Сибирячка ездит на эффектном немецком «Жуке», сделанном для Японии. Смотрим, что за чудо такое

Продолжаем рассказывать о необычных автомобилях новосибирцев — сегодня у нас Volkswagen Beetle, легендарный «Жук» в радикальном красном цвете. Евгения и Артем купили этот автомобиль два года назад и не пожалели — машина дарит эмоции и при этом не требует больших расходов на содержание. Подробнее о «Жуке» и его особенностях — в репортаже Дмитрия Косенко.





Мы сделали интерактивный 3D-обзор автомобиля, чтобы вы могли разглядеть его со всех сторон.