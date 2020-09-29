Ослепнешь от хрома. Смотрим на советскую 56-летнюю «Волгу» в топовой комплектации — что у неё снаружи и в салоне

В гараже новосибирца нашлась 56-летняя «Волга» ГАЗ-21
Сегодня мы расскажем вам удивительную историю новосибирца Юрия Анисимова и его «Волги» ГАЗ-21, которая выпущена в далеком 1964 году. Машина находится практически в идеальном состоянии, сохранила неповрежденный кузов и родной двигатель, но подверглась модернизации и различным улучшениям. Как говорит сам владелец, автомобиль не должен стоять под стеклом, а должен жить и ездить по дорогам — подробнее о бежевой «Волге» с красным салоном в материале Дмитрия Косенко.
Вот она красавица, «Волга» ГАЗ-21. Сложно поверить, что этой машине уже 56 лет. Юрий Анисимов долгое время задумывался о приобретении такой машины, просматривал варианты, изучал нюансы.
— Я на такой учился в детстве ездить, у меня хороший друг был сосед, дядя Гриша, и вот он меня научил на ней ездить. Ну и в мои годы появилась ностальгия, вот и решил приобрести.
Наконец на глаза попался именно этот вариант. С покупкой Юрий не спешил, сначала познакомился с продавцом, подробнее изучил машину и её состояние.
— Машина была похуже, но всё равно в хорошем состоянии у хорошего хозяина. Я год за ней присматривал, узнал историю. Первым хозяином этой машины был отец продавца, один из руководителей. При нём автомобиль практически не ездил, у него были служебные авто, поэтому эта машина холилась, лелеялась. Когда папа умер, то сын привел её в хорошее состояние.
— Улучшенная серия, она готовилась на заграницу, потому что вся в хроме. 1964 год, это третья серия, цвет бежевый. У меня появилась два года назад, в моей жизни уже уже вторая «Волга» ГАЗ-21 в личной собственности.
Да, это не простая «Волга», а ГАЗ-21У — маркировку видно на подкапотной табличке. Литера «У» означает улучшенное исполнение, а конкретно — улучшенное оформление экстерьера.
Такие машины декорировались хромом, что называется, «по самое не хочу». Мощная окантовка лобового стекла, стрелки по верху крыльев, молдинги по низу дверей...
... хромированная подоконная линия, окантовка заднего стекла, стрелки на задних крыльях. Хром весь заводской, до сих пор сверкает, как новый, правда, в некоторых местах чуть-чуть слезает.
«Волга» ГАЗ-21У поставлялась на экспорт, а также предназначалась для высокопоставленных советских покупателей. Проще говоря, это топовая комплектация модели.
— Она не реставрировалась, хром родной. Есть проблемки, но это её родной хром. Машина только сверху облита краской, больше нигде ничего не красилось.
— Верхние зеркала были куплены. Олень тоже куплен, настоящий металлический, это новодел, но, тем не менее, он металлический, даже не Китай.
— Всё ухоженное, но были проблемки, которые я устранил. Поставил электрический бензонасос от «Ниссана» с фильтром, поэтому двигатель сейчас заводится буквально первым поворотом ключа. Сцепление поменял, поставил лепестковое немецкое. Сделан был спидометр, который не работал, — перечисляет сибиряк.
— Помпу водяную поменял, паял радиатор. Мог бы новый поставить, но я именно этот родной оставил, запаял.
— Коробка-пятиступка от «Газели», она нужна, когда по трассе идешь, начинаешь фуру обгонять, на той трехскоростной коробке машина просто не тянула на обгоне. Это не гонки какие-то, это безопасность движения — свободно обгоняешь без проблем.
— Руль оригинальный, 1964 года. Если он не стоял где-то на солнце, то не рассыпется. Если на солнце или во влаге, тогда рассыпется.
Да, руль и многие элементы интерьера сохранились родные, но в целом салон глубоко модернизирован. Перешиты сиденья, дверные карты — использовалась экокожа. На пол постелен красный ковролин.
Юрий считает, что все эти улучшения облегчают эксплуатацию, на машине проще ездить, в салоне приятнее и комфортнее.
— Эта машина — не тумбочка, она не должна стоять где-то как мебель. Она должна передвигаться, только тогда машина живет, когда на ходу.
— Машина держит дорогу очень хорошо и не отстает ни от кого. Идет, как иномарки, как современные автомобили.
— Сейчас она радует нашу семью. Смотрю на неё, иногда выезжаю по выходным в сухую погоду. В моей эксплуатации она грязи, дождя не знала. В основном езжу по городу, просто прокатиться.
— Радует, что и пожилые люди, которые застали автомобиль в своей молодости, и парни молодые лет 10–15 показывают большой палец руки, радуются. Мне радостно, что даже ребятишки понимают эту красоту.
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