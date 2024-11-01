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Животные Директор возил на операцию: в Новосибирске спасли раненую ворону — ей помогали сотрудники ТЦ на Хилке и волонтеры

Директор возил на операцию: в Новосибирске спасли раненую ворону — ей помогали сотрудники ТЦ на Хилке и волонтеры

Птицу подстрелили, поэтому она не может жить на воле

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7 комментариев

Ворона будет вынуждена жить в неволе всю жизнь

Черная ворона с переломом крыла попала к работникам торгового центра на территории Хилокского рынка. Там ее выходили, а спустя несколько месяцев передали волонтёрам Центра реабилитации хищных животных.

Черная ворона попала на попечение Центра в конце октября. Как рассказала НГС координатор Кристина Сотникова, птицу с переломом крыла изначально подобрали сотрудники ТЦ на территории Хилокского рынка.

— Неравнодушные сотрудники торгового центра скинулись деньгами и сделали ей операцию по ампутации части крыла. Она полгода жила на территории торгового центра в закрытой части. Она находилась у них в большой собачьей клетке. Кормили ее, к сожалению, сушеными опарышами и собачьим кормом, — объяснила она.

Кормить представителей семейства врановых следует иначе. Они едят фрукты, овощи, бурый рис, запаренную гречку, замороженных насекомых, мышей, крыс, суточных цыплят,

— То есть нужен погадочный материал — это кости, шерсть. За полгода ворона ни разу не сделала никаких погадок. Как она у них выжила, неизвестно, но она выжила. Работа ЖКТ у нее нарушена, — отметила Кристина Сотникова.

На воле ворона с ампутированным крылом погибла бы. Птицу обследовали и передали на ПМЖ волонтеру Алине Тимофеевой, которая давно занимается врановыми птицами.

— Вместе с ветеринаром мы дали ей имя Октябрина. Она проходит лечение на карантине. Чувствует себя очень даже хорошо, — пояснила она.

Алина отдала должное сотрудникам ТЦ: они ухаживали за птицей, а директор лично возил ее на операцию.

— Крыло было ампутировано из-за невозможности его собрать в связи с наличием дроби, так как в птицу стреляли, — сообщила она.

В апреле новосибирские волонтеры спасли и выпустили на волю после реабилитации самку щура — яркую птицу, которую еще называют «финскими попугаями». Ее нашли в конце января в районе улицы Пархоменко.

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Новосибирск Птица Ворона Волонтеры ЦРХП
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Комментарии
11
Жаба Васильевна
48 минут
Живодеры очередной раз ушли от ответственности.
Гость
42 минуты
уважаю ворон! умнейшие птицы! умеют шутить и развлекаться! и память у них хорошая! запоминают и обидчиков, и добрых людей!
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