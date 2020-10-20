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Сибирячка ездит на эффектном немецком «Жуке», сделанном для Японии. Смотрим, что за чудо такое

Рассматриваем Volkswagen Beetle, который понравился Евгении с первого взгляда

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Евгения и Артем ездят на автомобиле два года

Евгения и Артем ездят на автомобиле два года

Жительница Новосибирска гоняет на легендарном красном «Жуке»

Продолжаем рассказывать о необычных автомобилях новосибирцев — сегодня у нас Volkswagen Beetle, легендарный «Жук» в радикальном красном цвете. Евгения и Артем купили этот автомобиль два года назад и не пожалели — машина дарит эмоции и при этом не требует больших расходов на содержание. Подробнее о «Жуке» и его особенностях — в репортаже Дмитрия Косенко.


Мы сделали интерактивный 3D-обзор автомобиля, чтобы вы могли разглядеть его со всех сторон.

Фото: Юрий Орлов (3D-модель)

Это Volkswagen Beetle 2001 года выпуска, потомок классического «Жука» Volkswagen Käfer — самого массового автомобиля не только в Германии, но и в мире. Евгения случайно увидела эту машину, когда работала в автосалоне Volkswagen, и тут же загорелась идеей купить её.

Такую машину сложно не заметить на серых улицах Новосибирска

Такую машину сложно не заметить на серых улицах Новосибирска

— Как-то сижу, смотрю в окно — подъезжает что-то. Круглые глаза, сам весь круглый, подхожу к окну, начинаю рассматривать, — рассказывает Евгения. — Спросила у менеджеров: «Что за машина-то такая?» — «Жук!» Ну всё, искорка пронзила сердечко, и я пошла искать, гуглить.

Машина в хорошем состоянии, пробег всего 117 тысяч километров

Машина в хорошем состоянии, пробег всего 117 тысяч километров

Через-какое то время нашлось объявление о продаже этого красного «Жука» — автомобиль посмотрели, достали деньги из заначки и купили.

Автомобиль собран для японского рынка

Автомобиль собран для японского рынка

Автомобиль в России с 2008 года. У него интересная судьба: он собран в Мексике, сделан для японского рынка, несмотря на левый руль. Если коврик в багажнике поднять, то все заводские бумажки с иероглифами. Он продавался в салоне в Японии, весь мануал на иероглифах.

Двигатель 2 литра, 115 сил

Двигатель 2 литра, 115 сил

Начинка вся — это «Гольф 4». Ходовка, движок, электрика, подвеска, трансмиссия. Мы как нынешние владельцы кайфуем от этого, потому что ты ремонтируешь «Гольф 4», покупаешь запчасти на «Гольф». Ничего сверхъестественного здесь нет, это эра «Фольксвагенов» до TSI, DSG — вот этого всего, с чем проблематично жить. Двигатель 2 литра, чугунный, простой, 8 клапанов, 115 сил. Автомат самый простой, 4-ступенчатый.

Салон «Жука»

Салон «Жука»

Несмотря на хорошее состояние, машина всё равно требовала внимания. Кое-что пришлось менять, чинить.

Блок управления кондиционером пришлось ремонтировать

Блок управления кондиционером пришлось ремонтировать

Болячка была — блок управления кондиционером расположен на лонжероне, и весной, осенью всё это забрызгивает, блок может просто залить. Чтобы его достать отсюда, нужно разобрать почти всю «морду». Достали, сняли, почистили.

Сделали замену маслосъемных колпачков и колец

Сделали замену маслосъемных колпачков и колец

За два года поменяли колодки и диски тормозные, фильтры, масла, мелочь, лампочки. Проблема была с сигналкой, концевиками, с электрикой пришлось немного повозиться. Самое основное — замена маслосъемных колпачков, поджирала масло, дымила после наката. До кучи пришлось поменять маслосъемные кольца — 35 тысяч рублей.

Все запчасти недорогие

Все запчасти недорогие

Комплект колодок на одну ось — 2500 рублей, пара дисков тормозных — 6000, фильтры — 300–400 рублей, стойки стабилизаторов обошлись в 400–500 рублей за штуку. Сейчас нужно поменять задние амортизаторы и один рулевой наконечник. Всё, что по ценам дорого, — это либо кузовщина, либо салон, потому что эти детали надо искать, они редко есть в наличии.

Дорожный просвет «Жука» — 13 сантиметров. Конечно, на наших дорогах это доставляет определенные неудобства. Но если привыкнуть, жить можно<br>

Дорожный просвет «Жука» — 13 сантиметров. Конечно, на наших дорогах это доставляет определенные неудобства. Но если привыкнуть, жить можно

Жесткая подвеска передает в салон все стыки

Жесткая подвеска передает в салон все стыки

Самый жесткий минус — низкий клиренс и жесткая подвеска. Но подвеска дает и плюс: писать на нем виражи, где-нибудь 70–80 км/ч в поворот входить на развязке — это песня. Но все стыки, неровности он принимает на себя. Когда на Коммунальном мосту срезали кусок асфальта, машину знатно подкинуло. Приезжаю домой — шлейф масла. Замяло масляный поддон, на заломе небольшая трещина. Замена плюс мелочи — 16 тысяч рублей.

На машине особо не гоняют

На машине особо не гоняют

Стартануть с места, придавить педальку — это немножечко не про нас. С нынешним новым «Рио» тягаться ему сложно, там уже 6-ступенчатый автомат, 123 силы. А какого-нибудь «Ларгуса», «Логана» сделает без проблем, «Датсун» — до свиданья.

Стиральная машина в багажнике

Стиральная машина в багажнике

По внутренним ощущениям он не кажется маленьким «Матизом». Посадка интересная: у тебя голова ровно по центру, сидишь строго по центру машины. Возникает иллюзия, что ты на S-классе, у тебя капот метрах в пяти впереди. Багажник 200 литров, этого мало, но мы спинки сложили, перевозили стиральную машину с закрытым багажником.

Машина выглядит эффектно в любых декорациях

Машина выглядит эффектно в любых декорациях

Машина — эмоция. Ты понимаешь, что твой автомобиль далеко не такой, как у всех, начиная от ярко-красного цвета и заканчивая всем внешним обликом. По городу таких «Жуков» катается очень мало, понимаешь, что есть некая индивидуальность, оригинальность. В пробке все буквально сворачивают головы, чтобы посмотреть на нас. И когда ты пересаживаешься на обычную машину, то всё равно уже ждешь этих взглядов. Кто-то видит такую интересную машинку: «Да, дорогая, проезжай». Дети постоянно улыбаются, когда видят такой шарик красный.

На каких ещё машинах ездят читатели НГС

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Volkswagen Beetleавто с пробегом
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