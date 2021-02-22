Коммунальный мост нипочём: новосибирец купил Lexus LX и переделал, чтобы не бояться жутких ям

Новосибирец сделал редкий «арктический» тюнинг внедорожнику Lexus LX
В рубрике «На чём ты ездишь» мы рассказываем об интересных и необычных автомобилях, на которых ездят жители Новосибирска. Герой сегодняшнего репортажа — Николай Лазутин и его внедорожник Lexus LX с редким «арктическим» тюнингом. На машину установлен пакет Arctic Trucks — это увеличенные колеса, усиленная подвеска, урезанные арки, расширители арок. Теперь Николай смело ездит по плохим дорогам на рыбалку и не боится заезжать на Коммунальный мост, изуродованный ямами.
Николай приобрел свой Lexus LX два года назад, это машина 2012 года, пробег на момент покупки составлял
— Более 10 лет у меня были «двухсотки» (Land Cruiser 200) всевозможные, но не хватало мощности двигателя. Я мечтал о Lexus LX, у него и крутящий момент повыше и «лошадок» побольше. У этого — единственный собственник, руководитель дилерского центра в Екатеринбурге катался на нем. Очень ухоженный хороший автомобиль был, я долго его искал.
— В прошлом году начал активно ездить на природу на отдых, у меня есть рыбаки, такие дядьки хорошие, начал с ними ездить в сторону Новососедово. И был в шоке — стандартный Lexus на 20-х дисках вообще не едет по грейдеру. Мы съезжаем с трассы, они на китайских машинах, на «Нивах»
Тогда новосибирец задумался о переделке — решил усовершенствовать подвеску. Arctic Trucks — это мировой производитель особых комплектаций для различных рамных внедорожников, в первую очередь «Тойот»: берется базовый автомобиль, и в него вносятся изменения.
— Дорабатывают ходовую часть, в случае с «двухсоткой» ставят усиленные двухтрубные амортизаторы, обрезают кронштейны родные на заднем мосту, которые слабенькие. Делают небольшой лифт подвески. Эти диски с резиной компании Nokian — специально для Arctic Trucks. Все это сертифицировано. Минимально 35-я версия (диаметр всего колеса в дюймах), а есть еще 38-я, 42-я версии.
— Обратил внимание на комплектацию Arctic Trucks, у нас в городе несколько «двухсоток» стильно, красиво, мощно смотрятся. Позвонил ребятам в Красноярск (там есть сертифицированный центр), говорят:
— Я отогнал машину, обратно вернулся поездом. Они подробные фотоотчеты высылали мне с регулярностью 2–3 дня. Два кронштейна на заднем мосту сделали усиленными — из толстой стали. Это кронштейн, который задний мост крепит к кузову, на больших колесах возникают нагрузки, а родные кронштейны так себе.
Размерность новых специальных шин — 315/70/17, под такие колеса необходимо увеличивать передние арки — их края обрезаются. Кроме того, устанавливаются расширители арок.
— Сама же компания зарегистрировала все изменения в ГАИ, я сделал доверенность, они предоставили все сертификаты, я приехал, получил документы уже с изменениями, внесенными в ПТС и СОР.
— 22 сантиметра — это родной клиренс. Мне 5 сантиметров добавилось из-за колес, и еще есть родной лифт, я могу еще поднять машину. А можно и опустить — на трассе или в торговом центре, потому что я уже не вмещаюсь, в ту же «Ауру» я уже не заеду, только опускать.
— Многие скептики говорили, что он не будет стоять на трассе. 160 спокойно едет. Плавность хода сумасшедшая просто стала. И в этом рыбацком сезоне там, где дядьки ехали
— Его можно еще наворотить, но у меня задача была не сделать из него крутой джип, а с комфортом доехать до рыбацкого домика. А дальше понятно, что мы там на «уазики» подготовленные садимся, на квадроциклы.
— У меня колеса на 35-й размер, потому что, если сделаешь на 38-й, еще больше будет ограничений. По скорости всего 140 км/ч, а здесь на 35-м — 180 км/ч. Езжу по своей работе очень много, ездил в Казахстан на 1100 километров до Астаны на нем спокойно. Часто езжу в Барнаул, в Томск.
За два года Николай накатал на внедорожнике
— Обслуживание только. 300 тысяч километров они выхаживают без серьезных поломок. Заводится в любую температуру,
— Это мой любимый автомобиль, для наших условий он очень хорошо подходит, для заснеженных дворов. Колею совершенно не чувствую. Я не боюсь выехать на Коммунальный мост и оставить там колеса или ходовую часть!
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