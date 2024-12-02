Один пропал, второй — головой бьётся: новосибирцы переживают за судьбу лебедей в парке в Кольцово

Оставшегося лебедя планируют увезти в Алтайский край Источник: Читательница НГС











Летом 2024 на озеро в парке в рабочем поселке Кольцово привезли пару лебедей. Предполагалось, что птицы будут жить здесь на постоянной основе, а на зиму им обещали сделать теплый дом. Однако в конце ноября местные жители заметили, что один лебедь пропал, а второй оказался закрыт в небольшой теплице. О подозрительной ситуации с птицами редакции НГС рассказала читательница, пожелавшая остаться анонимной.

— Они где-то взяли этих лебедей. Обрезали им крылья. Привезли на озеро. С августа они там плавали. Потом им построили какое-то укрытие в виде теплицы. Лебеди в нем специально головами об стенки бьются. Потом один куда-то пропал. Администрация говорит, что он улетел, — рассказывает сибирячка.

На странные обстоятельства обратили внимание и другие местные жители. Так, 22 ноября в группе «Подслушано в Кольцово» одна из них поинтересовалась, почему на пруду осталась лишь одна птица.

— Может кто знает? У нас на озере всегда один лебедь плавает. Сколько хожу последнюю неделю второго не видно. Жив он? — написала женщина.

Под публикацией люди начали предполагать, что могло случиться с птицей. Многие упоминали в комментариях ответ администрации парка о том, что птица улетела. Однако местные не верят в эту версию событий. Добавим, что в группе парка во «ВКонтакте» на момент публикации нет поста о том, что один из лебедей улетел.

30 ноября в группе «Подслушано Кольцово» подписчики снова задались вопросом содержания белых птиц.

— Как долго лебедь, оставшийся один на озере, будет находиться здесь? Условия его содержания, мягко скажем, неудовлетворительные! Сегодня, прогуливаясь по парку, заметила, что лебедь стоял в углу парника и клювом «долбился в угол», повторяя эти действия 20 минут!! Я стояла и наблюдала за этим не одна, были люди, которым также жаль птицу, — написала жительница.

По словам читательницы НГС, в администрации «Парка-Кольцово» ситуацию с птицами объяснить не смогли. Сибирячка отметила, что местные уже обратились в природоохранную прокуратуру региона.

Редакция НГС позвонила в администрацию парка, однако там попросили перезвонить 3 декабря.

Добавим, что 2 декабря в группе «Парка-Кольцово» во «ВКонтакте» вышел пост о том, что оставшегося лебедя в ближайшее время увезут на лебединое озеро в Алтайском крае.

Когда и как птицу будут перевозить — пока неизвестно Источник: МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» / Vk.com











Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

— Завтра сотрудники министерства проведут выездное обследование, поймут, какие это лебеди — краснокнижные или нет, как они туда попали и тому подобное, — ответили корреспонденту НГС.

Также НГС направил запросы в природоохранную прокуратуру региона и в администрацию МБУ ПКиО «Парк-Кольцово».