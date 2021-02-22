Коммунальный мост нипочём: новосибирец купил Lexus LX и переделал, чтобы не бояться жутких ям

— В прошлом году начал активно ездить на природу на отдых, у меня есть рыбаки, такие дядьки хорошие, начал с ними ездить в сторону Новососедово. И был в шоке — стандартный Lexus на 20-х дисках вообще не едет по грейдеру. Мы съезжаем с трассы, они на китайских машинах, на «Нивах» 90–100 км/ч шпарят, я как тормоз 40 километров еду. Меня вытряхивает просто, вся поклажа в багажнике съезжает, вибрирует — хорошо сметану взбивать. Тут я задумался, что владею большим шикарным внедорожником, но он совершенно не приспособлен для выездов на природу.