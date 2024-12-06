Одинокого лебедя из парка в Кольцово переселили в Новосибирский зоопарк — прокуратура начала проверку

Перед отправкой в зоопарк птицу осмотрел орнитолог Источник: читательница НГС











Лебедя с озера в парке Кольцово передали в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Об этом сообщила Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура в ответ на запрос НГС.

В администрации парка Кольцово редакции рассказали, что пару лебедей-шипунов подарил Самарский питомник летом 2024 года. Планировалось, что благодаря заселению птиц на озеро, парк станет точкой притяжения для жителей и гостей наукограда.

— В целях создания комфортных условий зимовки для них был изготовлен специальный зимний домик. Размеры домика 1500 на 2000 сантиметров, высота 2000 сантиметров, согласно установленных норм содержания пары лебедей. Внутри установлена инфракрасная лампа, благодаря которой вода не замерзает, кормушки. На полу лежит подстилка из сена. Однако, к большому сожалению, 12 ноября один лебедь улетел. Обращаем ваше внимание, что он действительно улетел, а не погиб, — уточнили в администрации парка.

После того как на пропажу птицы обратили внимание местные жители, Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

— Был проведен осмотр второй птицы орнитологом. Выдано заключение, что лебедь абсолютно здоров, — отметили в парке.

5 декабря птицу передали в Новосибирский зоопарк на карантин.