Ослепнешь от хрома. Смотрим на советскую 56-летнюю «Волгу» в топовой комплектации — что у неё снаружи и в салоне

Сегодня мы расскажем вам удивительную историю новосибирца Юрия Анисимова и его «Волги» ГАЗ-21, которая выпущена в далеком 1964 году. Машина находится практически в идеальном состоянии, сохранила неповрежденный кузов и родной двигатель, но подверглась модернизации и различным улучшениям. Как говорит сам владелец, автомобиль не должен стоять под стеклом, а должен жить и ездить по дорогам — подробнее о бежевой «Волге» с красным салоном в материале Дмитрия Косенко.