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Коммунальный мост нипочём: новосибирец купил Lexus LX и переделал, чтобы не бояться жутких ям

Рассматриваем внедорожник с пакетом Arctic Trucks — у него большие колеса и усиленная подвеска

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Николай Лазутин и Lexus LX

Николай Лазутин и Lexus LX

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Новосибирец сделал редкий «арктический» тюнинг внедорожнику Lexus LX

В рубрике «На чём ты ездишь» мы рассказываем об интересных и необычных автомобилях, на которых ездят жители Новосибирска. Герой сегодняшнего репортажа — Николай Лазутин и его внедорожник Lexus LX с редким «арктическим» тюнингом. На машину установлен пакет Arctic Trucks — это увеличенные колеса, усиленная подвеска, урезанные арки, расширители арок. Теперь Николай смело ездит по плохим дорогам на рыбалку и не боится заезжать на Коммунальный мост, изуродованный ямами.

Машина 2012 года&nbsp;оснащена бензиновым <nobr class="_">5,7-литровым</nobr> атмосферником

Машина 2012 года оснащена бензиновым 5,7-литровым атмосферником

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Николай приобрел свой Lexus LX два года назад, это машина 2012 года, пробег на момент покупки составлял 80 000 километров. Внедорожник оснащен бензиновым 5,7-литровым атмосферником, выдающим 367 «лошадей» и 530 Н·м крутящего момента.

До этого Николай ездил на&nbsp;Land Cruiser 200

До этого Николай ездил на Land Cruiser 200

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— Более 10 лет у меня были «двухсотки» (Land Cruiser 200) всевозможные, но не хватало мощности двигателя. Я мечтал о Lexus LX, у него и крутящий момент повыше и «лошадок» побольше. У этого — единственный собственник, руководитель дилерского центра в Екатеринбурге катался на нем. Очень ухоженный хороший автомобиль был, я долго его искал.

На низкопрофильной резине было некомфортно

На низкопрофильной резине было некомфортно

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— В прошлом году начал активно ездить на природу на отдых, у меня есть рыбаки, такие дядьки хорошие, начал с ними ездить в сторону Новососедово. И был в шоке — стандартный Lexus на 20-х дисках вообще не едет по грейдеру. Мы съезжаем с трассы, они на китайских машинах, на «Нивах» 90–100 км/ч шпарят, я как тормоз 40 километров еду. Меня вытряхивает просто, вся поклажа в багажнике съезжает, вибрирует — хорошо сметану взбивать. Тут я задумался, что владею большим шикарным внедорожником, но он совершенно не приспособлен для выездов на природу.

Автовладелец решил усовершенствовать подвеску

Автовладелец решил усовершенствовать подвеску

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Тогда новосибирец задумался о переделке — решил усовершенствовать подвеску. Arctic Trucks — это мировой производитель особых комплектаций для различных рамных внедорожников, в первую очередь «Тойот»: берется базовый автомобиль, и в него вносятся изменения.

Arctic Trucks — это большие колеса, дороботка подвески и арок

Arctic Trucks — это большие колеса, дороботка подвески и арок

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— Дорабатывают ходовую часть, в случае с «двухсоткой» ставят усиленные двухтрубные амортизаторы, обрезают кронштейны родные на заднем мосту, которые слабенькие. Делают небольшой лифт подвески. Эти диски с резиной компании Nokian — специально для Arctic Trucks. Все это сертифицировано. Минимально 35-я версия (диаметр всего колеса в дюймах), а есть еще 38-я, 42-я версии.

Работы проводились в Красноярске

Работы проводились в Красноярске

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— Обратил внимание на комплектацию Arctic Trucks, у нас в городе несколько «двухсоток» стильно, красиво, мощно смотрятся. Позвонил ребятам в Красноярск (там есть сертифицированный центр), говорят: 700 тысяч — и ты получишь такой же.

Кронштейн на заднем мосту

Кронштейн на заднем мосту

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— Я отогнал машину, обратно вернулся поездом. Они подробные фотоотчеты высылали мне с регулярностью 2–3 дня. Два кронштейна на заднем мосту сделали усиленными — из толстой стали. Это кронштейн, который задний мост крепит к кузову, на больших колесах возникают нагрузки, а родные кронштейны так себе.

Размерность новых специальных шин — 315/70/17

Размерность новых специальных шин — 315/70/17

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Размерность новых специальных шин — 315/70/17, под такие колеса необходимо увеличивать передние арки — их края обрезаются. Кроме того, устанавливаются расширители арок.

Все изменения узаконены в ГИБДД

Все изменения узаконены в ГИБДД

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— Сама же компания зарегистрировала все изменения в ГАИ, я сделал доверенность, они предоставили все сертификаты, я приехал, получил документы уже с изменениями, внесенными в ПТС и СОР.

Клиренс можно увеличить свыше 27 сантиметров

Клиренс можно увеличить свыше 27 сантиметров

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— 22 сантиметра — это родной клиренс. Мне 5 сантиметров добавилось из-за колес, и еще есть родной лифт, я могу еще поднять машину. А можно и опустить — на трассе или в торговом центре, потому что я уже не вмещаюсь, в ту же «Ауру» я уже не заеду, только опускать.

Управляемость машины не ухудшилась

Управляемость машины не ухудшилась

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— Многие скептики говорили, что он не будет стоять на трассе. 160 спокойно едет. Плавность хода сумасшедшая просто стала. И в этом рыбацком сезоне там, где дядьки ехали 90–100 км/ч по грейдеру, я уже шел 130.

Основная задача — ездить комфортно по проселкам и гравийкам

Основная задача — ездить комфортно по проселкам и гравийкам

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— Его можно еще наворотить, но у меня задача была не сделать из него крутой джип, а с комфортом доехать до рыбацкого домика. А дальше понятно, что мы там на «уазики» подготовленные садимся, на квадроциклы.

Ограничение скорости 180 км/ч

Ограничение скорости 180 км/ч

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— У меня колеса на 35-й размер, потому что, если сделаешь на 38-й, еще больше будет ограничений. По скорости всего 140 км/ч, а здесь на 35-м — 180 км/ч. Езжу по своей работе очень много, ездил в Казахстан на 1100 километров до Астаны на нем спокойно. Часто езжу в Барнаул, в Томск.

Расход бензина&nbsp;17–18 литров

Расход бензина 17–18 литров

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За два года Николай накатал на внедорожнике 60 тысяч километров. Говорит, ничего не ломалось, производилось только техническое обслуживание. Цифры расхода топлива на 5,7-литровом Lexus LX, вопреки мифам, не такие уж и страшные: после переделок средний расход вырос на 2 литра и сейчас составляет 17–18 литров.

Ничего чинить не приходилось

Ничего чинить не приходилось

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— Обслуживание только. 300 тысяч километров они выхаживают без серьезных поломок. Заводится в любую температуру, минус 35 без проблем, я даже прогрев не ставлю на нем.

Такой автомобиль не боится новосибирских дорог

Такой автомобиль не боится новосибирских дорог

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— Это мой любимый автомобиль, для наших условий он очень хорошо подходит, для заснеженных дворов. Колею совершенно не чувствую. Я не боюсь выехать на Коммунальный мост и оставить там колеса или ходовую часть!

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