Новосибирец Валерий Матюхин обошел свой микрорайон и переделал все колхозные вывески и витрины — посмотрите, что получилось.

А жители Красноярской пытаются через прокуратуру остановить точечную застройку под своими окнами. Взгляните на их двор.

Журналист Евгения Черданцева пыталась побороть систему и очистить шоссе от снега. Угадаете результат?

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ПДДнарушения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (27)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...