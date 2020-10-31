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Андрей и его отчаянный кей-кар: разглядываем японский мини-грузовик (в России такие встречаются редко)

Пенсионер из Новосибирска купил себе Nissan Clipper, который легко обгоняет «прадики» на бездорожье

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Японский Nissan Clipper 2011 года выпуска органично смотрится на фоне сибирских пейзажей

Японский Nissan Clipper 2011 года выпуска органично смотрится на фоне сибирских пейзажей

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Маленькие японские автомобильчики — кей-кары — в стране восходящего солнца широко распространены, а вот у нас встречаются редко. Сегодня расскажем о мини-грузовичке Nissan Clipper, на котором ездит новосибирский пенсионер Андрей Фомин. По его словам, эта машина — идеальный вариант для дачи, для своего дома, для перевозки различных грузов — от навоза до угля. В городе этот автомобиль с 0,7-литровым двигателем чувствует себя уверенно, а на бездорожье даст фору УАЗикам — все подробности в обзоре Дмитрия Косенко.

У машины 0,7-литровый двигатель мощностью 48 л. с.

У машины 0,7-литровый двигатель мощностью 48 л. с.

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Веселый головастик Nissan Clipper — японский автомобиль, который выпускается как в варианте минивэна, так и в варианте грузовика. Это машина 2011 года выпуска, с 0,7-литровым двигателем, механикой и системой полного привода по схеме PartTime с жестко подключаемым передком.

— Мечта пенсионера, я машину так зову! — улыбается сибиряк.

Длина 3395 мм, ширина 1475 мм

Длина 3395 мм, ширина 1475 мм

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Андрей Фомин купил авто для хозяйственных нужд — летом он на своей большой даче разводит животных, и ему нужно постоянно возить различные грузы. Пенсионер выбирал между «Клиппером» и более крупными машинами, этот оказался лучшим вариантом.

Колесная база&nbsp;2200 мм

Колесная база 2200 мм

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— Тонник и полуторатонник были, а этот в самый раз. Я с апреля по ноябрь езжу, зимой он мне не нужен. Другие модели не подходят — там в кабину залезаешь и садишься на колесо. А у этого колесо спереди, он на дороге не козлит, едет просто идеально. И в кабину удобно садиться. В те модели залезаешь — как на табуретку сел.

Максимальная грузоподъемность машины — 350 кг

Максимальная грузоподъемность машины — 350 кг

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600 килограммов, по словам пенсионера, машина везет спокойно, хотя по паспорту ее мощность — 350 кг.

— И даже тонну потащит, — уверен хозяин кей-кара. — Мне надо мусор вывезти, навоз от животных, корм привезти, дрова, уголь...

За три года автомобиль накатал 15 тысяч километров

За три года автомобиль накатал 15 тысяч километров

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— Родственник отправил мне эту машину из Владивостока. За лето я наезжаю на ней 5 тысяч километров, в общей сложности за все это время накатал 15 тысяч.

Так выглядит кабина «Клиппера»

Так выглядит кабина «Клиппера»

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— Двигатель объемом 0,7 литра, 48 «лошадей», трехцилиндровый, лежачий. Коробка механика, перед включается кнопкой, понижайка включается рычагом — перечисляет пенсионер, рассказывая о характеристиках своей необычной машины.

Доступ к двигателю — через сиденья. Это еще одна особенность японского кей-кара

Доступ к двигателю — через сиденья. Это еще одна особенность японского кей-кара

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С левой стороны открывается доступ к головке блока цилиндров и свечам...

Поднимаются оба сиденья

Поднимаются оба сиденья

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... а с правой стороны мы видим генератор, радиатор, блок реле, масляный щуп.

Общий пробег — 76 тысяч километров

Общий пробег — 76 тысяч километров

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В автомобиле ремонтировать почти ничего не пришлось, Андрей Фомин просто сделал только несколько улучшений.

Владелец поменял лобовое стекло и приподнял машину

Владелец поменял лобовое стекло и приподнял машину

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— Лобовик с Японии был треснутый, поэтому я поменял его. Литье поставил. У них штатная идет резина 12-го размера, я поставил 13-й размер.

Бампер пришлось подпилить

Бампер пришлось подпилить

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Под 13-й размер колес пришлось приподнять кузов на пару сантиметров при помощи проставок и подпилить углы переднего бампера — чтобы колеса не задевали.

Кузов обшит алюминием

Кузов обшит алюминием

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— Борта кузова алюминием обшил, чтобы не было повреждений. Бывает, груз падает, давочка получается на борту, ее уже никак не уберешь. А так, кузов защищен, всегда будет ровный. Ну и коврики лежат, чтобы не покорябать кузов. По обслуживанию — масло только менял, 3 литра, и фильтр масляный.

Лампочку в фаре заменить сложно

Лампочку в фаре заменить сложно

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— Лампочка перегорела, пришлось длинную отвертку 40 сантиметров брать, чтобы фару снять. Дверь открываешь, с этой стороны снимаешь фару. По-другому никак.

Clipper весит 800 кг

Clipper весит 800 кг

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В городе 800-килограммовый Nissan Clipper чувствует себя прекрасно и даже позволяет быстро стартовать со светофора — при должной сноровке, разумеется.

Владелец умеет стартовать с третьей передачи

Владелец умеет стартовать с третьей передачи

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— Со светофора, когда некоторые легковушки встают и думают, что он маленький и не едет, я ему сразу третью передачу вставляю и газку побольше.

Расход по городу 4,5 литра АИ-95

Расход по городу 4,5 литра АИ-95

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— 40 километров в час набираешь, уже пятую передачу включаешь, и он на ней едет. То есть у него крейсерская скорость 60 километров в час, он для города рассчитан. Расход по городу 4,5 литра, а если на трассу выйти и ехать 70 километров в час, то 6 литров будет жрать. То есть наоборот, не как легковая, легковая на трассе меньше расходует.

Кабина рассчитана на двух человек

Кабина рассчитана на двух человек

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— В кабине мне не тесно, сидушка отодвинута не до конца. Так машина двухместная, но у меня спокойно жена садится, да еще и внука посерединке сажаем.

Андрей специально залезал в грязь и пытался застрять

Андрей специально залезал в грязь и пытался застрять

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Clipper уверенно ведет себя на только на асфальте, но и на бездорожье. Андрей специально залезал в грязь и пытался застрять — но всё равно выехал после подключения передней оси.

Грузовичок не садится в колее

Грузовичок не садится в колее

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— «Прадик» или уазик сядут, а этот будет ехать, потому что у него колея узкая. Я сколько пробовал специально его засаживать — в колею не посадишь, на мосту он не виснет... Он в колею не лезет, боком встает — и пошел. А те машины рано или поздно всё равно повиснут.

А вы бы рискнули купить себе такой автомобиль?

А вы бы рискнули купить себе такой автомобиль?

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За те же деньги, говорит Андрей Фомин, он мог бы купить новую отечественную машину «Нива-Пикап» или «Ларгус-Пикап». Только вот опыт общения с российским автопромом показывает, что лучше не экспериментировать.

Машина хороша в хозяйстве

Машина хороша в хозяйстве

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